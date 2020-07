ONU propone renta básica temporal como “salvavidas” ante la pandemia para casi 3.000 millones personas

(CNN Español) –– Es una medida “viable y urgente”. Así describió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo…

(CNN Español) –– Es una medida “viable y urgente”. Así describió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la necesidad de proporcionar en medio de la pandemia un ingreso básico temporal para los 2.700 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en todo el mundo.

Un informe de la agencia, publicado este jueves, sostiene que la “introducción inmediata” de esta renta básica ayudaría a detener la propagación del coronavirus, pues las personas más pobres podrían quedarse en casa al eliminar la necesidad de salir para buscar su sustento. “Un ingreso básico temporal permitiría a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un salvavidas financiero, inyectar efectivo en las economías locales para ayudar a mantener a las pequeñas empresas a flote y frenar la devastadora propagación de covid-19”, sostuvo el administrador del PNUD Achim Steiner, según un comunicado.

4 billion people, #HalfTheWorld, are trying to survive during #COVID19 without any form of social protection coverage. Our new report offers realistic solutions to create or top up #TemporaryBasicIncome to reduce infection & prevent a protracted crisis: https://t.co/BHYMv2ABal pic.twitter.com/EylHGZCX3b

— UN Development (@UNDP) July 23, 2020

¿Cuán urgente es el ingreso básico?

Según el PNUD, 7 de cada 10 trabajadores en países en desarrollo se ganan la vida en la informalidad, lo que significa que no pueden generar ingresos si están en casa. Lo que necesariamente afecta una pandemia mundial, en la que el coronavirus contagia a más de 1,5 millones de personas cada semana, destacó la agencia.

“Muchas de las grandes cantidades de personas que no están amparadas por los programas de seguro social son trabajadores informales, de bajos salarios, mujeres y jóvenes, refugiados y migrantes, y personas con discapacidad”, señaló el PNUD en un comunicado.

¿Cuánto costaría?

El informe estimó que se necesitarían 199.000 millones de dólares para la renta básica de 2.7000 millones de personas en 132 países en vía de desarrollo. Aunque parece una cifra exorbitante, el PNUD señaló que durante seis meses esto representaría el 12% de la repuesta financiera total al covid-19 esperada para 2020. Lo que, a su vez, equivale a un tercio de lo que los países en desarrollo deben pagar por deuda externa este año.

“Estos tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo es una opción, algo que habría parecido imposible unos meses atrás”, añadió Steiner.