¿Qué sabemos y qué no sabemos acerca de la covid-19?

(CNN Español) – Han transcurrido casi seis meses desde que se conoció el primer caso confirmado del nuevo coronavirus. El covid-19 ya rondaba desde noviembre en Wuhan, China, y el 31 de diciembre las autoridades reportaron una serie de casos de neumonía, que resultaron ser la enfermedad.

No fue sino hasta el 12 de enero que investigadores chinos publicaron en internet la secuencia genética del SARS Cov-2.

A pesar de tener algo de información sobre el virus, aún desconocemos muchas cosas del modo de transmisión, la tasa de mortalidad y sobre todo, la cura a la enfermedad.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta desglosa esos misterios.

Inmediatamente después de testificar ante el Congreso de Estados Unidos, la doctora Megan Ranney, especialista en medicina de emergencia de la Universidad de Brown en Rhode Island, publicó un interesante hilo de tuits acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe acerca del covid-19, cinco meses después de haberse descrito los primeros casos de la enfermedad.

So where does that leave us?

1) Keep doing & funding science.2) Insist that state & federal gov’ts increase testing so you can go back to work3) Fund #Publichealth infrastructure4) Until then… maintain masks & social distancing to keep yourself *and your community* safe

— Megan Ranney MD MPH 🇺🇲 (@meganranney) May 24, 2020

Hoy queremos compartirlos con ustedes.

Las 7 cosas que no sabemos son:

Todavía no sabemos la verdadera tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de casos positivos que fallecen. En la actualidad, la tasa de letalidad es del 6%, pero es posible que ese porcentaje disminuya drásticamente cuando se sepa el verdadero número de casos positivos en la sociedad. Sabiendo que los asintomáticos pueden ser hasta 50% de los casos, es posible que esa tasa de letalidad disminuya drásticamente.

Todavía no sabemos exactamente cómo se transmite el nuevo coronavirus. Sin duda, es a través de gotitas de saliva y moco, pero pueda que se transmita también por aerosoles u objetos contaminados.

No entendemos por qué y cómo, el virus causa tan amplia gama de complicaciones. Por ejemplo, el nuevo síndrome inflamatorio multisistémico observado en niños es todo un misterio.

No sabemos aún cómo tratar la enfermedad. El remdesivir puede disminuir el número de días de hospitalización, el plasma de pacientes recuperados parece funcionar, y no sabemos si la hidroxicloroquina funciona.

Todavía no sabemos si una persona que sufrió la enfermedad tendrá inmunidad permanente. ¿Será como el resfriado común que repite frecuentemente, o como la varicela que casi nunca repite?

No sabemos exactamente por cuánto tiempo las personas son infecciosas.

Y, por último, todavía no sabemos cuándo, o si tendremos una vacuna segura y efectiva.

Por su parte, las cuatro cosas que sí sabemos son:

Conocemos el genoma del virus. Eso es importante para diseñar tratamientos y vacunas efectivas.

Sabemos que si estás en la misma habitación con una persona infectada, tienes un alto riesgo de infectarte.

También sabemos que una persona egoísta, que sale estando enferma y sin mascarilla, puede contagiar a muchas otras personas.

Y por último, sabemos que las desigualdades sociales y económicas de una sociedad, aumentan el riesgo de morir por las complicaciones de la enfermedad.

La doctora Ranney nos alienta a que sigamos apoyando y financiando la ciencia y abogando por una sólida infraestructura de salud pública fuerte, pero mientras tanto, debemos usar las mascarillas al estar en público, guardar el distanciamiento social y lavarnos las manos constantemente.

