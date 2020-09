Hay 5 ciclones tropicales en el Atlántico al mismo tiempo. Es la segunda vez que ocurre en la historia

(CNN) –– Estamos en el pico de la temporada de huracanes 2020. Y esto queda claro cuando miras el Océano…

(CNN) –– Estamos en el pico de la temporada de huracanes 2020. Y esto queda claro cuando miras el Océano Atlántico, que tiene cinco ciclones tropicales activos al mismo tiempo. Es la segunda vez en la historia que esto ocurre.

La única vez, antes de 2020, que hubo cinco ciclones tropicales activos ––huracanes, tormentas tropicales y/o depresiones tropicales–– en el Atlántico fue en 1971.

Los cinco sistemas son el huracán Paulette, huracán Sally, tormenta tropical Teddy, tormenta tropical Vicky y depresión tropical Rene.

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020

Así avanzan los huracanes de la temporada 2020

El huracán Paulette tocó tierra este lunes muy temprano en Bermudas. Aunque el sistema se aleja de la isla, las condiciones del huracán aún afectan este territorio. Es probable que los vientos fuertes, la marejada ciclónica y las intensas lluvias continúen durante toda la tarde.

«Las marejadas producidas por Paulette afectan partes de las Islas de Sotavento, las Antillas Mayores, las Bahamas y Estados Unidos», señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). «Estas marejadas podrían causar olas que amenazan la vida y condiciones de corrientes de resaca».

También se espera que Paulette continúe fortaleciéndose a medida que avanza hacia el Atlántico abierto. El sistema podría alcanzar el estatus de huracán mayor, con vientos de al menos 178 km/h, este miércoles. Si eso ocurre, sería el segundo huracán en lograr esta categoría en lo que va de la temporada 2020. Por lo general, la temporada de huracanes del Atlántico suele tener un promedio de tres huracanes grandes en total.

La depresión tropical Rene, que fue una tormenta tropical el pasado fin de semana, continuará debilitándose a medida que avanza por el Océano Atlántico central. No se espera que la tormenta afecte algún territorio y también se prevé que se disipe en los próximos dos días.

Tres tormentas con impactos muy diferentes

El huracán Sally se dirige actualmente hacia el noroeste a través del Golfo de México. Ya se realizan evacuaciones obligatorias para las áreas bajas a lo largo de la costa del Golfo.

Se pronostica que Sally tocará tierra este martes o este miércoles en algún lugar cercano a la frontera estatal entre Louisiana y Mississippi. El error de seguimiento promedio de pronóstico del NHC (48 horas) es de aproximadamente 128 kilómetros, por lo que es demasiado pronto para determinar exactamente dónde golpeará directamente el centro de Sally. El NHC advierte que las personas a lo largo de la costa no deben centrarse en los detalles específicos de la ruta, sino en el impacto general de la tormenta.

La gran conclusión del huracán Sally es la peligrosa cantidad de agua. El NHC advierte que se pueden producir «tormentas e inundaciones repentinas de riesgo mortal». Se anticipa que la marejada ciclónica más alta se ubique justo al este de donde Sally toque tierra. En este momento, el NHC pronostica de 2 a 3,3 metros de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hacia el este hasta Ocean Springs, Mississippi, incluido el lago Borgne. Se espera que las aguas crecientes del oleaje se produzcan tan al oeste como Burns Point, Louisiana, y tan al este como Saint Andrews Bay, Florida.

Además de la marejada ciclónica, también se anticipan cantidades extremas de lluvia en algunos lugares. Se pronostica que los totales de lluvia generalizada a lo largo de la costa del Golfo desde Louisiana hasta la península de Florida estarán entre 15 y centímetros. Sin embargo, algunas ciudades podrían registrar hasta 60 centímetros de lluvia. Esa cantidad de lluvia puede provocar lugar a inundaciones repentinas de riesgo mortal, incluidas grandes inundaciones urbanas y fluviales.

La tormenta tropical Teddy se encuentra actualmente en el Atlántico central, a más de 1.600 kilómetros al este de las Antillas Menores. Se espera que Teddy se convierta en un huracán en los próximos días. Si esto ocurre, Teddy será el octavo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2020, detrás de Sally. Sally se convirtió en huracán este lunes, según un tuit del NHC.

Para el final de la semana, se anticipa que Teddy será en un gran huracán (categoría 3 o superior) a medida que se acerque a Bermudas. Es demasiado pronto para decir llegará directamente a la isla, pero dada la trayectoria actual, será algo para seguir en los próximos días.

La tormenta tropical Vicky se encuentra actualmente sobre el Atlántico oriental, a solo unos cientos de kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Vicky es la tormenta número 20 con nombre que más temprano se ha registrado en el Atlántico, lo que rompió el récord anterior establecido por Tammy el 5 de octubre de 2005.

Se espera que Vicky encuentre condiciones desfavorables en los próximos días, lo que limitará su crecimiento e intensificación para el martes.

«Se espera que el ciclón degenere en un mínimo remanente el martes por la noche y luego se disipe sobre el agua el viernes, si no antes», señaló el NHC en su discusión de pronóstico.