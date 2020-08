Adolescente que compartió una foto del pasillo abarrotado de su escuela secundaria dice que está recibiendo amenazas

(CNN) — Una adolescente que compartió una foto de un pasillo lleno de gente en su escuela secundaria en Georgia…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Una adolescente que compartió una foto de un pasillo lleno de gente en su escuela secundaria en Georgia la semana pasada dice que ha estado recibiendo amenazas después de que la imagen se volvió viral.

Hannah Watters, una estudiante de segundo año de la escuela secundaria North Paulding, le dijo a CNN que ella, su familia y amigos han estado recibiendo capturas de pantalla de charlas grupales con lenguaje amenazante en su contra.

Un mensaje decía: «Sé dónde vive esta niña», dijo. Otras amenazas incluyeron: «Vamos a atacar a todas las niñas llamadas Hannah en décimo grado» y «Hannah va a tener un día difícil en la escuela el lunes», le dijo Hannah a Boris Sánchez el domingo por la noche en el programa «Newsroom» de CNN.

La adolescente dijo que entiende por qué la gente está molesta, pero dijo que compartió la foto porque sintió que era lo correcto.

«Siento que muchos maestros me apoyan porque saben lo peligroso que es ir a la escuela. Pero sé que muchos de los niños con los que voy a la escuela –ya he recibido críticas por ello, amenazas y cosas así», dijo Hannah. «Sé que estoy haciendo lo correcto y eso no me impedirá seguir haciéndolo. Pero es preocupante, especialmente porque son muchas las personas con las que voy a la escuela, personas que conozco desde hace años, que me están amenazando».

Trump dice que presionará a los gobernadores para la reapertura de las escuelas incluso cuando los casos de coronavirus aumentan

Estudiante preocupada por covid-19 fue sancionada porpublicar fotos 0:40

La escuela está cerrada después de que los estudiantes dieran positivo para coronavirus

La semana pasada, la escuela secundaria en el condado de Dallas, en Georgia —a unos 70 kilómetros de Atlanta— atrajo la atención de todo el país debido a la foto de Hannah. La imagen viral mostró a los estudiantes en un pasillo de la escuela abarrotado y se veían pocas máscaras entre ellos. El distrito escolar reanudó las clases el 3 de agosto.

Hannah le dijo anteriormente a CNN que compartió la foto porque estaba preocupada por la seguridad de sus compañeros de clase y del personal de la escuela, así como de la comunidad en general.

Hasta el domingo, nueve estudiantes de la escuela habían dado positivo por el virus y el distrito anunció que cambiaría el aprendizaje en línea para el lunes y martes.

Tras la noticia de que la escuela permanecerá cerrada durante al menos dos días, Hannah dijo que muchas personas le han dicho que se están haciendo la prueba del virus.

«He escuchado de muchos amigos que han estado haciendo exámenes o que sus familiares o su maestro se han hecho el examen porque no ha sido seguro durante estos días», dijo. «Solo estuvimos en la escuela durante tres días y el hecho de que ya tenemos nueve casos al final de esa semana es preocupante porque no sabemos con cuántas personas entraron en contacto esas nueve personas».

«Esto se va a extender como la pólvora en esa escuela», agregó.

Cómo afrontar el miedo de los niños de volver a clases 1:56

La escuela «nos usó como conejillos de indias»

Hannah dijo que inicialmente fue suspendida por publicar la foto. Pero el viernes, su madre le dijo a CNN que la suspensión se había revertido. Lynne Watters habló con el director de la escuela el viernes por la mañana, dijo, y le dijeron que su hija no sería suspendida y que una suspensión no aparecería en su registro.

Hannah le dijo anteriormente a CNN que no se arrepiente de haber compartido la foto.

El domingo dijo que no cree que la escuela hubiera abordado el problema tan pronto como lo hizo si no hubiera publicado la imagen.

«Podríamos haber retrasado la apertura como muchas otras escuelas», dijo. «Nos enviaron a la escuela y nos usaron como conejillos de indias para ver qué pasaría más adelante».

La estudiante de segundo año también dijo que entiende que la gente quiere tener la opción de aprender en la escuela por una variedad de razones, y ella también, pero todavía no es seguro ir.

«Todos estamos bastante preocupados por regresar y sé que muchos de mis maestros también lo están. Porque todos queremos ir a clases presenciales», dijo Hannah. «No tengo ninguna intención de cerrar el condado porque sé que mucha gente no aprende bien en línea, yo no aprendo bien en línea y quiero poder ir a la escuela en persona y tener algún tipo de normalidad este año para mi semestre. Pero no podemos si no estamos a salvo».