Surfista australiano muere después de ser mordido por un tiburón blanco de casi 3 metros de largo

(CNN) — Un surfista de 60 años murió el domingo en Australia después de ser mordido por un tiburón blanco…

(CNN) — Un surfista de 60 años murió el domingo en Australia después de ser mordido por un tiburón blanco de casi tres metros de largo, reportaron las autoridades.

El hombre, de Queensland, falleció mientras surfeaba en Salt Beach cerca de Kingscliff en la costa norte de Nueva Gales del Sur, según Surf Life Saving New South Wales.

Poco después de las 10 de la mañana del domingo, se notificó a la policía y al personal de emergencia que un hombre había sido atacado en la playa. Varios otros surfistas se apresuraron a rescatarlo, luchando contra el tiburón y luego asistiendo al hombre a la orilla, indicó un comunicado de la policía local.

En esta imagen se aprecia un jet ski pasando cerca de un tiburón nadando a lo largo de la costa de Kingscliff, New South Whales, Australia, el domingo 7 de junio de 2020.

Fue mordido en la parte posterior de su muslo y recibió primeros auxilios en tierra por lesiones graves en la pierna izquierda, pero murió en el lugar, informó Surf Life Saving en un comunicado.

Las playas entre los pueblos de Kingscliff y Cabarita cerrarán por 24 horas.

Los socorristas, la policía y los biólogos ahora están monitoreando el área.

#SHARKATTACK // A 60-year-old man from QLD has been killed by a three-metre White Shark. SLSNSW is currently working with the NSW DPI and @nswpolice to monitor the area. All beaches from Kingscliff to Cabarita have been closed for the next 24 hrs.

🗞️https://t.co/Ujtpcp4jRL pic.twitter.com/hrYk5G1DzI

— Surf Life Saving NSW (@slsnsw) June 7, 2020

Surf Life Saving desplegó múltiples motos de agua, drones y helicópteros para localizar al tiburón. Las autoridades lo vieron desde el aire y tomaron fotografías.

Los biólogos de tiburones evaluaron estas fotos y las marcas de mordida del hombre, y determinaron que había sido un tiburón blanco de unos tres metros (9,8 pies), según Surf Life Saving.

El ataque es el último de un puñado de otros encuentros fatales con tiburones en Australia este año. En enero, un tiburón blanco atacó a un buzo en la costa sur de Australia Occidental, aunque su cuerpo no fue recuperado. En abril, un tiburón mató a un agente de parques y vida silvestre cerca de la Gran Barrera de Coral.