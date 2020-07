Kelly Preston y John Travolta: una historia de amor que comenzó con un baile

(CNN) — Todo comenzó con un baile. Cuando Kelly Preston hizo una prueba para la película de 1988 “The Experts”,…

(CNN) — Todo comenzó con un baile.

Cuando Kelly Preston hizo una prueba para la película de 1988 “The Experts”, conoció a John Travolta y tuvieron que bailar juntos.

En ese entonces, Preston estaba casada con el actor Kevin Gagem su coestrella en “Space Camp”.

Pero en 2018, durante una aparición en “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, explicó cómo para ella y Travolta todo fue “un poco” amor a primera vista.

“Bueno, yo no estaba tan felizmente casada, digámoslo así”, dijo Preston. “Estaba con la persona equivocada”.

En Travolta, Preston encontró a su persona ideal. En septiembre, la pareja cumpliría 29 años de casados. Ahora Travolta y sus dos hijos están de luto. Preston murió el domingo a los 57 años después de una batalla de dos años contra el cáncer de seno.

La pareja mantuvo una historia de amor duradera en Hollywood, una rareza en el sector, que sobrevivió a la tragedia y celebró los triunfos de los demás.

Durante una aparición en “Live with Kelly and Ryan”, la copresentadora del programa Kelly Ripa señaló que a menudo veía a Preston y Travolta bailando juntos.

Era un tema que surgía a menudo, lo cual no es sorprendente dado que Travolta era conocido por sus movimientos en películas como la que lo convirtió en una megaestrella, “Saturday Night Fever”, de 1977.

Durante su aparición en “Watch What Happens Live”, Preston dijo que bailar con Travolta y los labios de él, así como reír y divertirse juntos, eran algunas de las mejores cosas de estar casada con el actor.

Ella dijo que bailaban “todo el tiempo”.

“Los niños bailan con nosotros, bailamos en la casa, salimos a bailar”, dijo. “Sí, me encanta”.

Travolta, contó durante la entrevista, era “el chico más amable que has conocido. El más dulce”.

La admiración era mutua.

Se hicieron amigos trabajando juntos en” The Experts “y luego eso se convirtió en romance.

La pareja se casó en 1991, cuando eligieron fugarse a París después de que sus planes de boda en la ciudad de Nueva York se volvieran ingobernables. Luego tuvieron que hacerlo oficial en Estados Unidos una vez que supieron que había requisitos de residencia para casarse en Francia.

En la alfombra roja de la película de 2018 “Gotti”, en la que coprotagonizaron (él interpretando el papel del famoso mafioso John Gotti y ella a su esposa, Victoria Gotti), Travolta compartió con Us Weekly el secreto para mantener vivo su romance.

“Estamos muy ocupados con los niños y nuestras carreras y somos proactivos en nuestra iglesia”. dijo él, refiriéndose a su membresía en la Iglesia de la Cienciología. “Todos los días son noche de cita”.

Preston dijo a la publicación: “Creo que estábamos bien juntos, que elegimos a las personas adecuadas y lo mantuvimos honesto, comunicándonos y cuidándonos el uno al otro”.

“Una relación no solo sucede”, dijo. “Tienes que trabajar en ella. Tienes que mantenerla divertida y eso es lo que hacemos”.

Eran los mayores animadores el uno del otro y caminaron juntos por las alfombras rojas a lo largo de los años en apoyo de los proyectos del otro.

La vida familiar era sagrada para ellos después de que dieron la bienvenida a su hijo Jett en 1992, seguido de su hija Ella en 2000.

La tragedia golpeó en 2009 cuando Jett murió después de una convulsión cuando la familia se fue de vacaciones a las Bahamas.

“La iglesia nunca nos abandonó durante dos años”, Travolta contó a Us Weekly el año pasado sobre la tragedia. “No sé si lo habría logrado sin su apoyo”.

Su hijo Benjamin nació en 2010. Preston, quien entonces tenía 48 años, le dijo a “Today” en 2011 que le había tomado tres años concebir a Benjamin y que “no [consideré los riesgos]. Simplemente consideré que era difícil”.

“Nunca pensé que me pasaría a mí”, dijo Preston sobre su embarazo. “Creo que estamos felices de ser tan afortunados”.

Las estrellas se deleitaron en su paternidad y en esa misma entrevista, Preston dijo que tener a su segundo hijo le había “curado maravillosamente” después de la muerte de Jett.

Su última publicación en Instagram fue un homenaje a Travolta en el Día del Padre.

Happy Father's Day to the best one I know, we love you 😘💕

“Feliz Día del Padre para el mejor que conozco, te amamos”, escribió Preston junto a una foto que muestra a la pareja con Ella y Benjamin y una imagen de Travolta con Jett.