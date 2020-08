Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿es posible infectar a una persona con el virus y luego colocarle la vacuna?

(CNN Español) – El doctor Elmer Huerta responde las preguntas de nuestra audiencia. En este episodio, los usuarios preguntan sobre…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) – El doctor Elmer Huerta responde las preguntas de nuestra audiencia. En este episodio, los usuarios preguntan sobre cómo pueden ser parte de las fases 3 de estudio de las vacunas contra el coronavirus, sobre los componentes de la vacuna de la compañía Moderna, sobre si es posible infectar a una persona con el virus y luego aplicarle la vacuna, entre otras.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar

de su salud y la de su familia. Hoy responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

@drhuerta Hola doctor, cómo podría inscribirme para ser voluntario? Gracias

— Reynaldo MC (@Reymarcam) August 20, 2020

Hola Reynaldo, te felicito por tu interés altruista en querer colaborar en el desarrollo de la vacuna. Los estudios solo están disponibles en algunos países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y México.

Te ruego que le pidas a un doctor de tu confianza que te guíe en el proceso dentro del país en el que vives.

@drhuerta mi pregunta es acerca de mi hija, ella tiene 8 años y es gimnasta. El gimnasio donde ella practica ha abierto sus puertas con límite de 70 niños en un espacio cerrado, es recomendable que ella pueda regresar a sus prácticas cuando los números en CA han aumentado? Gracia

— anagambad3 (@anagambad3) August 20, 2020

Hola Ana, los gimnasios son lugares cerrados, de alto riesgo de contagio, sobre todo si no se cumplen los protocolos de limpieza de superficies, uso de mascarillas y distancia social.

El hecho de que la infección esté aumentando en tu localidad tampoco es bueno, pues aumenta la posibilidad de que personas infectadas estén usando el gimnasio.

De repente, puedes posponer las prácticas de la niña hasta que tengas certeza de los protocolos sanitarios del gimnasio y baje la frecuencia de infecciones donde vives.

¿Esa vacuna serviría con una nueva sepa del virus?, ¿viviremos de cuarentena en cuarentena con nuevos virus?. Debemos dejar que la naturaleza haga su labor “selección natural”, y buscar formas creativas de aislar a los vulnerables y para el resto “inmunidad de rebaño”

— JOSE CARLOS GARCIA C (@JoseCarlosGC79) August 20, 2020

Buena pregunta José. Si sucediera el lamentable hecho de que el virus mute drásticamente en aquellas zonas a las que van dirigidas las vacunas que se están fabricando, estas no servirían.

Felizmente, hasta ahora, no existe ninguna evidencia científica de que el virus esté sufriendo mutaciones importantes.

Las que se han documentado son mutaciones simples que no impedirán que las vacunas en desarrollo puedan funcionar.

El placebo de la Vacuna RNA de moderna creo que es una vacuna para meningococo?

— César LIENDO (@liendo_csar) August 20, 2020

Hola César, no, el placebo de la vacuna del laboratorio Moderna es suero fisiológico, o sea, agua con sal.

Eso lo leí en el documento llamado consentimiento informado que tuve que firmar para participar en el estudio.

🔊 ESCUCHA: Dr. Huerta: Me pusieron una inyección en el hombro, que no sé si es la vacuna del coronavirus o un placebo

Primero que lo infecten de Covid y luego le pongan la vacuna, a ver si funciona.

— Ricardo (@argonautavip5) August 20, 2020

Excelente pregunta Ricardo. La situación que planteas se hace en medicina y se llama “estudio humano de enfrentamiento” o “human challenge trial” en inglés.

Es controversial, pero consiste en infectar primero a una persona y luego ponerle la vacuna, o al revés, ponerle la vacuna primero e infectarla a propósito después.

Esa posibilidad se ha considerado en Estados Unidos, ya que ayudaría a estudiar la vacuna en países que ya no tienen casos de covid-19.

@drhuerta acaba de indicar por @RPPNoticias que el placebo servirá para comparar cuántos se infectaron con placebo y cuantos con vacuna. Mi pregunta es: ¿se les va a aplicar el virus como parte del estudio? ¿O solo se esperará a ver si se contagian o no en su vida normal?

— Enrique Lliulla (@lliulla) August 20, 2020

Excelente pregunta Enrique. A los voluntarios les dicen que sigan su vida de manera normal, y que se cuiden como siempre, usando sus mascarillas, manteniendo la distancia social y extremando las recomendaciones de higiene de manos y superficies.

@drhuerta Por qué los esfuerzos están en encontrar una vacuna y no se dice nada sobre algun medicamento que evite que se necesite oxígeno o que la gente muera?. Entiendo que no son lo mismo. Ejemplo: antigripales que la hacen mas llevadera pero no la evitan.

— Victor Yep (@VictorYep2) August 20, 2020

Hola Víctor, quiero decirte que los esfuerzos están centrados en ambas cosas, en lograr una vacuna y un tratamiento eficaz.

Por ejemplo, se ha hecho mucha investigación sobre la utilidad de la hidroxicloroquina, que lamentablemente no ha dado buenos resultados, así como del remdesivir, que acorta los días de hospitalización.

También se están desarrollando anticuerpos monoclonales, los cuales son de mucha esperanza.

Dámaris nos pregunta: Un familiar contrajo covid-19 y a las dos semanas se contagió su hermana. Quisiera saber si la primera persona podría infectarse otra vez, ya que están en contacto.

Buena pregunta Dámaris. Hasta ahora no está demostrado que una persona pueda infectarse dos veces.

Te aconsejo que la persona enferma se aísle en su habitación y que todos en la familia, incluyendo el familiar que ya tuvo la enfermedad, usen una mascarilla al atenderla.

Buenas noches @drhuerta y los que somos asmáticos y alérgicos a los Aines? Que podemos esperar de esto?

— Cynthia Lorenzo (@lacarpe09) August 20, 2020

Buena pregunta Cynthia, recuerda que el peligro de infectarse con el virus lo tenemos todos los seres humanos si no seguimos las reglas de prevención.

Por otro lado, el riesgo de complicarse es algo mayor en los asmáticos, pero no en las personas alérgicas a los antiinflamatorios no esteroideos o AINES.

25 meses???? Como entender eso?

— Daniel (@GonDanielro28) August 20, 2020

Excelente pregunta Daniel. Si bien es cierto que los datos iniciales (probablemente a los seis meses de comenzado el estudio) van a servir para que ––si funciona–– la vacuna pueda obtener su licencia a comienzos de 2021; los 30.000 voluntarios seguiremos siendo estudiados para evaluar de manera más estricta la efectividad y la toxicidad de la vacuna a largo plazo.

Por favor, necesito ayuda para saber si una persona que ya fue dada de alta de COVID19 puede transmitir carga viral de otros. Si bien ya tiene defensas, ¿si está expuesta al virus puede ser canal para que se transmita? @doctormacias @drhuerta

— Carolina (@Candora_) August 19, 2020

Buena pregunta Carolina.

Ese asunto no ha sido estudiado. Hasta ahora se acepta que una persona que ya pasó la enfermedad, no puede infectarse de nuevo y al no poder hacerlo no puede llevar virus en sus vías respiratorias para contagiar a otras personas.

@drhuerta Mi hermana gemela de 28 años y yo sufrimos de endometriosis, adicionalmente, yo sufro de prolapso de válvula mitral y pulmonar. Mi madre de 63 años sufre de hipertensión y prolapso de válvula mitral y aórtica. ¿Cuál de las 3 corre peligro si se contagia de COVID-19?

— Lindsay Rodríguez (@Lindsay_201291) August 19, 2020

Buena pregunta Lyndsay, creo que la única persona que no tiene mayor riesgo de complicarse es tu hermana, que no tiene problemas en la salud de su corazón. Tú y tu mamá deben cuidarse mucho.

Tiene covid-19 el doctor @drhuerta para saber si es efectiva ?????

— Robert (@Robert_MatQui) August 18, 2020

Buena pregunta Robert. Así como se vacuna a un niño contra el sarampión para que no le de la enfermedad, igual se vacuna a una persona que no haya tenido aún covid-19 para protegerla de la enfermedad.

Aunque debido al hecho de que no se sabe si una persona que ya pasó la enfermedad puede volver a infectarse, tendremos que esperar a que este importante asunto se esclarezca para saber si las personas que ya tuvieron la enfermedad tienen o no que vacunarse.

@drhuerta ¿Una persona vacunada puede transmitir el Coronavirus? Gracias.

— DiarioNocturno.com (@diarionocturno) August 20, 2020

Excelente pregunta, Diario. La persona vacunada no puede transmitir el nuevo coronavirus, porque no tiene el virus en sus vías respiratorias.

Recuerda que el objetivo de la vacuna es proteger al vacunado, impidiendo que se infecte con el virus.

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast «Coronavirus: Realidad vs. ficción».