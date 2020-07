¿Quieres evitar otro cierre, salvar 33.000 vidas y protegerte? Usa una máscara facial, dicen los médicos

(CNN) — Primero, los funcionarios de salud dijeron que no deberíamos usar máscaras faciales. Luego dijeron que sí. Ahora, muchos…

(CNN) — Primero, los funcionarios de salud dijeron que no deberíamos usar máscaras faciales. Luego dijeron que sí. Ahora, muchos dicen que debemos usar tapabocas si queremos mantener abierta la economía y salvar decenas de miles de vidas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dicen ahora que todos “deben usar una cubierta facial de tela cuando tengan que salir en público, por ejemplo, a la tienda de comestibles o para recoger otros artículos necesarios”.

“Los revestimientos faciales de tela están destinados a proteger a otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin saberlo pero no tenga síntomas“, dijeron los CDC.

Pero los beneficios van en ambos sentidos. “Ahora sabemos que hay evidencia científica de que las máscaras evitan que infecte a otros, pero también pueden protegerte parcialmente de la infección”, dijo la Dra. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca. “Creo que es un nuevo descubrimiento y un nuevo hallazgo”.

Si el 95% de los estadounidenses usaran máscaras faciales en público, podría prevenir 33.000 muertes antes del 1 de octubre, según el Instituto de Evaluación y Medición de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Entonces, ¿por qué ha cambiado la orientación sobre las máscaras faciales desde que comenzó la pandemia? Este nuevo coronavirus todavía tiene solo unos meses, y los científicos están constantemente aprendiendo más sobre él, incluidas más razones por las que es tan importante usar máscaras faciales:

– Es fácil propagar este virus simplemente hablando o respirando.

– Este coronavirus es altamente contagioso. Sin esfuerzos de mitigación como órdenes de quedarse en casa, cada persona con el coronavirus infecta, en promedio, otras dos o tres personas más. Eso lo hace dos veces más contagioso que la gripe.

– Es fácil propagar el coronavirus sin ningún síntoma, ya sea de portadores asintomáticos o portadores pre-sintomáticos.

– Este virus tiene un largo período de incubación, de hasta 14 días, lo que brinda una gran oportunidad para que las personas infecten a otros antes de que se den cuenta de que están infectados.

– Los portadores pueden ser más contagiosos en las 48 horas anteriores a la aparición de los síntomas, lo que hace que la transmisión sea aún más incierta.

En otras palabras, no solo las personas que estornudan y tosen pueden transmitir el coronavirus. A menudo, también lo hacen las personas se ven completamente normales y no tienen fiebre. Y eso podría incluirte.

¿Por qué los funcionarios de salud nos dijeron antes que no usáramos máscaras?

Al principio de esta pandemia, los científicos no sabían con qué facilidad este virus se propaga entre las personas sin síntomas o cuánto tiempo pueden permanecer en el aire las partículas infecciosas.

También hubo escasez de respiradores N95 y máscaras faciales entre los trabajadores de la salud que se vieron abrumados rápidamente con los pacientes con covid-19. Algunos trabajadores médicos terminaron usando cubiertas plásticas para la presentación de informes de oficina u otros artículos ordinarios como máscaras faciales improvisadas, a menudo de calidad inferior, mientras trabajaban estrechamente con pacientes con covid-19.

En marzo, tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC dijeron que los miembros sanos del público en general no deberían usar máscaras faciales, sino que deberían reservarse para quienes están enfermos o cuidan a los enfermos.

El director general de Sanidad de Estados Unidos, Jerome Adams, publicó un tuit el 29 de febrero instando a las personas a no comprar máscaras faciales.

Pero a principios de abril, tanto los CDC como Adams invirtieron su orientación después de que los médicos aprendieron más sobre la facilidad con que el coronavirus se propaga sin síntomas. Incluso crearon un video que muestra cómo hacer una máscara con solo una camiseta y bandas de goma, sin necesidad de coser.

La OMS en junio también revirtió su orientación. La agencia de salud global ahora dice que los países deberían instar al público a usar máscaras de tela donde haya una transmisión generalizada del virus y donde el distanciamiento físico sea difícil.

¿Qué dicen los médicos sobre las mascarillas ahora?

“Las personas necesitan saber que usar máscaras puede reducir la transmisión del virus hasta en un 50%, y aquellos que se niegan están poniendo en riesgo sus vidas, sus familias, sus amigos y sus comunidades”, dijo el doctor Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud.

Los CDC también dijeron que el uso generalizado de máscaras podría beneficiar a todos: “La cobertura de la cara de tela puede protegerlos. La cobertura de la cara de tela puede protegerte”, dijeron los CDC.

Hay solo unos pocos grupos de personas que no deberían usar máscaras de tela, incluidos los niños menores de 2 años y las personas que tienen problemas respiratorios, según la Clínica Mayo.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, está instando al público a usar máscaras faciales, especialmente ahora que los estados han reabierto, hay más personas en público y nuevas hospitalizaciones por covid-19 están surgiendo en muchas áreas.

“Plan A: no te metas entre la multitud. Plan B: si lo haces, asegúrate de usar una máscara”, declaró Fauci este martes en el Capitolio.

Pero Fauci dijo que no se arrepiente de no haberle dicho a los estadounidenses que usen máscaras al comienzo de la pandemia.

“En ese momento, había una escasez de equipos que nuestros proveedores de atención médica necesitaban, quienes se ponían a sí mismos diariamente en peligro de cuidar a las personas enfermas”, dijo.

“No queríamos desviar las máscaras y PPE (equipo de protección personal) lejos de ellos, para ser utilizados por la gente”. Pero ahora, dijo Fauci, “tenemos suficientes”.

¿Qué estados tienen requisitos de máscara?

Al menos 16 estados y el Distrito de Columbia tienen mandatos para usar máscaras faciales de tela en público.

“Es una intervención increíblemente simple, barata y que ahora se está convirtiendo en una intervención efectiva, tanto para los individuos (como para las comunidades)”, dijo Murray.

“No hay razón para que cada estado no deba hacer lo que otros estados están comenzando a hacer, que es el uso de máscara de mandato”.

Otros países han tenido requisitos de máscara en todo el país, incluidos Alemania, la República Checa y Austria.

¿Los requisitos de máscara realmente ayudan?

Se estima que se evitaron entre 230.000 y 450.000 casos de covid-19 en los estados que promulgaron requisitos para el uso de máscaras entre el 8 de abril y el 15 de mayo, según hallazgos de investigadores de la Universidad de Iowa.

El IHME proyectó un total de 179.106 muertes en EE. UU. por covid-19 para el 1 de octubre. Pero el número de muertes esperadas se puede reducir en 33.059, hasta 146.047, si el 95% de los estadounidenses usan máscaras en público, dijeron los investigadores.

¿Qué pasa con mis libertades civiles?

Usar una máscara facial te dará más libertad, no menos, según el director general de Sanidad.

“Algunos sienten que los revestimientos faciales infringen su libertad de elección, pero si más los usan, tendremos MÁS libertad para salir”, tuiteó Adams, quien fue nominado por el presidente Donald Trump.

“Cubiertas faciales → menos propagación viral asintomática → ¡más lugares abiertos, y antes! ¡Haz ejercicio y promueve tu libertad eligiendo usar una cubierta facial!”.

Murray estuvo de acuerdo en que una de las formas más rápidas de ayudar a controlar covid-19 y ayudar a prevenir una segunda ola de cierres económicos es usar una máscara.

“Para casi todos los estados que hemos visto, si podemos lograr que las personas usen máscaras, no solo podemos salvar vidas, sino … también podemos salvar la economía, porque podemos mantener los negocios en marcha”.

¿Puedo dejar de tomar otras precauciones cuando uso una máscara?

No. Todavía es importante mantener el distanciamiento social cuando sea posible y lavarse las manos con frecuencia, especialmente porque puedes tocar una superficie contaminada (como el frente de tu máscara) y luego tocarte la cara cuando no tienes tu máscara.

“No tengas una falsa sensación de seguridad de que esa máscara te protege exclusivamente de la infección”, dijo Birx.

“Hay otras formas de infectarse”.

— Maggie Fox, Jacqueline Howard y Jen Christensen de CNN contribuyeron a este informe.