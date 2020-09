¿Extrañarás a las Kardashians? Estos son algunos de los mejores momentos de ‘Keeping Up with the Kardashians’

share via email

(CNN) –– El fin de una era se acerca.

Después de 14 años, «Keeping Up with the Kardashians» llegará a su fin en E! en 2021, según anunció este martes el clan Kardashian-Jenner.

Este gigante de los reality shows, que irrumpió en un mundo desprevenido en 2007, ha entretenido a millones al permitir ver en primera fila las vidas de los hermanos Kardashian ––Kourtney, Kim, Khloé y Rob–– su madre Kris Jenner y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner.

A través de las cámaras permanentes en su cotidianidad, la destacada familia de los reality shows en Estados Unidos compartió «los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos».

En otras palabras: suficientes momentos dramáticos y emocionales para les duren toda la vida a los espectadores.

Desde las consecuencias del matrimonio de 72 días que tuvo Kim con Kris Humphries hasta el momento en que Kylie confundió un cerdito con un pollo, aquí están algunos de los momentos más memorables de la serie mientras los seguidores se preparan para despedirse.

Cuando Kim Kardashian perdió su pendiente de diamantes en el océano

En la temporada 6, Kim tuvo una rabieta cuando perdió un arete de diamantes de 75.000 dólares en el océano Pacífico, durante un viaje familiar a Bora Bora.

Mientras Kim, afectada, derramaba lágrimas por la pérdida, su hermana mayor, Kourtney, pronunció lo que sería oro para la televisión con esta frase perfectamente sincronizada: «Kim, hay gente que está muriendo».

La transición de género de Bruce Jenner

Durante un emotivo especial de la décima temporada llamado «Acerca de Bruce», la expareja de Kris Jenner ––ahora Caitlyn, pero conocida en ese momento como Bruce Jenner–– reveló su plan de transición de género a sus hijas Kylie y Kendall.

Cuando Kim se tomó selfis mientras Khloé iba a la cárcel

La familia Kardashian-Jenner ha estado cautivando audiencias desde la primera temporada, cuando Khloé iba en camino a la cárcel por violar la libertad condicional derivada de un arresto por conducir bajo sustancias en 2007 y Kim pensó que era el momento perfecto para tomarse un montón de selfis.

Cuando Kim atacó a Khloé con un bolso

En la segunda temporada, Kim tuvo una de sus muchas peleas de hermanas con Khloé, después de que la primera comprara un nuevo Bentley. Durante la pelea, Kim trató de golpear a su hermana menor con su bolso y gritó «No seas pu******* grosera».

Cuando Kanye le propuso matrimonio a Kim

En la temporada 9, Kanye West realizó una elaborada propuesta de matrimonio sorpresa para Kim en el AT&T Park en San Francisco, que incluyó orquesta completa y fuegos artificiales.

Él hizo la pregunta sosteniendo un anillo de diamantes de 15 quilates mientras «Young and Beautiful» de Lana del Rey sonaba como la banda sonora.

Kris Jenner critica a Kim por un matrimonio de 72 días

Antes de encontrar el amor con Kanye, Kim se casó con la estrella de la NBA Kris Humphries. Lamentablemente, su unión duró solo 72 días.

En la temporada 12 de “Keeping Up With the Kardashians», Kris Jenner criticó a su hija por su matrimonio de corta duración, después de que Khloé, Kourtney y Kim la acusaran de «acolitar» a su hermano comprándole una casa.

Kris respondió: «Las he visto pasar por tantas cosas que hacen que he tenido que aguantar. ‘Estuve casada por 72 días’. ¿De verdad? Eso era normal «.

Cuando Kylie preguntó: ¿Es un pollo?

Los fanáticos leales del programa recordarán el gracioso clip que fue eliminado, cuando Kris sorprendió a Kylie con un pequeño cerdito como regalo para su casa. ¿Su respuesta? Un chillido emocionado de: «¿Es un pollo?»

Cuando Kourtney usó el alfabeto para salir de una discusión

Durante una escena de la temporada 11, Kourtney se cansó de una conversación con su expareja, Scott Disick, y trató de cerrarla diciendo: «ABCDEFG». Cuando le preguntó qué significaba eso, ella respondió: «Es solo una frase que me gusta usar… eso significa que la conversación se terminó».

Pero, a pesar de lo que diga Kourtney, la conversación aún no ha terminado: «Keeping Up with the Kardashians» regresa a las pantallas el 17 de septiembre y la temporada final está programada para principios del próximo año.