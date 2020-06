Un hombre enojado fue a una protesta de Black Lives Matter. Una joven le dio una lección

(CNN) — Una protesta pacífica en una pequeña ciudad turística de Montana se tornó fea el miércoles por la noche…

(CNN) — Una protesta pacífica en una pequeña ciudad turística de Montana se tornó fea el miércoles por la noche cuando un hombre visiblemente enojado se enfrentó a los manifestantes, gritándoles mientras se estaba a pocos centímetros de sus caras.

En un video compartido en las redes sociales, se ve a un hombre gritando blasfemias a un grupo de manifestantes que apoyan Black Lives Matter en Whitefish, a unos 96 km de la frontera con Canadá.

El hombre, identificado por la policía como Jay Snowden, de 51 años, estaba claramente agitado y se volvió cada vez enojado más a medida que el grupo comienza a cantar “¡pacífico!” para ahogar sus gritos.

En una imagen poderosa compartida por Samantha Francine, quien es una de las manifestantes, se ve a Snowden, un hombre alto y blanco, mirando a una Francine —mucho más pequeña— mientras ella lo mira a los ojos, sosteniendo un cartel que dice “Di sus nombres”.

Francine, que es birracial, le dijo a CNN que en ese momento acalorado con Snowden parada a centímetros de su cara, no sintió miedo.

Vea el video (advertencia: hay un lenguaje inapropiado):

From today’s PEACEFUL protest in Whitefish, Montana. [full vid posted as IGTV] This is why we are here. The cops let him drive home five minutes later. Wonder what would have happened if he was a POC?? Fuck this bullshit. If you vote for Trump in 2020, this is what you’re supporting. #blacklivesmatter #whitefishmontana #montana

La manifestante de 27 años dijo que las palabras de su padre blanco, quien murió hace 16 años, pasaron por su cabeza: “No importa quién sea la amenaza, no importa cuál sea la amenaza, los miras a los ojos para que sepan que eres humano”.

“En ese momento, sentí esas palabras que mi padre me habló desde muy joven y vi miedo en sus ojos y supe que no me iba a hacer daño”, dijo Francine. “Estaba molesto e incómodo, así que me mantuve firme y fue capturado de una manera tan hermosa”.

Snowden fue finalmente sacado del lugar por la policía. Más tarde, después de que la policía consultó con el fiscal de la ciudad de Whitefish, fue acusado de conducta inapropiada, dijo la policía de Whitefish en un comunicado publicado en las redes sociales. Se espera que comparezca en la corte el 17 de junio.

“La ciudad de Whitefish se dedica a proteger los derechos de las personas de la Primera Enmienda para protestar pacíficamente y pedir a todos los involucrados que respeten los derechos de los demás y protesten pacíficamente”, dijo la policía.

CNN contactó a Snowden, pero él no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. No está claro si tiene un abogado.

Cuando se le preguntó cómo se siente sobre la forma en que las personas vieron el incidente, Francine dijo: “He pasado por tanto, experimentado tanto en los últimos 27 años y en ese momento todo lo que he pasado tiene sentido”.

Ella dijo que cada persona que le había gritado así, cada persona que había herido sus sentimientos, la había decepcionado o la había avergonzado, la llevó a ese momento. “Estaba rodeada de tanta gente asombrosa en ese momento y había una energía tan increíble, solo sabía qué hacer”, dijo.

Francine dijo que no tiene malicia en su corazón hacia Snowden y de hecho entregó una canasta de regalo a su esposa el sábado para hacerle saber que sabe que su esposa no resiente a su esposo.

El noventa y siete por ciento de la población de 8.000 habitantes de Whitefish se identifica como blanca, según un censo de 2019.