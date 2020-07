Sospechoso del tiroteo fatal en casa de la jueza Esther Salas se describió como un abogado ‘antifeminista’

(CNN) — En su sitio web, Roy Den Hollander se describió a sí mismo como un abogado “antifeminista” que defendía…

(CNN) — En su sitio web, Roy Den Hollander se describió a sí mismo como un abogado “antifeminista” que defendía los “derechos de los hombres”. Sus escritos personales y el trabajo de su vida revelan una mezcla tóxica de fanatismo sexista y racista.

Había presentado sin éxito demandas judiciales contra bares y clubes nocturnos que ofrecían “noches de mujeres”, alegando que violaban la Decimocuarta Enmienda, y presentó demandas contra el gobierno federal, desafiando la constitucionalidad de su Ley de Violencia contra la Mujer, la “Ley de Fraude Femenino”, como se refirió a ella, y contra la Universidad de Columbia, por su programa de Estudios de la Mujer.

Las autoridades federales dijeron el lunes que Den Hollander es sospechoso de dispararle al esposo e hijo de la jueza de distrito estadounidense Esther Salas en su North Brunswick, Nueva Jersey.

El FBI llamó a Den Hollander el “sospechoso principal” y dijo que está muerto. Dos fuentes policiales dijeron a CNN que el sospechoso murió de lo que se cree que es una herida de bala autoinfligida.

El abogado escribió largos documentos llenos de contenido intolerante y sexista en su sitio web. Un documento, que llamó una “Cyclopedia”, tiene 152 páginas de reflexiones antifeministas.

En la llamada “Enciclopedia evolutivamente correcta”, Den Hollander hizo comentarios escalofriantes sobre las “soluciones” a lo que llamó “Comités políticos” y feministas.

“Las cosas comienzan a cambiar cuando los hombres comienzan a eliminar a esas personas específicas responsables de destruir sus vidas antes de suicidarse”, escribió.

El sospechoso argumentó un caso ante la jueza

Den Hollander argumentó un caso ante Salas, de acuerdo con los registros de la corte federal: una demanda en la que representó a una mujer y a su hija mientras trataban de registrarse para el servicio selectivo de los militares. En el caso, los clientes de Den Hollander afirmaron que el borrador era inconstitucional porque prohibía a las mujeres registrarse.

El caso, como al menos otro en el sistema judicial federal, planteó preguntas legales complejas sobre el tratamiento de las mujeres en el Ejército.

Salas se opusoa una parte de los argumentos de Den Hollander la primavera pasada, pero también estuvo de acuerdo con algunos de sus reclamos y permitió que la demanda continuara.

El abogado abandonó el caso en junio de 2019 y se lo entregó a un equipo de abogados del gran bufete de abogados Boies Schiller Flexner, con sede en Nueva York.

Den Hollander dijo que “no podría ver el final del caso” porque tenía una enfermedad terminal, dijo a CNN el lunes Nick Gravante, socio gerente de Boies Schiller.

Den Hollander había llamado a Gravante de la nada el año pasado, pidiéndole a la empresa más grande que se hiciera cargo del caso ante Salas.

La firma sabía de la historia de Hollander que impulsaba puntos de vista contra las mujeres, pero vio el caso como una oportunidad para luchar por la igualdad de derechos para las mujeres.

“No íbamos a dejar que las opiniones privadas del Sr. Hollander, tal como se expresan en ningún lugar, interfieran con que tomáramos el caso y avanzáramos con él”, dijo Gravante el lunes.

Gravante dijo que no sabía de la ira que Hollander tenía por la jueza o por qué había trabajado en el caso en primer lugar.

En uno de sus escritos, Den Hollander afirmó que le habían diagnosticado cáncer de melanoma en octubre de 2018.

Apareció en The New York Times y The New Yorker

En su sitio web, Den Hollander escribió un documento autobiográfico en el que personalmente menospreciaba a Salas en términos racistas y sexistas.

Mientras hablaba de Salas, afirmó que a menudo tenía problemas con juezas de ascendencia latinoamericana, alegando que estaban “impulsadas por un complejo de inferioridad”.

Atacó el historial profesional y las asociaciones de Salas, y en un momento, pareció impulsar una creencia nacionalista blanca de que las organizaciones están “tratando de convencer a Estados Unidos de que los blancos, especialmente los hombres blancos, eran bárbaros, y todos aquellos de tez más oscura eran víctimas”.

En medio de la demanda de la noche de las mujeres, presentada en 2007, Den Hollander apareció en informes en The New York Times y The New Yorker e hizo una aparición especial en “The Colbert Report” de Comedy Central.

“Las feministas han tomado el control de todas las instituciones en este país, quieren tomar el control de los hombres”, dijo al Times en 2011 después de que la Corte Suprema se negó a tomar la demanda por la noche de mujeres en bares. “Voy a luchar contra ellos hasta mi último dólar, el último aliento”.

El perfil del neoyorquino, en particular, se centró en una noche en un club con él en el que criticó a las “feminazis”, habló de su atracción por las “chicas negras y latinas, y las chicas asiáticas” y se aferró a sus tácticas para conquistar mujeres.

En 2017, demandó sin éxito a varios medios de comunicación, incluido CNN, acusándolos de difundir “informes de noticias falsas y engañosas” sobre la candidatura de Donald Trump para presidente. El caso fue desestimado.

Den Hollander se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en 1985 y luego trabajó como abogado en la Oficina del Asesor Principal del Servicio de Impuestos Internos, según su currículum en línea.

De 1986 a 1989, trabajó como asociado en la prestigiosa firma legal Cravath, Swaine & Moore, y desde entonces había trabajado principalmente como abogado privado en Nueva York, según su currículum vitae y presentaciones judiciales.