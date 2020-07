EE.UU. advierte a las personas sobre paquetes sospechosos de semillas que parecen ser de China

(CNN) — Si has recibido un paquete misterioso de semillas por correo últimamente, no las plantes. Varios estados en EE.UU.…

Varios estados en EE.UU. están emitiendo advertencias después de que los residentes de todo el país informaron haber recibido paquetes no solicitados que parecen haberse originado en China. Los paquetes generalmente tienen caracteres chinos en la etiqueta y contienen un paquete sellado de semillas desconocidas que algunos departamentos de agricultura estatales dicen que podrían ser especies de plantas invasoras.

“Las especies invasoras causan estragos en el medio ambiente, desplazan o destruyen plantas e insectos nativos y dañan severamente los cultivos”, dijo el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia en un comunicado de prensa el 24 de julio.

“Tomar medidas para evitar su introducción es el método más efectivo para reducir tanto el riesgo de infestaciones de especies invasoras como el costo para controlar y mitigar esas infestaciones”.

No está claro quién está enviando estos paquetes exactamente, por qué se distribuyen y si las semillas son realmente dañinas. El Departamento solicitó que cualquiera que haya recibido este tipo de paquete por correo se comunique con la Oficina de Servicios de la Industria Vegetal.

Los Departamentos de Agricultura en Kansas, Kentucky, Ohio, Carolina del Sur y el estado de Washington se encuentran entre las agencias estatales que han emitido advertencias similares. Los departamentos también advirtieron a las personas que no abran los paquetes sellados de semillas y que mantengan el etiquetado intacto para que los funcionarios puedan investigar.

La residente de Utah, Lori Culley, es una de las personas que recibió un paquete de semillas, según KSTU, afiliada de CNN. Ella le dijo a la estación de noticias que aunque “la mayoría de los escritos en el exterior estaban en chino”, la etiqueta del paquete indicaba que contenía joyas.

Jane Rupp, presidenta del capítulo de Utah del Better Business Bureau, le dijo a KSTU que sospechaba que los paquetes podrían ser una estafa llamada “cepillado”, en la que vendedores externos envían a los destinatarios artículos que no ordenaron para que puedan escribir una crítica positiva en su nombre mientras se hace pasar por un comprador verificado.

“Eso es bastante aleatorio. No creo haber oído hablar de semillas antes”, dijo Rupp a KSTU. “Lo primero que debes hacer es buscar tu dirección en Google y ver qué hay ahí fuera… Aparecerán muchas cosas cuando busques en Google tu dirección. A veces da un poco de miedo”.

Las plantas y semillas que se envían a EE. UU. desde otros países están muy reguladas por el Programa de Protección Fitosanitaria y Cuarentena, administrado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Las semillas que se importan a EE. UU. deben ir acompañadas de un certificado fitosanitario que garantice que el producto esté libre de plagas y enfermedades.