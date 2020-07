Opinión | El duro recordatorio que nos deja la muerte de Naya Rivera CNN

Nota del editor: Peggy Drexler es psicóloga, investigadora y autora de “Our Fathers, Ourselves: Daughters, Fathers, and the Changing American Family” y “Raising Boys Without Men”. Actualmente, trabaja en otro libro sobre cómo las mujeres están condicionadas a competir entre ellas y qué hacer al respecto. Las opiniones expresadas en esta columna son de la autora. Ver más opiniones en CNNEE.com/Opinión. (CNN) — La actriz Naya Rivera, quizás mejor conocida por su personaje de Santana López en el drama de Fox “Glee”, fue encontrada muerta después de una búsqueda de seis días de desaparecer en un lago de California, dijeron las autoridades. Tenía 33 años y deja a un hijo de 4 años. El niño fue encontrado dormido en el bote de alquiler después de que se retrasara su devolución. Se encontró un chaleco salvavidas en el bote y el niño llevaba otro. La desaparición tuvo un gran impacto: en las noticias, en las redes sociales y en otros espacios de la cultura. La gente no puede evitar el horror en sus ojos por la aparente muerte de una persona joven y hermosa. Naya Rivera antes y después de “Glee”, una mirada a casi 30 años de carrera en televisión Video muestra llegada de Naya Rivera al muelle 1:03 Luego también está la extrañeza de que ella sería la tercera entre los actores del programa, que aparentemente muere a una edad muy temprana. El actor Cory Monteith murió en 2013 de una sobredosis de drogas y lo mismo ocurrió con Mark Salling, quien aparentemente se suicidó en 2018. Mientras lamentamos la pérdida de Rivera, no podemos evitar evaluar nuestras propias vidas y quizás hacernos algunas preguntas. Enfrentarse a la muerte o a la idea, incluso, nunca es fácil. Sin embargo, hay algo especialmente trágico en la muerte de alguien joven, porque nos fuerza a considerar todo lo perdido en una vida que no se ha vivido completamente. Con las celebridades, el sentimiento puede aumentar porque, después de todo, son consideradas como más grandes que la vida y, frecuentemente, nos presentan una imagen idealizada de una vida a la que podríamos aspirar. Rivera comenzó a actuar los 4 años en el programa “The Royal Family”. Durante su carrera de casi tres décadas, apareció en “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Family Matters”, “The Bernie Mac Show”, “Baywatch”, “CSI: Miami” y muchos otros programas, incluido “Glee”. Aún así, a los 33 años se supone que tenía una gran carrera por delante. Su historia es particularmente discordante en un momento en que las emociones relacionadas con la enfermedad y la muerte son lo más importante para la mayoría de nosotros. Convivimos hace meses con la pandemia de coronavirus, y eso nos ha llevado a muchos a contemplar la mortalidad: cuán corta -y tenue- es la vida, cómo queremos vivir el tiempo que nos queda y que su duración, tal vez nunca ha sido más clara, es completamente desconocida. La muerte de alguien nos recuerda: ¿qué no hemos hecho? ¿Qué podríamos estar haciendo? ¿Deberíamos volver a priorizar nuestras vidas? Y ya hemos visto mucho de eso este tiempo, durante el bloqueo y el distanciamiento de nuestras familias, amigos y trabajos. Las tragedias que han marcado al elenco de ‘Glee’: Naya Rivera, Cory Monteith y Mark Salling murieron Confirman muerte de Naya Rivera en lago Piru Para muchos, dar un paso atrás de las vidas típicamente ocupadas les ha brindado la oportunidad de preguntarse si esas vidas son las que realmente quieren vivir y, de no ser así, qué cambios están dispuestos a hacer. Al mismo tiempo, la muerte repentina de otro puede ayudarnos a reconsiderar cuánto “necesitamos saber” sobre lo que nos deparan nuestras vidas y dejar de hacer planes rígidos. Las personas están programadas para planear y preocuparse por el futuro. Pero lo que el covid-19 nos ha mostrado, y lo que la joven muerte de esta joven nos pone adelante diez veces más, es que no podemos saber qué sucederá mañana. Aprender a vivir en el ahora se vuelve esencial. Cuando hablamos de la muerte en este contexto o en cualquier momento de la vida, es clave comprender que las emociones variarán, pero debemos sentirlas -y no evitarlas- para procesar y lidiar mejor con el dolor. Tales emociones pueden incluir dolor, confusión, enojo, arrepentimiento. No son necesariamente emociones cómodas, pero deben ser experimentadas. La forma en que se experimentan en un día determinado diferirá del siguiente. El objetivo de vivir un día a la vez puede sonar a cliché, pero es cierto. Desafortunadamente, no hay una forma moderna y elegante de enfrentar la idea de la muerte, no hay una solución rápida o una solución fácil. No hay una buena manera de comprender lo que a menudo es inimaginable: cómo, por ejemplo, una joven madre con tantos recursos y posibilidades puede, en un abrir y cerrar de ojos, dejar de existir.

