OPINIÓN | Millones de familias podrían beneficiarse de esta ley

Nota del editor: César Grajales tiene 10 años de experiencia en diferentes campos de la política. Es fundador de la consultora Bridge 305 Inc. Es cabildero registrado y director de coaliciones de la ONG La Iniciativa LIBRE. Es colaborador de varios medios de comunicación. Las opiniones en esta columna son del autor.

(CNN Español) –– Después de que en mayo CNN publicara mi columna acerca de la Ley CARES, o CARES Act como se conoce en inglés, me encontraba en la casa de un familiar conversando de esta ley y de cómo mucha gente había empezado a recibir su cheque de US$ 1.200. Algunas familias recibieron además US$ 500 extra por cada menor de edad. Sin duda alguna esto ha sido un alivio para millones de contribuyentes en Estados Unidos que enfrentan el desempleo a causa de la pandemia.

Miriam, una amiga de la familia, nos escuchó hablar del tema y comentó: “Desafortunadamente mi esposo no recibirá este estimulo”. Comentario que me sorprendió ya que Raúl, su esposo, que había perdido su trabajo debido a la pandemia, es ciudadano estadounidense. Reflexioné y me di cuenta inmediatamente de que Miriam es una inmigrante indocumentada y ––por esa razón–– Raúl, como cabeza del hogar, no podía beneficiarse de este estimulo que tanto necesitaban y continúan necesitando.

Como ella y Raúl, más de un millón de parejas en las cuales uno de los dos cónyuges es indocumentado no pudieron beneficiarse de este estímulo monetario. Tampoco los hijos menores de 17 años de estas parejas, hijos nacidos en suelo estadounidense, recibieron los US$ 500 extra asignados a cada menor de edad. Esto debido a que la Ley CARES excluye del beneficio a las familias con estatus inmigratorio mixto, donde uno de los dos esposos es indocumentado.

Esta frustración de Raúl y Miriam la comparten millones de familias que enfrentan la misma situación inmigratoria, pero que al igual que ellos es gente buena que trabaja, paga impuestos y merece ser considerada para este tipo de estímulos.

Según un estudio de 2017 del The Center for American Progress, más de 8 millones de ciudadanos estadounidenses, 1,2 millones de ellos naturalizados, tienen al menos un familiar indocumentado que vive con ellos. Este estudio dice que California, Texas y Nevada son los tres principales estados con el mayor porcentaje de esta población.

El llamado de Raúl y Miriam, y de millones de familias con estatus inmigratorio mixto, fue escuchado por el senador Marco Rubio, de la Florida, que este 25 de junio ha presentado junto con su colega Thom Tillis, de Carolina del Norte, el proyecto de ley The American Citizen Coronavirus Relief Act. La propuesta, de ser aprobada, abriría la puerta a que estas parejas que no recibieron su cheque de estímulo lo puedan recibir.

Por otra parte, en la Cámara de Representantes, el legislador de la Florida Mario Díaz-Balart presentó un proyecto de ley similar llamado Economic Impact Payment Fairness Act.

De manera simplificada, American Citizen Coronavirus Relief Act, que enmendaría la Ley CARES, funciona de la siguiente forma: el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) seleccionaría automáticamente al miembro de la pareja con número de seguro social vigente y le enviaría un cheque, junto con otro pago por cada menor de 17 años que haya declarado en sus impuestos conjuntos y que cuenta con un seguro social vigente. Quiere decir, el dinero irá al miembro en la relación que tiene estatus inmigratorio legal.

¿Qué cantidades enviaría el IRS? Básicamente esta enmienda trataría la declaración de impuestos de las parejas mixtas como declaraciones individuales, y usaría la formula original incluida en la Ley CARES que dice que cada individuo con un seguro social vigente, que haya llenado la declaración de impuestos de 2018 y/o 2019 y que haya ganado hasta US$ 75.000 anuales, recibirá un reembolso de US$ 1.200. Y por cada US$ 100 extra que ganó sobre el límite de US$ 75.000 estipulado en la Ley CARES se le descontará US$ 5 de su reembolso hasta llegar a la cantidad de US$ 99.000, cuando no recibirá ningún reembolso. También recibirán un reembolso de US$ 500 por cada menor de 17 años con seguro social vigente.

¿Qué sigue? The American Citizen Coronavirus Relief Act irá a la Comisión de Finanzas del Senado dónde será debatido y si allí es aprobado se someterá a votación en la plenaria. Sin embargo, el texto de este proyecto de ley también podría ser incluido en algún que ya esté lidiando con un segundo paquete de estímulos relacionado con el covid-19.

Este proyecto ya cuenta con el apoyo de organizaciones hispanas como La Incitativa LIBRE, donde su presidente Daniel Garza comenta: “Despojar a un ciudadano estadounidense de sus beneficios bajo la Ley CARES, basada únicamente en con quién se casa, no defiende nuestro sentido de igualdad. Es un delito contra la equidad y la justicia”.

Finalmente, esperemos que los senadores Marco Rubio y Thom Tillis logren persuadir a otros legisladores republicanos y demócratas para que esta buena iniciativa tenga el apoyo suficiente en ambas cámaras y genere una solución rápida a una injusticia que está perjudicando económicamente a millones de familias en EE.UU.