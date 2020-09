ANÁLISIS | Donald Trump es mucho menos rico hoy que cuando fue elegido presidente

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo en octubre de 2019 que ser presidente le está costando dinero. Montones. «Si…

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo en octubre de 2019 que ser presidente le está costando dinero. Montones.

«Si perdí US$ 2.000 millones, US$ 5.000 millones o menos, no hace ninguna diferencia», dijo Trump. «No me importa. Estoy haciendo esto por el país. Lo estoy haciendo por la gente», afirmó.

Bueno, definitivamente le importa. Y ahora sabemos –gracias a la nueva lista Forbes 400 publicada el martes– cuánto menos rico es Trump hoy que cuando se postuló y ganó la presidencia en 2016.

¿Por qué cayó la fortuna de Trump?

En 2016, Trump valía US$ 3.700 millones, según Forbes. Esa cifra se redujo a US$ 3.100 millones en 2017 y se mantuvo durante 2018 y 2019. Pero este año el patrimonio neto de Trump se redujo a US$ 2.500 millones. Esa disminución de US$ 600 millones llevó a Trump a pasar de ser la persona número 275 persona más rica de Estados Unidos en 2019 a la 352a más rica en 2020, una caída de 77 lugares. (Se necesitó un patrimonio neto de US$ 2.100 millones para llegar a la lista de los 400).

¿Por qué la caída de la fortuna de Trump? La pandemia del coronavirus. «El valor de los edificios de oficinas, hoteles y complejos turísticos se ha visto afectado en medio de la pandemia», dice el comunicado de Forbes sobre la riqueza de Trump.

Ahora, US$ 2.500 millones sigue siendo mucho dinero. O sea, MUCHO dinero. Y ser una de las 400 personas más ricas de Estados Unidos es una empresa bastante exclusiva. Pero si no crees que la disminución de su riqueza general y su posición en la lista Forbes 400 irritarán a Trump, entonces no lo conoces.

Este extracto, de Jonathan Greenberg, un exreportero de Forbes, deja claro cuánto le importa a Trump:

«En mayo de 1984, un funcionario de la Organización Trump me llamó para decirme lo rico que era Donald J. Trump. Yo estaba reportando para el Forbes 400, el ranking anual de la revista de las personas más ricas de Estados Unidos, por tercer año. En la edición anterior, valoramos los activos de Trump en US$ 200 millones, solo una quinta parte de lo que afirmó poseer en nuestras entrevistas. Esta vez, su ayudante me insistió por teléfono, yo necesitaba entender lo forrado que estaba Trump realmente».

«El funcionario era John Barron, un nombre que ahora conocemos como un alter ego del mismo Trump».

Presumiendo de fortuna

Tan central es la riqueza de Trump para su autopercepción que hizo un gran espectáculo de cuánto dinero tenía durante el discurso en el que anunció su candidatura presidencial en 2016.

«Y yo tengo activos –una gran firma contable, una de las más respetadas– (por) 9.240 millones de dólares», dijo Trump a la audiencia reunida en la Trump Tower en junio de 2015. Y agregó: «Así que tengo un patrimonio neto total, y ahora con el aumento, será mucho más de US$ 10.000 millones. Pero aquí, un patrimonio neto total de –patrimonio neto, no activos, no– un patrimonio neto, después de toda deuda, después de todos los gastos, los mayores activos (son) Trump Tower, 1290 Avenue of the Americas, edificio del Bank of America en San Francisco, 40 Wall Street, a veces conocido como el edificio Trump justo frente a Nueva York, muchos otros lugares en todo el mundo. Así que el total es US$ 8.737.540,00 «. (Cuando Trump dijo estas palabras, agitó un documento como, uh, prueba, o algo así).

«Soy realmente rico», dijo en ese discurso, y más tarde dejó claro que toda esa charla sobre su dinero no era para presumir. «Porque ¿sabes qué? No tengo que presumir. No tengo que hacerlo, lo creas o no», dijo.

(Narrador: No lo creo).

Un mes después de ese anuncio, Trump estaba subiendo la apuesta, literalmente. Su campaña emitió un comunicado que decía:

«El patrimonio neto del Sr. Trump ha aumentado desde la declaración financiera de más de un año de antigüedad presentada en su anuncio presidencial. Los valores inmobiliarios en la ciudad de Nueva York, San Francisco, Miami y muchos otros lugares donde posee propiedades han aumentado considerablemente durante este período. Su deuda es un porcentaje muy pequeño del valor y con tasas de interés muy bajas. A esta fecha, el patrimonio neto del Sr. Trump supera los DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES».

La vida cambia rápido

Notarás que justo en la época en que Trump se atribuía un patrimonio neto de US$ 10.000 millones, Forbes, que es el estándar del oro, ejem, con respecto a la riqueza, fijó su fortuna en menos de la mitad de ese número (US$ 3.700 millones).

¿Por qué la discrepancia? Bueno, no busques más allá de esta explicación de Trump sobre cómo calcula su valor: «Mi patrimonio neto fluctúa, y sube y baja con los mercados y con las actitudes y con los sentimientos, incluso mis propios sentimientos, pero yo intento… sí, incluso mis propios sentimientos, en cuanto a dónde está el mundo, hacia dónde va el mundo… y eso puede cambiar rápidamente de un día para otro».

En resumen: ¡La vida cambia rápido!

La necesidad de Trump –y es una necesidad– de ser muy, muy rico es ampliamente considerada como una de las principales razones por las que sigue sin estar dispuesto a publicar ninguna de sus declaraciones de impuestos anteriores, siendo el primer presidente en la era posterior a Watergate en disfrutar de esa ignominiosa distinción. La especulación es que Trump sabe que sus beneficios lo mostrarían como considerablemente menos rico de lo que se ha jactado durante años y, al hacerlo, reducirían su atractivo para los votantes que se sienten atraídos por su dinero y su actitud exagerados.

«Siempre llaman al otro lado ‘la élite’. ¿Por qué son de élite?”, preguntó Trump retóricamente en un mitin de campaña en Minnesota en 2018. “Tengo un apartamento mucho mejor que ellos. Soy más inteligente que ellos. Soy más rico que ellos. Me convertí en presidente y ellos no», agregó.

Cuanto más rico, más equivocados los demás

Recuerda que la historia que Donald Trump se cuenta a sí mismo de su propia vida es que él es un multimillonario que se hizo a sí mismo –ignora ese préstamo «pequeño» de US$ 1 millón que su padre le dio al salir de la universidad–, cuya riqueza es prueba de que es mejor que todas las personas que lo miraron con desprecio y se burlaron de él a lo largo de los años.

«Toda mi vida realmente ha sido un ‘no’ y luché contra eso», dijo Trump en un ayuntamiento de Nueva Hampshire en octubre de 2015. «No ha sido fácil para mí, no ha sido fácil para mí», remarcó.

En la mente de Trump, cuanto más rico es, más personas ha demostrado que están equivocadas. La riqueza es igual a la reivindicación. Y es por eso que una disminución de la riqueza, como la que experimentó el año pasado, lo molestará tanto.