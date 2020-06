Nick Cannon explica por qué sintió que tenía que ir a Minneapolis

(CNN) — Nick Cannon explica por qué sintió que debía ir a Minneapolis y unirse a las protestas por la…

(CNN) — Nick Cannon explica por qué sintió que debía ir a Minneapolis y unirse a las protestas por la muerte de George Floyd.

El actor y músico habló sobre su decisión en un artículo publicado en Variety.

“Necesitaba ver a las personas de esa comunidad: cuánto amor tenían por su comunidad y su gente y cuánto dolor ha causado esto”, escribió Cannon. “Sentimos que el dolor se extiende por todo el mundo: la ira y el dolor. Esas imágenes nunca se borrarán de nuestras mentes”, agregó.

Cannon publicó fuertes imágenes de las manifestaciones en Instagram.

“Lo que necesitamos es una nueva normalidad, un nuevo paradigma. Quiero que nos enfoquemos en nuestra humanidad y desmantelemos los sistemas racistas que no necesitamos, que perpetúan los delitos de desigualdad y oprimen a las comunidades de color en todo nuestro país. Tenemos que desmantelar todos los sistemas sobre los que se construyó este país”, escribió Cannon.

También dijo que sus propios hijos, hijos también de Mariah Carey, le temen a la Policía.

“Si vamos a hablar sobre cuáles son las soluciones, tiene que haber una reforma completa no solo de un Departamento de Policía sino de la Policía en general”, escribió Cannon. “Creo que comenzaría por eliminar la palabra ‘policía’. ¿Por qué ser un agente de policía cuando puedes ser un agente de paz? Cuando ves a un agente de policía, se supone que debes sentirte seguro. Se supone que deben protegerte. Mis hijos tienen miedo de los agentes de policía. En sus mentes, ellos son los malos”, explicó.

Sin embargo, Cannon escribió que ve un camino hacia el progreso.

“Estoy encontrando signos de esperanza en los alcaldes de Minneapolis y St. Paul”, escribió. “Verlos responder de inmediato con cuidado y compasión fue lo correcto. Vi mucho dolor y desilusión en su aplicación de la ley. Estar en la 38th y Chicago y ver a la gente llorar en el monumento fue más decepcionante que cualquier otra cosa. No pensaron que algo así podía suceder en Minneapolis. Pero sucedió. Esto es lo que es Estados Unidos. Si pudo suceder en Minneapolis, puede suceder en Georgia y en Los Ángeles y en Nueva York”, agregó.