Conoce las 15 curiosidades de Bugs Bunny en su cumpleaños 80

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) — Sin duda, uno de los personajes animados más queridos en todo el mundo es el de Bugs Bunny, quien hizo su debut oficial el 27 de julio de 1940 en la caricatura “A Wild Hare” de Tex Avery y que ahora celebra 80 años de vida.

Fueron muchas las generaciones que crecieron con este conejo animado, que fue un ícono de la moda y cuya su frase pegajosa se repitió por años. En Zona Pop decidimos celebrarlo, y para eso conversamos con Orlando Noguera, un reconocido actor venezolano de doblaje que le dio vida a Bugs, entre otros tantos personajes de dibujos animados conocido en toda la región.

this is a shakespearean tragedy RIP my cake for Bugs PLEASE ADVISE ON WHAT TO DO FOR BUGS’ BIRTHDAY

Sobre su emblemática zanahoria…

Pero en caso de que no sepas quién es Bugs Bunny, te diremos que es una estrella internacional, icono pop cultural y el conejo de caricatura más famoso del mundo. Es la estrella de la pandilla de Looney Tunes, que se caracteriza por ser cool y sereno. Sus mejores amigos son el Daffy Duck y Porky Pig, mientras que sus enemigos son Elmer Fudd y Yosemite Sam. Su característica frase y por lo que todo el mundo lo conoce es “What´s up Doc?” o “¿Qué hay de nuevo viejo?”.

“Lo que muchas personas no saben, es que en Estados Unidos hubo fábricas que buscaron que cambiara su tradicional zanahoria por nabos y apios. Le ofrecieron a la compañía mantener a todos los dibujantes si lo hacían. Al final, no pasó. Todo fue gracias a una escena de Clark Gable en la que aparece con un cigarro y de ahí fue que se basaron para que fuera un elemento muy importante”, asegura Orlando, quien además le da vida a personajes como “Fenomenoide”, “Tony the Tiger” y Kevin de “South Park”, entre otros tantos.

Bugs Bunny es un maestro del disfraz y ha confundido a sus rivales como un barbero, un policía, un pastelero, un caballero, y por supuesto, como la bella Brunhilde. (Foto cortesía Cartoon Network/Boomerang)

Los 15 datos que debes saber de Bugs Bunny de acuerdo a Cartoon Network/Boomernag y a Orlando Noguera

El conejo más popular del mundo primero se llamó Happy Rabbit antes de ser renombrado Bugs Bunny en honor de su escritor original, Ben “Bugs” Hardaway.

Bugs Bunny es un conejo, no una liebre.

Después de haber aparecido en 1943 vestido al estilo de la infantería de marines americanos en el episodio Super-Rabbit, Bugs Bunny fue nombrado un Marine Sargento Maestro honorario.

Bugs Bunny consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1985. Es el único personaje animado de Warner Brothers que tiene una.

Bugs Bunny fue nominado para tres premios Oscar, y ganó uno de ellos en 1958 por “Knighty Knight Bugs” con Yosemite Sam.

Bugs Bunny es un maestro del disfraz y confundió a sus rivales como un barbero, policía, pastelero, caballero y, por supuesto, como la bella Brunhilde.

En 1963, Warner Brothers suspendió la producción de los dibujos animados, pero hizo comerciales de televisión y cintas como “The Looney Looney Looney Bugs Bunny Movie” (1981), “1.001 Rabbit Tales” (1982), “Who Framed Roger Rabbit?” (1988) y “Space Jam” (1996).

En la cinta “Space Jam” apareció por primera vez el personaje de Lola, una liebre de quien Bugs se enamora y que se convierte en su novia.

Bugs Bunny fue el primer personaje de dibujos animados en aparecer en un sello postal en Estados Unidos.

La personalidad de Bugs Bunny está basada en la de Charlie Chaplin.

La forma de moverse de Bugs Bunny está basada en el actor Clark Gable.

Mickey Mouse y Bugs Bunny aparecieron juntos en la cinta “Who Framed Roger Rabbit?” o “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” por tan solo 30 segundos. Se dice que Disney y Warner accedieron si ambos personajes aparecían el mismo tiempo en pantalla.

La clásica frase “What’s up Doc?” o “¿Qué hay de nuevo, viejo?” apareció por primera vez en 1940 en el corto “A Wild hare”. Tex Avery, el guionista, la utilizó porque en Texas, su tierra natal, se utilizaba con regularidad.

“Space Jam” recaudó en el cine más de US$230 millones en todo el mundo, según Box Office Mojo

El 1 de noviembre de 2019, el entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, declaró en la Universidad de Buenos Aires en una conferencia junto al expresidente de Uruguay, José Mujica: “Los dibujos animados son una forma de control social y Bugs Bunny es un gran estafador”.

En América Latina, los canales Cartoon Network y Boomerang -señales que pertenecen a WarnerMedia, al igual que CNN en Español- celebran a Bugs Bunny con una programación especial que incluye la película “Space Jam”, especiales de Looney Toons y los New Looney Tunes. Confirma en tu país los horarios de transmisión.

Los invitamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Orlando Noguera, quien cuenta cómo fue que llegó a él la oportunidad de darle vida a Bugs Bunny. Habla de datos curiosos como el verdadero significado de la zanahoria y el origen de la personalidad de Bugs. Además, conversamos con el mismísimo Bugs Bunny, quien nos dice quiénes son sus mejores amigos dentro del mundo de Looney Tunes y nos cuenta cómo se sintió cuando ganó su primer premio Oscar.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.