Nicole Thea, estrella de YouTube, muere a los 24 años. Estaba embarazada y su bebé también falleció

(CNN) — La estrella de YouTube Nicole Thea murió a los 24 años, junto con su bebé nonato. La familia…

(CNN) — La estrella de YouTube Nicole Thea murió a los 24 años, junto con su bebé nonato.

La familia de la influencer que vivía en Londres confirmó la noticia el domingo en una publicación de Instagram, afirmando que el hijo no nacido de Thea también había muerto.

“Para todos los amigos y simpatizantes de Nicole, es con gran tristeza que tengo que informarles que Nicole y su hijo, que ella y Boga, nombraron a Reign, lamentablemente fallecieron el sábado por la mañana”, decía el comunicado.

El mensaje explicaba que Thea había programado previamente “algunos videos de YouTube” para subir a su canal antes de su muerte, y su novio, Boga, tomó “la decisión de permitir que se transmitieran”.

Ver esta publicación en Instagram



To all Nicole’s friends and supporters it is with great sadness that I have to inform you that Nicole and her son she and Boga named Reign sadly passed away on Saturday morning. Also Nicole pre-schedule a few YouTube videos and Boga has made the decision to allow them to be aired. As a family we ask that you give us privacy because our hearts are truly broken and we are struggling to cope with what has happened. Thank you her mum RIP My beautiful baby girl Nicnac and my grandson Reign, I will miss you for the rest of my life until we meet again in eternal heaven. Xxx

Una publicación compartida de Nicole Thea – QR2 (@nicoletheatv) el 12 Jul, 2020 a las 9:43 PDT

La familia pidió privacidad, diciendo que “nuestros corazones están realmente rotos y estamos luchando para hacer frente a lo que sucedió”.

La causa de la muerte de Thea aún no se conoce. La exbailarina tenía alrededor de ocho meses de embarazo.

Thea anunció su embarazo en abril con un video de Instagram mostrando su panza mientras bailaba junto a Boga.

“No podemos ocultar esto por más tiempo, … DIOS nos dio la mayor bendición hasta ahora. Finalmente estoy creando un pequeño y hermoso ser humano dentro de mí”, decía la leyenda. “No puedo creer que esta bubba sea la mitad de mí y la mitad del loml. Honestamente, @global_boga ha sido el mejor apoyo y DIOS no cometió ningún error al convertirlo en el padre”.

Ella agregó: “Ya estamos obsesionados contigo, nuestro pequeño bebé milagro. Gracias por elegirnos para ser tus padres y mejores amigos”.

Ver esta publicación en Instagram



👶🏾👣 We can’t hide this any longer, secrets out.. GOD gave us the biggest blessing yet. I’m finally creating a beautiful little human inside of me. Can’t believe this bubba will be half of me and half of the loml. Honestly, @global_boga has been the best support EVER and GOD made no mistakes making him the father. We are already obsessed with you our little miracle baby. Thank you for choosing us to be your parents and best friends 🥺 Mummy and Daddy can’t wait to love, hold and cherish you for ever and ever 🥺💕. #22weeks __ Btw I’m team girl 🤣

Una publicación compartida de Nicole Thea – QR2 (@nicoletheatv) el 19 Abr, 2020 a las 9:19 PDT

Thea había acumulado más de 80.000 suscriptores en su canal de YouTube, donde a menudo hablaba de sus experiencias con el embarazo y publicaba contenido con su novio Global Boga, cuyo nombre real es Jeffery Frimpong, quien es un bailarín callejero.

Su video más reciente, titulado “GOT IN A BATH FULL OF MILK! * BTS PREGNANCY SHOOT”, fue subido el domingo.

En las imágenes de 14 minutos, se puede ver a Thea preparándose para su baño de leche, mientras habla con sus seguidores durante el proceso. También mostró momentos especiales de su sesión de fotos de maternidad.

El sábado por la mañana, Boga compartió un video de sí mismo bailando con un cochecito de bebé y dijo en una publicación la semana anterior que creía que su hijo llegaría “un lunes”.