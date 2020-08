La Patrulla Fronteriza incautó más de US$ 1 millón en cocaína después de que llegó a una playa de la Florida

(CNN) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautaron más de US$ 1 millón en cocaína la semana…

(CNN) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautaron más de US$ 1 millón en cocaína la semana pasada después de que llegara a una playa de la Florida.

Treinta paquetes fueron descubiertos el lunes pasado por una persona en la playa de Hollywood, Florida, al sur de Fort Lauderdale, según un comunicado del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El bañista se comunicó con el Departamento de Policía de Hollywood, según el comunicado, que luego entregó los paquetes llenos de cocaína a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

«Los 30 paquetes de cocaína pesaban aproximadamente 35 kilos, con un valor estimado en la calle de más de un millón de dólares», dice el comunicado.

La Patrulla Fronteriza del Sector de Miami ha respondido recientemente a «múltiples informes de narcóticos llegando a la playa» en la costa de Florida, dijo la agencia. En el transcurso de julio y agosto, el sector de Miami de la Patrulla Fronteriza incautó más de 95 kilos de cocaína, según el comunicado.

El agente jefe de la patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, John Modlin, dijo que el aumento de las drogas que llegan a tierra indica la presencia de contrabandistas que operan a lo largo de la costa de la Florida.

«Estas recientes incautaciones representan cientos de kilos de narcóticos que no llegarán a nuestras calles ni a nuestras comunidades», dijo Modlin en un comunicado a CNN. «Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad a nuestra misión de seguridad fronteriza aquí en la Florida».