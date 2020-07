La Liga: Luis Suárez mantiene al Barcelona en la lucha

(CNN Español) — El Barcelona no se da por vencido en la recta final de La Liga y le puso…

Un tanto solitario del uruguayo Luis Suárez al minuto 56′ bastó para que el Barça lograra los tres puntos que necesitaba para mantenerse cerca del líder merengue. Ahora, el equipo culé queda a un punto del Madrid en la tabla de posiciones, con sus 76 unidades contra las 77 que ya tienen los dirigidos por Zinedine Zidane.

El Real Madrid se pondrá al día el viernes cuando reciba al Alavés, y buscará volver a quedar con cuatro puntos de ventaja sobre su escolta, el conjunto azulgrana.

La victoria del Barcelona también confirma el descenso del Espanyol a la segunda división. Además, el gol de Luis Suárez fue su tanto número 195 con la camiseta blaugrana. El delantero pasa a ser el tercer máximo goleador en la historia del club, superando los 194 goles de Ladislao Kubala.

Orgulloso de seguir haciendo historia en el @fcbarcelona 💪💪🔴🔵 #195⚽️

Estos son los rivales que enfrentarán el Barça y el Madrid en el desenlace del torneo español:

Real Madrid:

– vs. Alavés (de local)

– vs. Granada (de visitante)

– vs. Villarreal (de local)

– vs. Leganés (de visitante)

Barcelona:

– vs. Valladolid (de visitante)

– vs. Osasuna (de local)

– vs. Alavés (de visitante)