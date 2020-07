Por qué tenemos diferentes tipos de sangre y cómo influyen en la infección por coronavirus

(CNN) — La mayoría de los humanos pertenece a uno de estos cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB u O.…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La mayoría de los humanos pertenece a uno de estos cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB u O.

Normalmente, tu tipo de sangre hace muy poca diferencia en la vida diaria, excepto si necesitas una transfusión.

Sin embargo, las personas con tipo A de sangre pueden tener un mayor riesgo de contraer covid-19 y desarrollar síntomas severos, sugiere una investigación reciente, mientras que las personas con sangre tipo O tienen un riesgo menor. Los resultados de este estudio siguen la evidencia de investigaciones anteriores de que ciertos grupos sanguíneos son más vulnerables frente a otras enfermedades como el cáncer.

LEE: Vacuna contra el coronavirus de Moderna produce fuerte respuesta inmunológica en voluntarios

Aún se desconoce en gran medida por qué tenemos distintos tipos de sangre y qué propósito sirven, y se sabe muy poco sobre sus vínculos con virus y enfermedades. Desbloquear el papel que juegan los tipos de sangre potencialmente podría ayudar a los científicos a comprender mejor el riesgo de sufrir enfermedades para las personas de diferentes grupos sanguíneos.

“Creo que es fascinante, la historia evolutiva, aunque no creo que tengamos la respuesta de por qué tenemos diferentes tipos de sangre”, dijo Laure Segurel, genetista de la evolución humana e investigadora del Museo Nacional de Historia Natural de Francia.

Por qué importan

Los tipos de sangre fueron descubiertos en 1901 por el inmunólogo y patólogo austriaco Dr. Karl Landsteiner, quien luego ganó un Premio Nobel por su trabajo. Al igual que otros rasgos genéticos, el tipo de sangre se hereda de los padres.

Antes del descubrimiento de los grupos sanguíneos, una transfusión, un procedimiento común que ahora salva vidas, era un proceso de alto riesgo. El médico pionero James Blundell, que trabajó en Londres a principios de 1800, le hizo transfusiones de sangre a 10 de sus pacientes y solo la mitad sobrevivió.

Lo que no sabía es que los humanos solo deberían obtener sangre de otros ciertos humanos.

Escasea la sangre en Puerto Rico por causa del covid-19 3:04

Aquí está el porqué: el sistema de grupos sanguíneos ABO se identifica por los anticuerpos, parte del sistema de defensa natural del cuerpo, y los antígenos, una combinación de azúcares y proteínas que cubren la superficie de los glóbulos rojos. Los anticuerpos reconocen cualquier antígeno extraño y le dicen a tu sistema inmunológico que lo destruya. Es por eso que dar a alguien sangre del grupo equivocado puede poner en peligro su vida.

Por ejemplo, tengo sangre tipo A+. Si un médico me inyectara accidentalmente tipo B, mis anticuerpos lo rechazarían y trabajarían para descomponer la sangre extraña. Como resultado, mi sangre se coagularía, interrumpiría mi circulación y me causaría sangrado y dificultades para respirar, y potencialmente moriría. Pero si recibiera sangre tipo A o tipo O, estaría bien.

Tu tipo de sangre también está determinado por el estado Rh, una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si lo tienes, eres positivo. Si no, eres negativo.

La mayoría de las personas son Rh positivo, y pueden obtener sangre de tipos de sangre compatibles que sean negativos o positivos. Pero las personas con sangre Rh negativo normalmente sólo deben obtener glóbulos rojos Rh negativos (porque sus propios anticuerpos pueden reaccionar con los glóbulos sanguíneos del donante incompatible).

Eso nos deja con ocho posibles tipos de sangre primaria, aunque hay algunos otros más raros.

En el centro de cada figura están los donantes y en las aristas los posibles receptores. Como vemos, la sangre del tipo O negativo puede ser usada en transfusiones a personas con cualquier tipo de sangre.

Rompecabezas evolutivo

No solo los humanos tienen tipos de sangre, al menos 17 tipos diferentes de primates también, incluidos los chimpancés y los gorilas. Los biólogos evolutivos han descubierto que los tipos de sangre son antiguos, y se remontan a 20 millones de años a un ancestro lejano que compartimos con los primates.

“Muchas especies de primates … también tienen las diferencias de ser A, ser B, ser AB”, dijo Segurel. “Ya sea un gran simio o un nuevo mono, es bastante curioso que se hayan encontrado o mantenido las diferencias en tantas especies distintas”, agregó.

Es poco probable que los tipos de sangre hayan durado tanto tiempo por casualidad. Deben darnos algún tipo de ventaja evolutiva, dijo Segurel.

El gen del tipo sanguíneo ABO no solo influye en nuestra sangre. También es activo en una variedad más amplia de tejidos y órganos, incluido nuestro sistema digestivo o respiratorio, explicó Segurel. Esto puede ser importante cuando nuestros cuerpos enfrentan infecciones con diferentes tipos de sangre que nos ofrecen protección contra diferentes patógenos y enfermedades.

¿Se puede detectar el covid-19 en la sangre?

“El interés evolutivo de mantener estos tipos (de sangre) podría no estar relacionado con su función en la sangre sino con su función en los tejidos respiratorios o digestivos”, dijo. “Son los dos lugares donde tienes más contacto con virus y bacterias: los lugares donde se inhala el aire y el tejido digestivo”, explicó.

“Si imaginas un cóctel de patógenos (…) podría haber un ciclo en el que a veces B sea ventajoso, y a veces A lo sea. Si pasas por esas diferentes preferencias, terminas con una población con diferentes tipos de sangre”, agregó.

Si bien no sabemos con precisión cómo, Segurel dijo que la variación en el gen del tipo de sangre influye en nuestra susceptibilidad a diferentes enfermedades. Lo que sí sabemos es que ciertos grupos sanguíneos son más vulnerables a ciertas enfermedades.

Por ejemplo, el tipo de sangre B se ha asociado con un riesgo reducido de cáncer, mientras que el grupo O se ha relacionado con un menor riesgo de morir de malaria grave, pero parece ser más susceptible a la infección por norovirus, el virus del vómito de invierno que también causa diarrea.

¿Y qué hay del coronavirus?

Un puñado de estudios han demostrado un vínculo entre el tipo de sangre y el nuevo coronavirus, aunque la mayoría involucró a un pequeño número de personas y algunos no fueron revisados por pares.

Un equipo de investigadores europeos que publicó sus hallazgos en el New England Journal of Medicine en junio descubrió que las personas con sangre tipo A tenían un riesgo 45% mayor de infectarse que las personas con otros tipos de sangre, y las personas con sangre tipo O tenían el 65% de probabilidades de infectarse que las personas con otros tipos de sangre. Estudiaron a más de 1.900 pacientes con coronavirus gravemente enfermos en España e Italia, y los compararon con 2.300 personas que no estaban enfermas.

LEE: Más de 100 científicos piden que se hagan ensayos clínicos de exposición en humanos para acelerar la vacuna de coronavirus

Se observó un efecto similar en los trabajadores de la salud de Hong Kong con el grupo sanguíneo O durante el brote de SARS, que infectó a 8.098 personas desde noviembre de 2002 hasta julio de 2003 y es de la misma familia de virus.

Hay dos hipótesis sobre el vínculo entre los grupos sanguíneos y el covid-19, dijo Jacques Le Pendu, director de investigación de Inserm, una organización francesa de investigación médica. Una es que las personas con tipo O son menos propensas a los problemas de coagulación y la coagulación ha sido un factor importante en la gravedad de los casos de covid-19.

Le Pendu dijo que también podría explicarse por la probabilidad de que el virus lleve el antígeno del grupo sanguíneo de la persona infectada. Como tal, los anticuerpos producidos por una persona del grupo sanguíneo O pueden neutralizar el virus cuando se infectan por una persona del grupo sanguíneo A, similar a las reglas para las transfusiones de sangre.

“Sin embargo, este mecanismo de protección no funcionaría en todas las situaciones. Una persona del grupo sanguíneo O podría infectar a otra persona del grupo sanguíneo O, por ejemplo”, explicó, y agregó que es poco probable que cualquier efecto protector sea grande y que las cantidades de anticuerpos son altamente variables de persona a persona.

Las personas con tipo A no deben alarmarse ni las personas con tipo O deben relajarse, dijo Sakthivel Vaiyapuri, profesor asociado de Farmacología Cardiovascular en la Universidad de Reading, en el Reino Unido.

Vaiyapuri, en colaboración con la Universidad Thi-Qar en Iraq, está realizando un estudio sobre el papel de los tipos de sangre basado en datos de más de 4.000 personas en Iraq que tenían covid-19 y 4.000 que no se enfermaron. Dijo que los primeros resultados sugieren que el tipo O podría tener un efecto protector, pero no es definitivo. Y dada la cantidad de variables subyacentes que existen, es probable que cualquier efecto, protector o no, sea bastante pequeño.

Por ejemplo, la idea de que tener sangre tipo O es una protección no coincide con el patrón de infecciones por covid-19 en Estados Unidos. La sangre tipo O es más frecuente entre las personas negras, que han experimentado tasas de infección desproporcionadamente altas.

“Las personas del grupo O no deberían pensar que no van a contraer esta enfermedad. No deberían estar corriendo por todas partes y no mantener la distancia social, (así como) no debería entrar en pánico el grupo A”, dijo.

LEE: Estos estados de EE.UU. domaron al coronavirus, incluso después de reabrir. Te contamos cómo lo hicieron

“Hay tantos factores subyacentes. Pensamos en esto como un virus respiratorio, pero en realidad es una colección completa de cosas que están sucediendo que aún no entendemos”, dijo.

Moderna avanza en desarrollo de su vacuna experimental 1:40

La investigación sobre tipos de sangre a veces ha caído en diferentes disciplinas académicas, pero una mejor comprensión de por qué tenemos diferentes grupos sanguíneos y la relación entre los anticuerpos del tipo sanguíneo y el riesgo de enfermedades probablemente nos ayudará a desarrollar vacunas y diseñar nuevos medicamentos, incluso para el covid-19.