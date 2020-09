Angelina Jolie hace una donación sorpresa a un puesto de limonada de dos niños que juntan fondos para ayudar a Yemen

(CNN) — Angelina Jolie donó una suma no revelada a dos niños británicos que dirigen un puesto de limonada para…

Los escolares británicos Ayaan Moosa y Mikaeel Ishaa, de seis años de edad y del este de Londres, son mejores amigos y montaron el stand para recaudar fondos para obras de caridad en julio después de enterarse de la crisis.

El padre de Ayaan Moosa, Shakil Moosa, de 37 años, le dijo a CNN que la estrella de «Maléfica» se comunicó con la familia a través de un agente hace tres semanas. Jolie se ofreció a hacer una donación a la causa, que fue transferida este fin de semana.

Jolie también les envió una carta a los niños, que la compartieron en Instagram. En la carta les agradece sus esfuerzos y se disculpa por no poder estar allí en persona para comprar su limonada.

«Ha sido tan asombrosa. Es surrealista. No es solo una estrella cualquiera, estás hablando de uno de los nombres más importantes del planeta, así que es un poco abrumador», dijo Moosa. «Ella es fenomenal», agregó.

En un video en Instagram, los niños agradecieron a la actriz. «Hola Angelina, soy Ayaan. Y yo soy Mikaeel. Y somos los chicos de LemonAid. Solo queríamos agradecerte por donar a nuestra causa», dijeron en el video. Agregaron que estarían felices de venderle un vaso de limonada la próxima vez que estuviera en Londres.

Thank you message for @angelinajolie.offiicial 💙 #yemen #lemonaidboys #yemencrisis #angelinajolie

Jolie, que es enviada especial del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha hablado anteriormente sobre el conflicto y la pobreza en el país del Medio Oriente, que ha sido acosado por disturbios civiles durante décadas.

La guerra civil en Yemen

Desde 2015, una guerra civil de cinco años ha enfrentado a los rebeldes hutíes contra el gobierno internacionalmente reconocido, que ha sido respaldado por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Han muerto unas 112.000 personas.

Se ha estimado que la mitad de la población de Yemen corre el riesgo de sufrir hambruna, con millones de personas hambrientas, famélicas o desnutridas.

El país también se ha visto afectado por la enfermedad. Decenas de miles de personas han contraído el cólera, y ahora existe la preocupación de que pueda sufrir uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo.

Cuando Ayaan y Mikaeel se enteraron de la difícil situación de los niños pequeños en el país, quisieron ayudar, le dijo el padre de Ayaan a CNN. Y en ese marco recibieron la donación de Angelina Jolie.

We really are the best of friends 💙💙 #lemonaidboys #yemen #lemon #prayforyemen

«Se quedaron atónitos de que la gente viviera así. Es la primera vez en sus vidas que se dan cuenta de que no todo el mundo vive como ellos», dijo Moosa. «Estaban ansiosos por hacer algo (…). Y decidieron que cualquier par de cientos de libras que ganáramos, los donaríamos a una organización benéfica», agregó.

Los niños han ayudado a recaudar 70.000 libras (90.944 dólares) junto con los esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos de amigos y familiares. Ahora esperan poder recaudar 150.000 libras, agregó Moosa.

CNN se ha comunicado con los representantes de Angelina Jolie para obtener comentarios sobre la donación.

Tim Lister y Sam Kiley de CNN contribuyeron a este informe.