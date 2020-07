“Nunca erradicaremos este virus”, dice experto en enfermedades infecciosas

(CNN) — El experto en enfermedades infecciosas Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de…

(CNN) — El experto en enfermedades infecciosas Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dice que es muy probable que el mundo nunca se deshaga del coronavirus.

“Nunca erradicaremos este virus”, dijo Osterholm en el programa “Newsroom” de CNN, comparando el coronavirus con el VIH, y explicando que podremos controlarlo pero nunca desaparecerá por completo.

“Esto está aquí para el resto de toda la humanidad. Este es un virus del que nunca nos vamos a deshacer”, dijo.

Los comentarios de Osterholm se producen un día después de que el Dr. Anthony Fauci, el experto líder en enfermedades infecciosas del país, dijo que realmente no ve que “podamos erradicar” el virus por completo.

“Hasta que realmente tengamos el compromiso de llevar este virus a un nivel muy, muy bajo, no vamos a hacer mucho, excepto continuar apagando este incendio forestal furioso lo mejor que podamos”, dijo Osterholm.

Osterholm también dijo que si bien se están haciendo grandes avances en el desarrollo de la vacuna covid-19, la primera iteración será solo un paso.

“Creo que lo mejor que podemos esperar es una vacuna que nos proteja a la mayoría de nosotros durante al menos meses y tal vez no años. El siguiente nivel de vacunas trataría de hacer más con el sistema inmune de lo que tenemos ahora. Pero están lejos, muy lejos en el futuro. No van a tener ningún impacto en lo que estamos haciendo en este momento”.

“We will never eradicate this virus. … This is here for the rest of all humankind. This is a virus we’re never going to get rid of,” infectious disease expert @mtosterholm tells @PoppyHarlowCNN and @jimsciutto. https://t.co/bjaLuIrRUQ pic.twitter.com/j3EVDhwmeW

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 23, 2020