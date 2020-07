A pesar de que Florida establece cifras récord de nuevos casos de covid-19, las autoridades de salud a menudo no hacen el seguimiento de contactos

(CNN) — Cuando Shaila Rivera y su nuevo esposo regresaron a casa de su luna de miel y dieron positivo…

(CNN) — Cuando Shaila Rivera y su nuevo esposo regresaron a casa de su luna de miel y dieron positivo para covid-19, esperaban una llamada telefónica de las autoridades de salud locales en Florida pidiéndoles una lista de las personas con las que habían estado cerca para que pudiera comenzar el rastreo de contactos.

Los Rivera esperaron esa llamada telefónica. Y esperaron. Y esperaron… Pero la llamada nunca llegó.

“Me sorprendió”, dijo Rivera, una enfermera que ya se recuperó del virus.

A pesar de las afirmaciones de que Florida rastrea todos los casos de covid-19, una investigación de CNN descubrió que las autoridades de salud en Florida, ahora el punto de acceso número uno del país para el virus, a menudo no hacen el rastreo de contactos, algo que durante mucho tiempo ha sido considerado una herramienta clave para contener un brote.

Florida estableció un récord para la mayoría de los casos de coronavirus en EE.UU. en un solo día, el 4 de julio, con un total de 11.458, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, y el domingo, el estado superó los 200.000 casos de covid-19.

Los desafíos de rastreo de contactos de Florida son indicativos de lo difícil que es para los estados afectados por covid-19 hacer un rastreo de contactos adecuado, lo cual es un desafío incluso en las mejores circunstancias. El virus está tan avanzado en estados como Florida que es una tarea aparentemente hercúlea rastrear a cada persona infectada y hacer un seguimiento con todos sus contactos cercanos.

CNN habló con 27 floridanos, o sus familiares, que habían dado positivo por covid-19. De ellos, solo cinco dijeron que habían recibido una llamada de las autoridades de salud pidiéndoles sus contactos.

Existen inquietudes sobre el rastreo de contactos a nivel nacional, no solo en Florida. En una entrevista en junio, CNN le preguntó al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cómo creía que iba el rastreo de contactos en Estados Unidos.

“No creo que nos vaya muy bien”, respondió.

¿Qué es el rastreo de contactos?

El rastreo de contactos es una práctica centenaria, y los conceptos básicos no han cambiado mucho: Esencialmente, los trabajadores de la salud solicitan a las personas infectadas una lista de todas las personas con las que han estado en contacto mientras son potencialmente contagiosas. Luego, el trabajador les dice a esos contactos que se pongan en cuarentena y estén atentos a los síntomas.

Los CDC brindan una guía detallada de seguimiento de contactos a los departamentos de salud estatales, explicando que “el monitoreo de estos contactos de covid-19 puede romper efectivamente la cadena de transmisión de enfermedades y prevenir una mayor propagación del virus en una comunidad”.

Las pautas de la Casa Blanca describen el rastreo de contactos como una de las “responsabilidades básicas de preparación del estado”.

Una infografía en línea del Departamento de Salud de Florida describe el seguimiento de contactos como una “función básica de salud pública” y afirma que un epidemiólogo local le pedirá a las personas con el virus una lista de todas las personas con las que han estado en contacto durante los últimos dos semanas, y el departamento de salud del condado controlará esos contactos.

Un portavoz del Departamento de Salud de Florida en el condado de Miami-Dade le envió a CNN una declaración sobre el rastreo de contactos en su estado.

“Cuando el Departamento de Salud recibe una notificación de que una persona ha dado positivo por covid-19, el departamento lleva a cabo una extensa investigación epidemiológica junto con los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] para identificar a las personas que pueden haber tenido contacto cercano con el virus. Luego, el departamento de salud de su condado notifica a esas personas y se les indica que se autoaíslen durante 14 días después de su exposición al virus, y que se comuniquen con el departamento de salud y el proveedor de atención médica de su condado de inmediato si desarrollan síntomas. Este proceso debe ser seguido por todas las personas que dan positivo en Florida”, escribió Olga Connor en el correo electrónico.

El número de rastreadores de contacto en Florida no está claro

La Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad estima que durante una pandemia, las comunidades necesitan 30 rastreadores de contacto por cada 100.000 personas. Florida, con una población de 21,5 millones de personas, necesitaría 6.443 rastreadores de contacto.

Florida no tiene ni cerca de ese número, y no está solo. Según un informe del 3 de julio de Nephron Research, solo siete estados tienen un número suficiente de rastreadores de contacto para cumplir con los estándares de NACCHO.

No está claro cuántos rastreadores de contactos son empleados por el estado de Florida, ya que los portavoces del Departamento de Salud le dieron a CNN dos números diferentes.

“Más de 1.600 personas, incluidos estudiantes, epidemiólogos y otro personal de todo el Departamento, están actualmente involucrados en el rastreo de contactos de cada caso positivo de COVID-19 en Florida”, Candy Sims, portavoz del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Broward escribió a CNN.

El departamento ha contratado a una empresa privada para contratar 400 rastreadores de contactos adicionales, agregó Sims.

Pero Alberto Moscoso, un portavoz del departamento de salud, citó a un número mayor, escribiendo a CNN que Florida tiene 2.300 “individuos involucrados en el rastreo de contactos”.

Sims y Moscoso no respondieron a las preguntas de CNN sobre las diferencias en sus números.

En una infografía en línea, el Departamento de Salud de Florida les pide a las personas infectadas que llamen a sus contactos por su cuenta.

“Notifique de inmediato a las personas con las que ha tenido contacto cercano mientras está enfermo”, según el gráfico, y señala que esos contactos deben ponerse en cuarentena durante 14 días.

Los CDC, sin embargo, dan diferentes consejos. La agencia recomienda que los departamentos de salud locales soliciten a las personas infectadas una lista de todas las personas con las que han tenido contacto cercano, comenzando dos días antes de desarrollar los síntomas.

La infografía de Florida no explica qué hacer si alguien da positivo por covid-19 pero nunca ha mostrado síntomas. Según los CDC, en ese caso, las personas deben ser notificadas si tuvieron contacto cercano con la persona infectada dos días antes de que esa persona se hiciera la prueba de covid.

5 de los 27 floridanos recibieron seguimiento de contactos

De los 27 floridanos que dieron positivo por covid-19, cinco dijeron a CNN que habían recibido una llamada de un funcionario de salud pidiéndoles sus contactos.

Entre los 27 casos, el diagnóstico más temprano fue en febrero, y el más reciente fue la semana pasada.

Los Rivera contrajeron covid-19 a principios de marzo, cuando los rastreadores de contacto tenían una presión considerablemente menor de lo que están ahora. Shaila Rivera dijo que un funcionario del Departamento de Salud del Condado de Miami-Dade llamó y preguntó sobre sus enfermedades, pero no preguntó sobre sus contactos.

“Nos sorprendió”, dijo Rivera, una enfermera pediátrica. “Toda la conversación duró menos de un minuto. ¿No hubo preguntas como con quién tuvo contacto? ¿Fue a trabajar? Nada de eso”.

Once personas de las 27 dijeron que, como los Rivera, recibieron llamadas de un funcionario de salud de Florida, pero no se les pidió sus contactos.

David Pugh, que vive en el condado de Broward, dijo que recibió esa llamada.

“No sé si podemos contar con que el estado haga un trabajo completo. Creo que obviamente hay fallas en el sistema”, dijo.

Dudas sobre la utilidad del rastreo de contactos

El rastreo de contactos se ha realizado desde el primer caso en Estados Unidos hace más de cinco meses, y hay varias razones por las cuales no se pudo contener el brote.

Primero, los CDC estiman que el 35% de los casos de covid son asintomáticos, y esas personas son tan contagiosas como las que tienen síntomas.

“¿Cómo se realiza el rastreo de contactos cuando alguien no tiene ningún síntoma?”, dijo Fauci en su entrevista con CNN. “El paradigma estándar, clásico de identificación, aislamiento, rastreo de contactos no funciona, no importa lo bueno que seas porque no sabes a quién estás rastreando”.

Además, dijo que algunas personas dudan en hablar con funcionarios del gobierno.

“Los puntos no están conectados porque gran parte se hace por teléfono”, dijo Fauci. “El cincuenta por ciento de las personas, porque vienes de una autoridad, ni siquiera quieren hablar contigo”.

Además de estos problemas, algunos expertos dudan de la utilidad del rastreo de contactos en áreas como Florida, donde los casos están aumentando.

El epidemiólogo Michael Osterholm instó a los líderes de Florida a centrarse en otras estrategias, como averiguar dónde se está propagando el virus.

“Por ejemplo, si los adultos jóvenes en los bares son el problema, hay que cerrarlos”, dijo Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, que recientemente publicó un informe sobre seguimiento de contactos.

Con miles de casos nuevos por día en Florida, Osterholm dudaba que el rastreo de contactos tuviera mucho efecto.

“Si Florida pudiera llegar a entre 50 y 100 casos por día, el rastreo de contactos podría ser útil. Pero en este momento, no es probable que tenga un impacto mensurable”, dijo. “Es como tratar de apagar un incendio forestal con un solo camión de bomberos. Simplemente no hará mella”.

— Jacqueline Howard y Dana Vigue, de CNN contribuyó en este informe.