Huracán Laura: que esperar en las ciudades que serían afectadas

(CNN Español) — Aquí hay un pronóstico ciudad por ciudad con lo que puede esperar en cuanto al momento y…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Aquí hay un pronóstico ciudad por ciudad con lo que puede esperar en cuanto al momento y la forma de impacto del huracán Laura. Estas estimaciones son elaboradas por CNN Weather utilizando la información de pronóstico actual disponible el martes por la tarde.

Sigue el recorrido del huracán Laura

Beaumont / Port Arthur

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 8 p.m. del miércoles a 10 a.m. del jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = 2 a.m. a 6 a.m. del jueves

Ráfagas de vientos máximos: 160+ km/h

Lluvia total esperada = 4-20,3 centímetros

Máxima marejada ciclónica = 1,8-3 metros

Marea alta = 4 am jueves

Lake Charles, Louisiana

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 7p m del miércoles a 11 am del jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = Jueves de 2 am a 8 am.

Ráfagas de vientos máximos: más de 160 km/h

Precipitación total esperada = 6-25,4 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 2,7-3,9 metros

Marea alta = 6 am del jueves

Galveston

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 9 p.m. Mié a 4 a.m. Jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = No se esperan, pero vientos máximos entre las 12 y las 3 a.m.

Ráfagas de vientos máximos: 80-96 km/h

Lluvia total esperada = 2-10.2 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 1,2-1,8 metros

Marea alta = 3 am del jueves

Houston

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 8 pm Mié a Jueves 4 am

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = No se esperan

Ráfagas de vientos máximos: 56-72 km/h

Precipitación total esperada = 2-10,2 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 0.9-1,5 metros (a lo largo de la costa de Harris / Galveston Bay)

Marea alta = 7 am del jueves