Nueva York (CNN Business) — El hashtag #Goyaway (un juego de palabras entre Goya y Go Away, que significa ‘vete’)…

Nueva York (CNN Business) — El hashtag #Goyaway (un juego de palabras entre Goya y Go Away, que significa ‘vete’) estaba en tendencia en las redes sociales este viernes después de que Robert Unanue, presidente ejecutivo de Goya Foods, apareciera en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca este jueves por la tarde y alabara al presidente Donald Trump.

“Todos somos verdaderamente bendecidos .. de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor”, dijo Unanue durante su discurso en la Casa Blanca. “Tenemos un constructor increíble, y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”.

El hecho de que Unanue se asociara con Trump fue suficiente para enojar a algunos de los líderes hispanos más prominentes de Estados Unidos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sugirió en un tuit que boicotearía a Goya.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 10, 2020

“Oh, escucha, estoy googleando cómo hacer mi propio Adobo”, dijo Ocasio-Cortez refiriéndose a uno de los productos de la marca.

El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, reconoció el lugar esencial de Goya en los hogares latinos, pero alentó a las personas a reconsiderar la compra de Goya después de la aparición en la Casa Blanca de Unanue.

.@GoyaFoods has been a staple of so many Latino households for generations.

Now their CEO, Bob Unanue, is praising a president who villainizes and maliciously attacks Latinos for political gain. Americans should think twice before buying their products. #Goyaway https://t.co/lZDQlK6TcU

— Julián Castro (@JulianCastro) July 9, 2020

“@GoyaFoods ha sido por generaciones algo esencial en los hogares latinos. Ahora su presidente ejecutivo, Bob Unanue, está alabando a un presidente que trata de villanos y ataca a los latinos para ganancia política. Los estadounidenses deberían pensar dos veces antes de comprar sus productos #Goyaway”, tuiteó.

En una entrevista con Fox News Friday, Unanue dijo que “no va a disculpar” y calificó el movimiento de boicot como “supresión del discurso”.

Unanue afirmó un doble estándar en la reacción a sus comentarios elogiosos sobre Trump, y señaló que aceptó una invitación de Michelle Obama en 2012 a un evento en Tampa, Florida, para promover la iniciativa de alimentación saludable de la ex primera dama.

“Se le permite hablar bien o alabar a un presidente, pero no… Cuando fui llamado a formar parte de esta comisión para ayudar en la prosperidad económica y educativa y uno hace un comentario positivo, de repente eso no es aceptable”, dijo Unanue a Fox News. “¿Si el presidente de Estados Unidos lo llama a uno, la respuesta sería: ‘No, lo siento, estoy ocupado, no, gracias’? No le dije eso a los Obama ni se lo dije al presidente Trump “.

El presidente Trump es impopular entre los hispanoamericanos. Los hispanos favorecen al vicepresidente Joe Biden sobre Trump en la carrera por la presidencia por un margen de 36 puntos porcentuales, según la última encuesta del diario The New York Times y Siena College. Trump comenzó su campaña criticando a los mexicanos por ser “violadores” y por traer drogas a Estados Unidos. Ha pasado gran parte de su presidencia tratando de construir un muro a lo largo de la frontera sur de EE.UU. y promulgó una política que separaba a los niños de los padres cuando fueron detenidos en la frontera.

Unanue fue invitado a la Casa Blanca como parte de la Iniciativa de Prosperidad Hispana del presidente Trump, una decreto destinada a mejorar el acceso de los hispanoamericanos a las oportunidades educativas y económicas.

En sus breves comentarios, Unanue anunció que Goya donaría 1 millón de latas de garbanzos Goya y 1 millón de otros productos alimenticios a los bancos de alimentos estadounidenses. Dijo que la compañía quería ayudar a las familias afectadas por la pandemia de coronavirus.

“Estamos muy orgullosos de poder aportar a esta nación, a los bancos de alimentos que van a necesitar algunos de esos alimentos importantes”, dijo.

Un portavoz de Goya dijo que el propósito de la aparición en la Casa Blanca de Unanue era anunciar la donación y apoyar la iniciativa de Trump. Goya no hizo comentarios sobre los llamados al boicot.

Goya fue fundada en 1936 por el abuelo de Unanue, quien emigró de España. Sigue siendo una empresa privada de propiedad familiar.