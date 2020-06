Nuevo brote de ébola en el Congo deja al menos cinco muertos, según UNICEF

(CNN) — Cinco personas, incluida una niña de 15 años, murieron de ébola en un nuevo brote del virus en…

(CNN) — Cinco personas, incluida una niña de 15 años, murieron de ébola en un nuevo brote del virus en la República Democrática del Congo, dijo el lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Se han reportado nueve casos en total, dijo UNICEF.

“Cuatro personas más que contrajeron el virus –todos los contactos del difunto e incluido un niño como uno de los casos fatales– están siendo tratados en una unidad de aislamiento en el Hospital Wangata en Mbandaka”, dijo UNICEF en un comunicado.

“Las muertes ocurrieron entre el 18 y el 30 de mayo, pero ayer solo se confirmó que estaban relacionadas con el ébola”.

El lunes anterior, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuiteó la noticia de que se habían reportado seis casos en Mbandaka, en la provincia de Equateur, en el noroeste del país. Es el undécimo brote del país del virus potencialmente mortal, que se transmite por los fluidos corporales y tiene una tasa de mortalidad de entre el 25% y el 90%, dependiendo del brote.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020

La República Democrática del Congo todavía está luchando para poner fin a un brote que comenzó en 2018 en la parte oriental del país, en el que se han reportado 3.406 casos, con 2.243 muertes, según la OMS. No ha habido un nuevo caso en los últimos 21 días en ese brote. Debido a que el ébola tiene un período de incubación de 21 días, eso sugiere que el brote puede estar bajo control, pero la OMS espera dos períodos de incubación completos, o 42 días, para asegurarse antes de determinar que un brote ha terminado.

“El anuncio se produce cuando un brote de ébola largo, difícil y complejo en el este de la República Democrática del Congo está en su fase final, mientras que el país también lucha contra covid-19 y el brote de sarampión más grande del mundo”, dijo la OMS en un comunicado.

El país centroafricano ha reportado 3.195 casos de coronavirus y 72 muertes. Con mucho, la peor epidemia que afecta al Congo es el sarampión, que ha infectado a casi 370.000 personas y ha matado a 6.779 desde 2019.

El virus del ébola vive en murciélagos y la OMS dice que se pueden esperar nuevos brotes en la República Democrática del Congo.

La epidemia más grande de ébola fue, con mucho, en 2014-2016 en los países de Liberia, Sierra Leona y Guinea en África occidental. Más de 28.000 personas se infectaron en esa epidemia y más de 11.000 murieron.