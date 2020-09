Dwayne «The Rock» Johnson dice que resultó positivo por coronavirus: «Es una de las cosas más desafiantes y difíciles»

(CNN) –– Dwayne «The Rock» Johnson dijo que le ganó una pelea al covid-19, pero les advierte a los demás…

(CNN) –– Dwayne «The Rock» Johnson dijo que le ganó una pelea al covid-19, pero les advierte a los demás que el virus fue un enemigo formidable incluso para él. El actor y exestrella de la lucha libre compartió en un video de Instagram publicado este miércoles que dio positivo por covid-19, al igual que su esposa e hijos pequeños.

«Puedo decirles que esta es una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia», señaló. «Y para mí, personalmente, también, y he pasado por algunas tonterías en el pasado».

View this post on Instagram

Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ 🖤 #controlthecontrollables

A post shared by therock (@therock) on Sep 2, 2020 at 3:26pm PDT

Afortunadamente, él y su familia ahora están del otro lado de su enfermedad después de que todos dieron positivo hace unas tres semanas, según el actor.

Johnson señaló que sus dos hijas pequeñas presentaron síntomas leves, pero que para él y su esposa, Lauren Hashian, fue algo diferente.

«Pero estoy feliz de decirles que nosotros como familia estamos bien. Estamos del otro lado. Ya no somos contagiosos. Y estamos, gracias a Dios, saludables «, dijo.

El actor explicó que cree que contrajeron el virus de «amigos de la familia muy cercanos», que están «devastados» porque sin saberlo los infectaron a ellos.

En ese sentido, alentó a otros a tener extrema precaución al reunirse con amigos o familiares y tomar medidas, como hacerse la prueba del coronavirus antes de reunirse, para prevenir la propagación.

«Resultar positivo por covid-19 es muy diferente a superar lesiones desagradables o ser desalojado o incluso estar en quiebra, lo cual he estado más de unas pocas veces «, dijo. «La razón por la que siento que esto es diferente es porque mi prioridad número uno es proteger siempre a mi familia y proteger a mis hijos, a mis seres queridos», insistió.