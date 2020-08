Alyssa Milano dice que está perdiendo el cabello después de luchar contra el covid-19 durante meses

(CNN) — Alyssa Milano reveló en Twitter el domingo que está lidiando con la pérdida de cabello después de dar…

(CNN) — Alyssa Milano reveló en Twitter el domingo que está lidiando con la pérdida de cabello después de dar positivo por anticuerpos de covid-19.

La actriz ha estado luchando contra los síntomas del virus desde marzo, cuando dijo que comenzó a tener fiebre y dolor de cabeza.

«Pensé en mostrarles lo que #Covid19 le hace a tu cabello», tuiteó Milano junto con el video. «Por favor, tómense esto en serio.»

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020

En el video ella muestra su cepillo limpio antes de desenredarse el cabello mojado.

«Solo quería mostrarte la cantidad de cabello que está saliendo de mi cabeza como resultado del covid», dijo Milano en el video.

Sosteniendo un gran mechón de cabello frente a la cámara, agregó: «Un cepillado, esta es mi pérdida de cabello por covid-19. Usen una maldita máscara».

En una entrevista con Chris Cuomo de CNN en PrimeTime y el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas, la semana pasada, la actriz dijo que estaba esperando el consejo de los médicos sobre qué hacer ahora que se está recuperando y señaló que no está claro cuáles son los próximos pasos que ella debería tomar.

«Mi pregunta es que no hay orientación sobre qué hacer una vez que uno se recupera. No sé si debería ir a que me revisen el corazón, los pulmones. Hay preocupaciones sobre el sistema cardiovascular. ¿Debo ir a hacerme un control de todo eso?».

«No hay orientación porque todo esto es muy nuevo», agregó.

Schaffner dijo que si bien aún no se han establecido los próximos pasos, cualquier persona que aún experimente síntomas como Milano debe continuar viendo a su médico de cabecera para recibir atención.

Milano ha estado sufriendo varios síntomas durante meses, dijo en una publicación de Instagram la semana pasada.

«Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas», publicó junto con una foto que la mostraba usando un aparato de respiración.

«Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Pérdida del olfato», escribió. «Sentí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida. Perdí 4 kilos en 2 semanas».

«Básicamente tuve todos los síntomas de covid», escribió Milano, agregando que aunque había dado negativo en dos ocasiones para el virus, desde entonces ha dado positivo en anticuerpos.

This was me on April 2nd after being sick for 2 weeks. I had never been this kind of sick. Everything hurt. Loss of smell. It felt like an elephant was sitting on my chest. I couldn’t breathe. I couldn’t keep food in me. I lost 9 pounds in 2 weeks. I was confused. Low grade fever. And the headaches were horrible. I basically had every Covid symptom. At the very end of march I took two covid19 tests and both were negative. I also took a covid antibody test (the finger prick test) after I was feeling a bit better. NEGATIVE. After living the last 4 months with lingering symptoms like, vertigo, stomach abnormalities, irregular periods, heart palpitations, shortness of breath, zero short term memory, and general malaise, I went and got an antibody test from a blood draw (not the finger prick) from a lab. I am POSITIVE for covid antibodies. I had Covid19. I just want you to be aware that our testing system is flawed and we don’t know the real numbers. I also want you to know, this illness is not a hoax. I thought I was dying. It felt like I was dying. I will be donating my plasma with hopes that I might save a life. Please take care of yourselves. Please wash your hands and wear a mask and social distance. I don’t want anyone to feel the way I felt. Be well. I love you all (well, maybe not the trolls. Just the kind people.)❤️

«Di POSITIVO para anticuerpos de covid», escribió. «Tuve covid-19. Solo quiero que sepan que nuestro sistema de pruebas es defectuoso y que no sabemos los números reales».

La actriz imploró a sus seguidores que usen máscaras, tomen distancia social y se laven las manos porque no quiere que nadie más se sienta tan horrible como ella.

«También quiero que sepan que esta enfermedad no es un engaño», agregó. «Pensé que me estaba muriendo. Sentí como si me estuviera muriendo».

«No quiero que nadie se sienta como yo me sentí».