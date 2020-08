Bad Bunny and Alejandro Fernández prestan canciones a Biden para anuncios de campaña dirigidos a latinos

(CNN) –– Las superestrellas latinas Bad Bunny y Alejandro Fernández han prestado su talento musical para apoyar la campaña presidencial…

(CNN) –– Las superestrellas latinas Bad Bunny y Alejandro Fernández han prestado su talento musical para apoyar la campaña presidencial de Joe Biden, en anuncios dirigidos a comunidades latinas ubicados en estados de disputa como Florida, Arizona y Pensilvania.

Un anuncio con la exitosa canción del rapero puertorriqueño Bad Bunny «Pero ya no» será transmitido en televisión y plataformas digitales. La publicidad está dirigida a los electores puertorriqueños en Florida y Pensilvania. El anuncio superpone videos de votantes que apoyan a Trump con imágenes de estadios vacíos, inmigrantes detenidos en la frontera y tomas del presidente Donald Trump lanzando rollos de toallas de papel en Puerto Rico después del huracán María.

«Antes yo te quería pero ya no /Tú me gustabas pero ya no / Yo estaba pa’ ti pero ya no, eh / Pero ya no, eh, pero ya no», rapea Bad Bunny en los primeros versos de la canción. El coro suena segundos después: «Conmigo ya no tienes break, ey / Yo no quiero de tu amor fake, ey».

Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha participado en temas de política previamente. El cantante protestó y pidió la destitución del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló el año pasado, después de que se filtraran cientos de mensajes ofensivos entre el líder y su círculo íntimo.

Aunque Joe Biden lidera entre los votantes latinos de cada estado, las encuestas muestran una reñida competencia entre el candidato demócrata y el republicano entre los votantes en general de Florida, Pensilvania y Arizona. Una encuesta de CNN realizada en Arizona entre el 18 y el 24 de julio mostró que entre los votantes latinos Biden tenía un 58% frente al 29% del presidente Donald Trump. En Florida, un sondeo del mismo período registró que Biden lidera con el 56% frente al 37% de Trump en el mismo grupo demográfico.

La campaña también estará en la página principal de Univision Noticias que destaca la etiqueta #RompeConTrump.

Por su parte, «Decepciones«, otro anuncio con la canción del mexicano Alejandro Fernández, plantea el mismo tema de «ruptura» con Trump. La letra dice «Ya no te extraño» y «Si hablamos de decepciones, la tuya creo que ha sido la más hiriente».

El anuncio se reproducirá en los estados fronterizos de Arizona y Texas, que albergan a un importante número de electorales mexicanos. La publicidad salta entre imágenes de cruces fronterizos y personas frustradas, que contrastan con los comentarios de Trump sobre la seguridad fronteriza, como cuando llamó «violadores» a los inmigrantes mexicanos.

Los anuncios, que forman parte de la inversión de 26 millones que la campaña pagó esta semana, están dirigidos específicamente a los votantes latinos que pueden haber apoyado a Trump anteriormente, pero que quizás no estén entusiasmados de hacerlo nuevamente, según un funcionario de campaña.

Este es el más reciente esfuerzo de microfocalización que la campaña y el Comité Nacional Demócrata están implementando a través de una nueva estrategia de modelado de subetnicidad, algo que el comité y la campaña de Hillary Clinton no tuvieron la capacidad de utilizar en las elecciones de 2016. El objetivo es apuntar a los votantes específicamente en función de la comunidad latina a la que pertenecen. A principios de este mes, la campaña de Biden también reveló su agenda para la comunidad latina, que incluía un nuevo compromiso del candidato para establecer un museo Smithsonian National American Latino.

Nicole Chavez de CNN contribuyó a este reporte.