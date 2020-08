Cómo usar y cómo no usar una mascarilla para detener la propagación del nuevo coronavirus, según expertos

share via email

(CNN) — En un intento de que todos los estadounidenses respalden la idea de usar una mascarilla —y de hecho, detrás de una mascarilla— para frenar la propagación del covid-19, la Asociación Estadounidense de Colegios Médicos (AAMC, por sus siglas en ingles) publicó, el miércoles, una guía nacional, simple y directa, sobre la materia para el público.

«Estas pautas están destinadas a brindar a todos en todo el país un enfoque unificado para el uso de máscaras faciales y corregir la información errónea y los mensajes a menudo conflictivos», dijo el Dr. Atul Grover, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Acción de la AAMC en un comunicado.

«Hasta que desarrollemos una vacuna y mejores terapias, la prevención es la clave para reducir el impacto de esta pandemia», dijo Grover. «Cuanto más rápido hagamos de los revestimientos faciales nuestra ‘nueva normalidad’, más rápido podremos controlar el covid-19».

Grover le dijo a CNN que las mascarillas protegen a todos: a ti y la otra persona. «Si la estás usando y las personas a tu alrededor la están usando, hemos visto que la transmisión [del nuevo coronavirus] probablemente cae en el rango de más del 90%, lo cual es una probabilidad bastante buena», dijo.

La AAMC, una asociación sin fines de lucro que representa a todas las escuelas de Medicina, hospitales universitarios, sistemas de salud y sociedades académicas de Estados Unidos y Canadá acreditadas, compiló sus nuevas pautas utilizando la información científica y los estudios más recientes sobre el uso de mascarillas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, gobiernos estatales y locales y expertos en salud pública.

¿Qué mascarilla se debe usar?

Las pautas establecen que las cubiertas faciales deben cubrir tanto la nariz como la boca y deben estar bien ajustadas para minimizar los espacios alrededor de la nariz y la barbilla; las mascarillas de tela deben tener al menos dos capas y tres capas cuando sea posible; las cubiertas faciales ligeramente dobladas y las cubiertas estilo bandana son mejores que no usar ninguna cubierta, pero aún permiten que las gotitas respiratorias en aerosol más pequeñas lleguen al aire.

¿Cuándo se deben usar los tapabocas en lugares cerrados?

Usar una mascarilla «es de importancia crítica» cuando se está en lugares cerrados porque es mucho más probable que ocurran eventos de superpropagadores allí, de acuerdo con las pautas. Por lo tanto, los expertos señalan que todas las personas, a partir de los 2 años de edad, deben usar cubiertas para el rostro cuando estén en lugares cerrados y alrededor de personas que no vivan en su hogar. Todas las empresas abiertas al público deben insistir en que todos los clientes usen mascarillas mientras están en lugares cerrados, dicen las pautas.

¿Cuándo usar mascarillas al aire libre?

Cuando estás al aire libre, la opción más segura para todas las personas, de 2 años en adelante, es usar una, incluso cuando pasen brevemente junto a otras personas, como correr o caminar junto a alguien en la acera, de acuerdo con las pautas. Si estás al aire libre y no esperas estar cerca de otras personas, no necesitas usar un tapabocas, según estas pautas. Evita las actividades y reuniones no esenciales que acerquen a las personas a una distancia de 2 metros entre sí o que provoquen una respiración más enérgica, como practicar deportes o cantar, con o sin cubrirte la cara.

«Realmente no hay un lado negativo en esto»

«Hemos tenido muchas fuentes diferentes hablando de cosas muy similares, pero de una manera que no necesariamente ha sido accesible para el público en general, y esperamos que esto esté en un formato que ahora será más fácil de entender y muy simple: si estás adentro, en cualquier lugar, con personas que no son parte de tu casa, debes usar una máscara. Y afuera, si potencialmente vas a estar cerca de personas que no son parte de tu hogar, a menos de dos metros, deberías usar una máscara», dijo Grover.

Para aquellos que dicen que las mascarilla son incómodas, Grover reconoció que también son incómodas para él. «Yo diría, ‘Tienes razón’. … Pero hay cosas que todos hacemos para tomar las precauciones normales; no me gusta usar el cinturón de seguridad la mayor parte del tiempo, trato de mantener mi ropa sin arrugas; es incómodo, pero es la ley, y también sé que salva vidas… Es un riesgo a favor y en contra y realmente no hay ninguna desventaja en esto excepto esa incomodidad».

Para aquellos a quienes les preocupa que respirar el aire que acaban de expulsar les cause envenenamiento por dióxido de carbono, Grover dijo que no es así. «Puedes encontrar videos de muchos médicos, enfermeras y técnicos respiratorios que se están poniendo 1, 2, 3, 4, o incluso 10, máscaras haciendo ejercicio, hablando y mostrando que su oximetría de pulso no está registrando ninguna disminución. No ha habido informes de que la vida de nadie esté en peligro por el uso de una mascarilla», enfatizó.

Y para los escépticos, Grover dijo que la evidencia es sólida.

«Tenemos evidencia bastante buena ahora. Es posible que no podamos ubicar hasta el rango de décimo o decimoquinto punto decimal de cuánto se reduce su riesgo, pero sabemos que el riesgo se reduce. Y usar una mascarilla reducirá el riesgo de que contraigas el coronavirus sin aumentar tu riesgo de daño en absoluto».

En pocas palabras: «Sabemos que esto te beneficiará, sabemos que beneficiará a las personas que te rodean», dijo Grover. «Tiene que ser la nueva normalidad».