Biden reduce su lista de posibles vicepresidentas y una congresista negra emerge como fuerte aspirante

(CNN) –– Joe Biden empezará el fin de semana evaluando la mayor decisión de su campaña presidencial hasta el momento:…

Listen now to WTOP News

(CNN) –– Joe Biden empezará el fin de semana evaluando la mayor decisión de su campaña presidencial hasta el momento: elegir quién será su aspirante a vicepresidente. Personas cercanas al proceso le han dicho a CNN que se cree que el aspirante demócrata ha empezado a reducir su lista de posibles compañeros de fórmula a un puñado de mujeres.

En más de dos decenas de entrevistas con CNN durante los últimos días, miembros del Congreso, principales donantes demócratas, aliados de Biden y otras personas cercanas al proceso de investigación vicepresidencial señalaron que Karen Bass, representante de California y presidenta del Grupo de Legisladores Negros del Congreso, ha ganado terreno en la etapa final de la búsqueda. En medio de un intenso cabildeo de última hora y especulaciones sobre la decisión histórica de Biden, se cree que también Kamala Harris, senadora de California, y Susan Rice, exasesora de Seguridad Nacional de Barack Obama, se encuentran entre las contendientes más fuertes.

LEE: OPINIÓN | ¿Por qué Biden tiene lo necesario para vencer a Trump?

La búsqueda continúa bajo una reserva extrema, incluso muchos principales asesores de campaña desconocen detalles sobre proceso de investigación. Otras varias mujeres también han pasado por un extenso examen por parte del equipo de Biden, incluida la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la representante de Florida Val Demings y la senadora de Illinois Tammy Duckworth. Otras, como la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, también han sido objeto de varios niveles de escrutinio por parte del equipo de investigación.

El equipo de Biden aún no le ha informado a ninguna de las mujeres consideradas seriamente para la aspiración vicepresidencial que están oficialmente fuera de la carrera, indicaron personas familiarizadas con el proceso, y una fuente señaló que 11 mujeres aún son evaluadas formalmente.

Karen Bass

El nuevo surgimiento de Bass como una de las principales contendientes ha sido impulsado por el intenso cabildeo en su nombre que hicieron algunos de sus colegas en la Cámara, incluidos influyentes demócratas de California, y principales donantes. Su presencia ha aumentado después de que la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi recomendara hace semanas que no se debía pasar por alto a Bass.

Karen Bass

Los partidarios de Bass han contactado a miembros del círculo íntimo de Biden, para plantear argumentos apasionados sobre por qué no se debe ignorar a la congresista en el proceso de búsqueda. Sus patrocinadores la han descrito como una integrante de la Cámara que es universalmente apreciada y respetada, alguien que sabe trabajar en equipo con experiencia en proyectos junto a republicanos y liderando una legislatura estatal, una mujer negra con una biografía convincente basada en comienzos humildes y, en especial, una opción política segura que no afectaría la campaña.

“Creo que Karen ha sido subestimada desde el primer día”, dijo Steve Westly, exinterventor del estado de California y principal recaudador de fondos de Biden, quien añadió que le complace ver a Bass y a Harris en la lista corta de Biden.

Trump y Biden empatan en las encuestas en Georgia 1:37

“A todo el mundo le cae bien Karen Bass. La gente se rasca la cabeza y dice: ¿quién es esta mujer?”, añadió Westly. “Cuando has sido líder de una legislatura para un estado que tiene el doble de la población de Nueva York y es la quinta economía más grande del mundo, sabes cómo manejar los medios, entiendes la economía. Creo que ella es más fuerte de lo que la gente piensa”, completó.

Pelosi, quien es cercana a varias de las candidatas, aún no tiene una figura preferida en la carrera, insisten asistentes.

¿Qué ha pasado con Kamala Harris?

Otra dinámica inconfundible que ha surgido en los últimos días: un esfuerzo intensos de algunos aliados de Biden para obstaculizar las posibilidades de Harris de ser elegida.

A pesar de que Biden ha elogiado públicamente a Harris en los últimos meses, algunos de sus partidarios ––tanto en privado como en público–– han planteado dudas consistentemente a través de la prensa, usando a veces un lenguaje sexista acerca de si Harris sería una ficha confiable en el equipo, y a menudo recordando el famoso ataque de Harris a Biden durante un debate demócrata sobre el tema de los autobuses.

Un asistente demócrata con conocimiento del proceso de búsqueda compartió esta observación contundente: “Los aliados de Biden están sentando las bases para que él tenga una razón para no elegirla”.

LEE: Biden se compromete a elegir una mujer como su vicepresidenta

En múltiples informes de prensa, los aliados de Biden han atacado los motivos de Harris. El donante de Florida John Morgan lamentó que Harris “se postulara para presidente el día del lanzamiento. Para mí, la lealtad y la amistad deberían significar algo”. Chris Dodd, miembro del equipo de investigación de vicepresidentes de Biden, al parecer se quejó ante un donante acerca de que Harris “no mostró remordimiento” cuando se le preguntó sobre su famoso enfrentamiento con Biden en el debate.

El exgobernador de Pensilvania y partidario de Biden, Ed Rendell, quien dijo que actualmente no tiene una figura favorita en la búsqueda, expresó en una entrevista que Bass es considerada como una “opción muy segura”, de una manera en que Harris simplemente no lo es.

“Kamala puede molestar a algunas personas de manera incorrecta. No es probable que Karen Bass haga eso”, añadió Rendell. “¿La regla número uno para elegir al vicepresidente? No hagas daño”, completó.

Biden claramente llegó preparado para defender a Harris durante una conferencia de prensa este martes en Wilmington, Delaware. Así lo mostró la fotografía de una tarjeta de notas del exvicepresidente que enumera estos puntos con el nombre de Harris: “No guardas rencor”, “hizo campaña conmigo y con Jill”, “talentosa”, “gran ayuda para la campaña”, “gran respeto por ella”.

Los ataques recientes contra Harris han provocado reclamos de sexismo.

MIRA: ANÁLISIS: A Joe Biden le está yendo peor que a Hillary Clinton entre los votantes hispanos

“Esto no se trata de quejarse de que no nos están tratando de manera justa, aunque diría que frente a estas mujeres no lo hacen”, dijo Karen Finney, una de las principales asistente de la campaña de Hillary Clinton en 2016. “Sabemos que es un viejo tema decir que no puedes confiar en una mujer ambiciosa”, añadió.

La propia Harris dijo a las mujeres en una transmisión de la conferencia Black Girls Lead 2020 este viernes: “Habrá una resistencia a tu ambición, habrá personas que te dirán ‘estás fuera de tu camino’”, cuando se refirió por primera vez esta semana a los ataques contra su honradez y ambición.

Y prosiguió: “Están agobiados por tener únicamente la capacidad de ver lo que siempre ha sido en lugar de lo que puede llegar a ser. Pero no dejen que eso sea una carga para ustedes”. Luego Harris mencionó que esto lo ha experimentado toda su carrera.

La campaña de Biden ha rechazado en gran medida participar públicamente de las críticas contra Harris hasta esta semana, cuando la directora de campaña, Jen O’Malley Dillon, respondió a un reporte que consideraba que Harris era demasiado ambiciosa.

“Las mujeres ambiciosas hacen historia, cambian el mundo y ganan”, escribió Dillon en Twitter. “Nuestra campaña está llena de mujeres ambiciosas que apuestan todo por Joe Biden. Él tomará esta decisión, y esto está claro: a cualquiera que escoja entre las opciones muy calificadas para ayudarlo a ganar y unir al país, ella también será una”.

Una de las razones por las que Harris está en el ojo del huracán se debe a que durante mucho tiempo ha considerada como la favorita para ser la compañera de fórmula de Biden. Sus partidarios señalan ella ya fue investigada en el escenario nacional como candidata presidencial y es poco probable que sorprenda a la campaña con incógnitas de última hora. Si bien su campaña 2020 finalizó mucho antes de las asambleas partidarias de Iowa, los seguidores de Harris sostienen que ganó partidarios leales mientras aspiraba a la Casa Blanca, y que además haría historia como la primera candidata a la vicepresidencia negra y asiática del país.

MIRA: Biden critica a Trump por burlarse del uso de las mascarillas para prevenir el coronavirus

Por su parte, el surgimiento de Rice como una candidata seria ha sorprendido a algunos en el mundo de Biden, dada su limitada experiencia de campaña. Pero sus aliados cercanos señalan las credenciales de gobernanza de Rice por el tiempo que trabajó en la rama ejecutiva y su profundo bagaje de política exterior en un momento de agitación global. También destacan que no se debe subestimar la relación de trabajo de Biden con Rice durante años, especialmente teniendo en cuenta cómo el exvicepresidente ha enfatizado en su deseo de tener un compañero que sea “simpático conmigo”.

“Si alguna vez hubo un momento para elegir a alguien sin experiencia en la campaña, este sería el año”, dijo a CNN un miembro del gabinete de la administración de Obama, quien conoce bien a Rice. “Susan sería la mejor compañera de gobierno”, añadió.

La decisión de Biden

Ahora que los meses de investigaciones intensas se acercan a su final, la decisión definitiva queda en manos de Biden y su esposa, Jill, quien se ha convertido en uno de sus asesores más cercanos en el proceso. Ella ha realizado eventos de campaña virtuales con casi todos los potenciales candidatos, pero no ha participado en ninguna de las entrevistas que ha hecho el comité de búsqueda, según personas con conocimiento del proceso. La campaña de Biden también comenzó a formar el equipo para la futura compañera de fórmula que resulte elegida, según una fuente cercana a la campaña, pero no detalló quién estará involucrado.

Cuando Biden dijo a principios de esta semana que elegiría a una compañera de fórmula en la primera semana de agosto, dos asistentes le indicaron a CNN que era más probable que el anuncio se retrasara hasta la semana del 10 de agosto. Pero los asesores de Biden le dieron un plazo máximo hasta la próxima semana para decidirse, señaló una persona familiarizada con el proceso.

Biden entra al tramo final de deliberaciones mientras el país enfrenta una grave crisis de salud pública y una recesión económica. El índice de aprobación del presidente Donald Trump se ha visto gravemente afectado por su manejo de la pandemia de coronavirus, un escenario que los aliados cercanos a Biden dicen que le ofrece al demócrata el espacio para elegir un compañero de fórmula sin evaluar tanto las ventajas políticas y electorales que esa decisión traería en comparación a cualquier otro ciclo de elecciones.

“No necesitan apuntar a lo más alto; no necesitan que sea una distracción. No necesitan ir con alguien que no haya sido probado o alguien que sea llamativo o aleatorio”, sostuvo un seguidor de Biden en contacto con su círculo íntimo.

“Si ya lo decidió, él no se lo ha contado a nadie”, le expresó a CNN un viejo amigo de Biden. “Pero conociéndolo, no tomará una decisión final hasta el último momento”.

Arlette Saenz y Annie Grayer, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.