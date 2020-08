Atletas de todos los deportes de EE.UU. protestan mientras los juegos se suspenden en solidaridad con el boicot de los Bucks

(CNN) — Lo que comenzó como la decisión de los Milwaukee Bucks de boicotear su juego de playoffs luego del…

(CNN) — Lo que comenzó como la decisión de los Milwaukee Bucks de boicotear su juego de playoffs luego del tiroteo policial de Jacob Blake en el estado natal del equipo se convirtió en una ola de protestas similares en la escena deportiva estadounidense este miércoles por la noche.

Poco después de que el equipo con sede en Wisconsin decidiera no jugar, la NBA anunció que pospondría el Juego 5 de tres series de otros playoffs: Bucks contra Orlando Magic, Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers.

En cuestión de horas, tres partidos de la WNBA, cinco de la Major League Soccer y tres de la Major League Baseball fueron cancelados mientras los atletas actuaban en solidaridad con los jugadores de los Bucks.

Blake, un hombre negro, recibió un disparo en la espalda por parte de la policía el domingo cuando intentaba ingresar a su vehículo en Kenosha, Wisconsin. Su tiroteo se convirtió en el último incidente que provocó indignación en todo el país por la injusticia racial y la brutalidad policial.

El juego de los Bucks contra el Orlando Magic estaba programado para comenzar a las 4 p.m. en Disney World en Orlando. Los Bucks no salieron de su vestuario a la hora programada.

Se preguntó a varios jugadores de la NBA sobre el posible boicot durante las últimas 24 horas. Muchos dijeron que se estaba discutiendo.

Las huelgas están prohibidas según el acuerdo de negociación colectiva de la NBA, lo que significa que los jugadores de los Bucks rompieron su propio contrato para protestar contra la injusticia racial y la violencia policial.

En un comunicado emitido el miércoles por la tarde, los jugadores de los Bucks dijeron que están «pidiendo justicia para Jacob Blake y exigen que los policías rindan cuentas».

«Los últimos cuatro meses han arrojado luz sobre las injusticias raciales en curso que enfrentan nuestras comunidades negras. Los ciudadanos de todo el país han utilizado sus voces y plataformas para hablar en contra de estos delitos», dijeron en un comunicado.

«A pesar de la abrumadora petición de cambio, no ha habido acción, por lo que nuestro enfoque hoy no puede estar en el baloncesto».

Pidieron a la Legislatura de Wisconsin que «se vuelva a reunir después de meses de inacción y tome medidas significativas para abordar los problemas de responsabilidad policial, brutalidad y reforma de la justicia penal». También alentaron a la gente a «educarse a sí mismos, tomar medidas pacíficas y responsables, y recordar votar el 3 de noviembre».

El ex presidente de EE.UU. Barack Obama tuiteó su apoyo a los Bucks.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

«Felicito a los jugadores de @Bucks por defender lo que creen, a los entrenadores como @DocRivers y a la @NBA y @WNBA por dar el ejemplo. Se necesitarán todas nuestras instituciones para defender nuestros valores».

Kenny Smith, uno de los anfitriones de Inside the NBA, salió del set del programa el miércoles por la noche para mostrar solidaridad con los Bucks y otros jugadores de la NBA.

«Como hombre negro, como ex jugador, creo que es mejor para mí apoyar a los jugadores y no estar aquí esta noche», dijo Smith. «Y ver qué pasa después de eso».

La WNBA, la MLB y otros muestran solidaridad

En representación de los seis equipos programados para jugar el miércoles, la jugadora de Atlanta Dream, Elizabeth Williams, anunció que las jugadoras de la WNBA se solidarizan con «nuestros hermanos en la NBA» y tampoco jugarían.

La transmisión de ESPN2 mostró a jugadores de los seis equipos programados para salir a la cancha con los brazos cruzados y arrodillados mientras vestían camisetas con el nombre de Jacob Blake.

La WNBA anunció que los tres juegos programados para la noche habían sido pospuestos.

Se pospusieron tres partidos de la MLB: Cincinnati Reds- Milwaukee Brewers, Seattle Mariners-San Diego Padres y los Dodgers de Los Ángeles -San Francisco Giants.

«Dado el dolor en las comunidades de Wisconsin y más allá tras el tiroteo de Jacob Blake, respetamos las decisiones de varios jugadores de no jugar esta noche», dice un comunicado de la liga. «La Major League Baseball permanece unida por el cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha para acabar con el racismo y la injusticia».

Los Cincinnati Reds y los Milwaukee Brewers iban a jugar en Milwaukee.

«Los jugadores de los Reds y los Brewers han decidido no jugar el partido de béisbol de esta noche», dijeron en un comunicado conjunto. «Con nuestra comunidad y nuestra nación sufriendo tanto, queríamos llamar la atención sobre los problemas que realmente importan, especialmente la injusticia racial y la opresión sistémica».

Los Mariners también votaron unánimemente para no jugar su partido programado contra los Padres, dijo el segunda base de los Mariners Dee Gordon en un tuit.

«Hay problemas serios en este país», escribió Gordon. «Para mí, y para muchos de mis compañeros de equipo, las injusticias, la violencia, la muerte y el racismo sistémico es profundamente personal. Esto está impactando no solo a mi comunidad, sino muy directamente a mi familia y amigos. Nuestro equipo votó unánimemente para no jugar esta noche».

Los Padres dijeron que entienden la decisión de los Mariners.

«Entendemos la decisión de los Mariners de posponer el juego de esta noche y apoyamos los esfuerzos de los jugadores de usar su plataforma para crear conciencia sobre el muy serio problema de la injusticia racial que afecta a nuestro país hoy», dijo el equipo.

Se pospusieron cinco partidos de la MLS programados para el miércoles por la noche, anunció la liga.

Sin embargo, los playoffs de la Copa Stanley de la NHL continuaron el miércoles con dos juegos. Antes del inicio del Juego 3 de la serie de segunda ronda entre los Tampa Bay Lightning y los Boston Bruins, hubo un momento de reflexión sobre el racismo en respuesta al tiroteo de Blake. Los Colorado Avalanche y Dallas Stars están programados para jugar más tarde el miércoles por la noche.

La superestrella del tenis Naomi Osaka anunció en las redes sociales que no jugará en las semifinales del Western & Southern Open el jueves.

«Ver el genocidio continuado de los negros a manos de la policía honestamente me hace sentir náuseas», escribió.

La comunidad de la NBA respalda a los Bucks

Tras la decisión de los Bucks, el equipo recibió una avalancha de apoyo de muchos en la comunidad de la NBA, incluido su vicepresidente senior Alex Lasry.

«Algunas cosas son más importantes que el baloncesto», escribió Lasry en Twitter. «La posición adoptada hoy por los jugadores y la organización muestra que estamos hartos. Ya es suficiente. Es necesario que ocurra un cambio. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros muchachos y respaldamos al 100% a nuestros jugadores, listos para ayudar y lograr resultados reales, un cambio»

Los propietarios de los Bucks dijeron que no sabían de antemano la decisión, pero dijeron que «están totalmente de acuerdo con ellos».

«Apoyamos plenamente a nuestros jugadores y la decisión que tomaron», dijeron los propietarios Marc Lasry, Wes Edens y Jamie Dinan en un comunicado.

«La única forma de lograr un cambio es arrojar luz sobre las injusticias raciales que están sucediendo frente a nosotros. Nuestros jugadores lo han hecho y continuaremos estando a su lado y exigiendo responsabilidad y cambio».

En un comunicado, el Orlando Magic respaldó la decisión de la liga de posponer los juegos.

«Hoy estamos unidos con la Oficina de la NBA, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, los Milwaukee Bucks y el resto de la liga condenando el fanatismo, la injusticia racial y el uso injustificado de la violencia por parte de la policía contra personas de color», dijo el Orlando Magic.