Denver está bajo una advertencia de clima invernal dos días después de que la temperatura en la ciudad llegara a los 38 grados centígrados

(CNN) — Si vives en Denver, puede que tus planes de verano fueran cancelados a último momento.

Los residentes de la ciudad pasarán de experimentar un calor récord a prepararse para una tormenta de nieve repentina. La ciudad espera una caída de más de 30 grados centígrados en las temperaturas máximas diarias, pasando de 38 grados centígrados el sábado a los 0 grados centígrados previstos para este martes. El domingo también fue un poco caluroso, con un máximo de 36 grados centígrados.

Se esperan ráfagas de vientos fuertes con frentes fríos, así como lluvia y nieve, el lunes por la noche, anunció el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Denver / Boulder en un informe de situación.

«Un cambio drástico en el clima ocurrirá el lunes por la noche y el martes, con un calor récord o casi récord reemplazado por condiciones invernales, nieve y frío récord», dijo NWS. «Se pueden esperar acumulaciones significativas de nieve en las Montañas Front Range y Foothills, mientras que el área metropolitana de Denver y en el corredor I-25 también pueden ver nevadas húmedas y fangosas el martes por la mañana temprano».

Se espera que se produzca un congelamiento profundo el martes por la noche después de que bajen las temperaturas en el área, según el meteorólogo de CNN Michael Guy.

A drastic change in the weather is still expected Monday night and Tuesday with an early arrival of winter! Here’s the latest rundown #COwx pic.twitter.com/JuvDkcSaN4

— NWS Boulder (@NWSBoulder) September 5, 2020

Las temperaturas de Denver estaban alrededor de los 34 grados centígrados este el lunes a las 2 pm antes de caer en picado del lunes por la noche al martes por la mañana. Se pronostica un mínimo de 1,6 grados centígrados para el lunes por la noche.

Una caída de 30 grados es histórica para una ciudad donde este tipo de fluctuaciones no son desconocidas. Denver necesitará una caída de más de 30 grados menos para saltar a los cinco primeros puestos de los récords en la historia meteorológica de la ciudad.

A medida que las temperaturas continuaron aumentando durante el fin de semana del Día del Trabajo, las temperaturas cálidas, las condiciones secas y los vientos racheados provocaron advertencias críticas de peligro de incendios, evacuaciones forzadas y el cierre de la carretera principal a través del Parque Nacional Rocky Mountain.

Para el lunes, el clima cálido aceleró el crecimiento del fuego en Cameron Peak a 36.144 hectáreas con un 4% de contención, según el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).

Hasta que el frente frío pase por el área el lunes por la noche, muchas de las montañas de Colorado son muy cálidas y presentan un peligro crítico de incendio.

La nevada, que se espera que sea de 8 a 35,6 centímetros, puede sofocar el incendio de Cameron Peak o apagarlo por completo.

— Pedram Javaheri de CNN contribuyó a este informe.