ANÁLISIS | Trump, desafiante y oscuro como siempre, afirma que Biden destruiría EE.UU.

(CNN) — El discurso demagógico del presidente Donald Trump en la Convención Nacional Republicana se hizo frente a un escenario espectacular pero en contra de las normas y que podría ser un evento suprepropagador.

El discurso explicó por qué los demócratas advierten que debe ser expulsado del poder a toda costa, y por qué puede ganar un segundo mandato de todas maneras.

Después de una reunión del Partido Republicano que constituyó una de las muestras más sostenidas de propaganda en la historia moderna de la democracia occidental, Trump pintó una visión apocalíptica de una nación en la cúspide de una toma de poder por parte de «anarquistas violentos» que explotarían a un «débil» Joe Biden para destruir EE.UU.. Afirmó que los demócratas ven a Estados Unidos como un país «depravado» y «malvado» que debe ser castigado por sus «pecados».

Al aceptar la candidatura republicana, Trump dio la espalda a la multitud y observó la mansión ejecutiva, extendiendo los brazos en un gesto que ejemplificaba su visión del poder presidencial definitivo e irresponsable.

«El hecho es que estamos aquí y ellos no», dijo.

Después de dos semanas de duelos de convenciones, la elección ante los votantes en noviembre no podría ser más clara, o más seguro que profundice el distanciamiento nacional que puede obstaculizar la próxima presidencia, sin importar quién gane. Las dos partes en las elecciones no solo están peleando sobre cómo debería ser el futuro de Estados Unidos, sino que operan desde entendimientos muy diferentes del significado de la república misma.

Mientras que su rival y el expresidente Barack Obama advirtieron la semana pasada que un segundo mandato de Trump aplastaría la democracia estadounidense, el presidente argumentó que la supervivencia de la sociedad tradicional —implícitamente blanca—, estaba en juego.

«Su voto decidirá si protegemos a los estadounidenses que respetan la ley o si damos rienda suelta a los anarquistas violentos, agitadores y criminales que amenazan a nuestros ciudadanos», advirtió Trump. «Y esta elección decidirá si defenderemos el estilo de vida estadounidense o si permitiremos que un movimiento radical lo desmantele y destruya por completo».

Trump, en gran parte apegado a un teleprónter, pronunció su discurso en un tono monótono que enfatizó la perspectiva de pesadilla que estaba describiendo. Su baja energía careció de la espectacularidad electrizante de sus apariciones en los mítines, la sorprendente falta de convencionalidad en su discurso en la convención de 2016 y el poder crudo de su discurso de inauguración. Había poco del «optimismo» prometido por sus estrategas políticos o la empatía descrita por tantos subordinados en un esfuerzo de cuatro noches para construir su culto a la personalidad.

Pero en su conjunto, las imágenes del discurso del jueves por la noche, seguido de una espectacular exhibición de fuegos artificiales sobre el Monumento a Washington, y la Convención Nacional Republicana fueron una explicación adecuada de por qué Trump es tan atractivo para millones de estadounidenses que acuden en masa a su guerra cultural y abrazan su personalidad disruptiva.

«Desde el momento en que dejé atrás mi vida anterior, y era una buena vida, no he hecho más que luchar por ustedes», dijo el presidente, explicando una presidencia que los críticos ven como un ejercicio de egocentrismo egoísta. Pero una presidencia en la que sus seguidores perciben un espíritu afín que destruye un sistema político y económico que creen que los ha dejado atrás.

«Hice lo que nuestro grupo de poder político nunca esperó y nunca podría perdonar, rompiendo la regla cardinal de la política de Washington. Cumplí mis promesas», dijo.

«Juntos, hemos terminado con el dominio de la clase política fallida, y ellos están desesperados por recuperar el poder por cualquier medio necesario. Están enojados conmigo porque en lugar de ponerlos a ellos primero, pongo a Estados Unidos primero», agregó.

Una aglomeración masiva en una pandemia

La multitud de 2.000 personas que reunió Trump en el jardín sur, sentadas juntas y en pocos casos con mascarillas, fue una escena extraordinaria durante una pandemia que puso de rodillas a Estados Unidos, pero ejemplificó la voluntad de Trump de mostrar una realidad alternativa falsa para obtener beneficios políticos.

Sorprendentemente, acusó a Biden de ignorar la ciencia —y dijo falsamente que su oponente quería cerrar todo el país— después de burlarse de sus propios expertos en Salud Pública en una respuesta a la pandemia desastrosa y cargada de negaciones.

Las imágenes del terreno abarrotado de la Casa Blanca fueron una burla a la conversión tardía de Trump hacia el uso de mascarillas, que los científicos dicen que es la mejor forma de luchar contra una pandemia que ha matado a 180.000 estadounidenses.

El presidente, en cambio, prometió una vacuna para fin de año, o «tal vez incluso antes», y seleccionó un conjunto de estadísticas engañosas para engrosar la falsedad de que Estados Unidos está liderando al mundo contra el covid-19 cuando en realidad ha presidido una de las respuestas más desastrosas del mundo.

«Derrotaremos el virus, pondremos fin a la pandemia y saldremos más fuertes que nunca», declaró Trump, horas después de que la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, sugiriera que él había tenido «miedo» de tomar las decisiones cruciales que habrían sido eficaces para acabar con el patógeno.

Trump pronunció su discurso en medio de un número diario de sufrimiento y muerte que hubiera sido inimaginable al comienzo de su mandato. Desde que se inauguró la convención el lunes por la mañana, más de 3.600 estadounidenses han muerto a causa del covid-19, mucho más de los que murieron el 11 de septiembre o en operaciones de combate en Afganistán.

Desafiando la ética y la tradición

La mayoría de los candidatos pronuncian sus discursos de la convención en arenas con decorados con columnas y mármol falso que sugieren la Casa Blanca. Trump no se molestó con eso: eligió la Casa Blanca real. Las pantallas gigantes con su logo «Trump / Pence» eran una imagen discordante debajo del Balcón Truman y en los terrenos de un ícono nacional financiado por todos los contribuyentes que instantáneamente perdió su capacidad para unir a los estadounidenses.

El escenario fue una metáfora desafiante de la voluntad de Trump de aplastar las tradiciones de la presidencia, de anteponer su beneficio inmediato a la dignidad del cargo y de trolear a sus enemigos mientras lo hacía.

Trump ha pasado cuatro años lanzando una retórica racial divisiva, derribando la reputación de Estados Unidos como un refugio para los oprimidos con duras políticas de inmigración y creando un torbellino constante de caos e intimidación.

Pero la convención había pintado una imagen casi irreconocible de un abuelo benevolente que da la bienvenida a inmigrantes de color, que promueve la reconciliación racial y es el epítome de la visión de los fundadores en un presidente.

La deformación de la verdad fue tan audaz y la propaganda tan implacable que requería una vigilancia constante por parte de los votantes para mantener la historia en orden. A la mayoría podría no importarle que el uso del poder presidencial para propósitos políticos tan flagrantes —por ejemplo en una ceremonia de naturalización grabada en la Casa Blanca— fuera una violación de la oscura Ley Hatch. Pero la voluntad de Trump de cruzar la línea con tanta audacia fue una señal de que su impactante presidencia goza de una impunidad casi total.

El mensaje fue claro: Trump cree que sería intocable en un segundo mandato. Una convención que se caracterizó por mentiras masivas y audaces —CNN contó más de 20 afirmaciones falsas o engañosas solo en el discurso de aceptación de Trump— sobre sus políticas, su carácter y las políticas de sus oponentes subrayó cómo ya ha roto los lazos de la verdad que limitan a los políticos normales.

Trump ha demostrado que puede pedirle ayuda a una nación extranjera para poner en duda a su oponente y salirse con la suya, a pesar de que fue acusado. Un presidente que ya está declarando que las próximas elecciones son las más corruptas de la historia claramente no se detendrá ante nada para asegurarse de salir triunfante.

Como tuiteó el exgurú político de Obama David Plouffe: «La línea entre democracia y autocracia se hizo un poco más delgada esta noche. La barrera entre las dos es la más pequeña en la historia de nuestra república».

Trump ignora el despertar racial de Estados Unidos

El hecho de que el presidente ignore la agonía racial que ha provocado un ajuste de cuentas a nivel nacional y la advertencia de que nadie estará seguro en un Estados Unidos con Biden pueden no haber hecho mucho para ganarse a los votantes centristas y a los republicanos vacilantes que necesita para cerrar la brecha con Biden. Pero el tono autoritario y la personalidad de Trump, así como su desprecio a la corrección política, podrían haber hecho progresos para convencer a los votantes blancos de la clase trabajadora que se identifican con él emocional y culturalmente pero que no suelen votar para que aparezcan en noviembre.

El presidente arremetió contra las ciudades «demócratas» saqueadas e incendiadas como si estuvieran sufriendo una inestabilidad repentina sin motivo. No hizo ninguna conexión con la desesperación de los negros por los años de muertes en casos de brutalidad policial, o el costo emocional de la muerte de George Floyd en Minnesota y el tiroteo de Jacob Blake en Wisconsin durante su convención.

Su omisión fue extraordinaria en una nación consumida por el tumulto político en la que las estrellas del deporte, lideradas por los jugadores de baloncesto de la NBA, se negaron a jugar partidos en una demanda de acción ante la la brutalidad policial contra los negros, lo que está dando un giro al movimiento lanzado cuando Colin Kaepernick se arrodilló en una notable cruzada por los derechos civiles en el siglo XXI.

Trump entró en la temporada electoral más inusual y surrealista de la historia en problemas: está nueve puntos por debajo de Biden en la encuesta de encuestas de CNN y luchando incluso para explicar un fundamento para un segundo mandato.

Biden salió exitoso de su convención la semana pasada, y su discurso de aceptación contundente, corto y enérgico ayudó a disipar la caricatura de Trump de que es adormilado y su reputación de por vida como un retórico miedoso.

Pero el evento republicano fue innegablemente efectivo. Los testimonios de estadounidenses comunes, desde pescadores de langosta hasta agricultores y propietarios de pequeñas empresas, fueron mucho más efectivos para convertir la economía en un arma de lo que lograron los demócratas. Y las palabras de ciudadanos estadounidenses fueron en muchos casos más convincentes que las de Trump a la hora de presentar sus argumentos.

En el momento más conmovedor del programa del jueves, Ann Dorn contó la terrible historia de la muerte de su esposo Dave, un policía retirado que ayudó a proteger la casa de empeño de un amigo durante los disturbios en St. Louis.

«No podemos vivir en medio de la devastación y el caos», dijo.

Trump, que a veces parecía aburrido de su propia autodisciplina inusual de ceñirse al guión, enumeró las promesas cumplidas, incluidos los escaños de jueces conservadores, nuevos acuerdos comerciales, una nueva línea con respecto a China, la retirada de los acuerdos con Irán y sobre el clima y la liberación de los combustibles fósiles de las regulaciones de la era Obama.

Una conexión emocional

Pero si bien estas iniciativas son los componentes básicos de la coalición de Trump, su atractivo siempre ha sido más visceral, especialmente entre los votantes cuya ira y conexión emocional con el hombre de negocios y la estrella de telerrealidad forman un vínculo que incluso una pandemia mal administrada no puede cortar.

Trump se pronunció el jueves para cualquier votante que desprecie a los medios de comunicación, las instituciones de Washington, los liberales, y que se preocupe de que una nación más diversa sea una amenaza para las tradiciones más racialmente homogéneas de una época anterior.

No está claro aún si hay una mayoría de estadounidenses que quiera suscribirse a tal visión o si el enfoque más diverso e inclusivo de Obama, Biden y Harris puede armar una ruta hacia los 270 votos electorales.

Pero Trump no deja dudas sobre cómo peleará en lo que se perfila como unos de los meses más desagradables y desintegradores de la historia moderna de Estados Unidos.

Como él mismo dijo: «Nuestro país no fue construido por la cultura de la cancelación, códigos del lenguaje y una conformidad aplastante. No somos una nación de espíritus tímidos. Somos una nación de patriotas estadounidenses feroces, orgullosos e independientes».