Lewis Hamilton también apoya las protestas antirracistas

(CNN) — El campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton ha respaldado a los manifestantes contra el racismo que derribaron en…

(CNN) — El campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton ha respaldado a los manifestantes contra el racismo que derribaron en Bristol, al suroeste de Inglaterra, una estatua del esclavista del siglo XVII Edward Colston.

Si bien las escenas han sido criticadas por miembros del gobierno del Reino Unido, entre ellos el secretario del Interior, Priti Patel, que en declaraciones a Sky News calificó el incidente de vergonzoso, Hamilton, seis veces campeón del mundo, escribió en una historia de Instagram: “Nuestro país honró a un hombre que vendió esclavos africanos”.

Los manifestantes usaron cuerdas para derribar el monumento de Colston, un comerciante local que hizo la mayor parte de su fortuna con el comercio de esclavos a fines del siglo XVII, antes de arrastrarlo al puerto de Bristol y arrojarlo al agua.

View this post on Instagram

I DO NOT CONDONE VIOLENCE OR CRIMINAL ACTS BUT YOU HAVE HAD PLENTY OF TIME TO DO THIS YOURSELVES AND HAVEN’T. POWER TO THE PEOPLE✊🏾. #Repost @shaunking ・・・ Edward Colston was a monster who bought, sold, and traded Africans, human beings, and forced them into slavery until they died. Nobody who did this should be honored. It was/is terrorism. Now. Then. ⁣ ⁣ He never should’ve had a statue. ⁣ ⁣ I’m proud of the activists and organizers in Bristol, in the United Kingdom, who tore this down. ⁣ ⁣ TEAR THEM ALL DOWN. Everywhere. ⁣ ⁣ I support this

A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Jun 8, 2020 at 4:02am PDT

Su estatua había estado en la ciudad desde 1895, pero su presencia se había vuelto cada vez más controversial.

“¡Todas las estatuas de hombres racistas que ganaron dinero vendiendo un ser humano deberían ser derribadas! ¿Cuál es el próximo?”, dijo la estrella británica de la F1, que frecuentemente se ha pronunciado de manera elocuente y apasionada sobre el tema de la injusticia racial, particularmente desde la muerte de George Floyd.

En una publicación más tarde el lunes, Hamilton reiteró su apoyo a los activistas y dijo que la estatua debería ser reemplazada por un monumento a “todos los que perdieron la vida”.

“Si esas personas no hubieran derribado esa estatua, que honraba a un traficante de esclavos racista, nunca se habría eliminado”, escribió.

“Esa estatua del hombre [sic] debería permanecer en el río como las 20.000 almas africanas que murieron en el viaje aquí y fueron arrojadas al mar, sin entierro ni funeral. Se las robó a sus familias, al país y no debe ser celebrado”.

Un desafío al gobierno

El sitio web de los Museos de Bristol dijo que Colston había sido “un miembro activo del órgano rector de la RAC (Royal African Company), que comerciaba con africanos esclavizados, durante 11 años”.

En otra publicación de sus Instagram ‘stories’, el piloto de Mercedes desafió a “funcionarios gubernamentales de todo el mundo a hacer estos cambios e implementar la eliminación pacífica de estos símbolos racistas”.

En todo el mundo, los manifestantes llenaron las calles por segundo fin de semana consecutivo para conmemorar la muerte de Floyd y pedir el fin de la injusticia racial.

Hamilton ha utilizado constantemente su plataforma para apoyar las protestas pacíficas y ha instado a sus compañeros a hacer lo mismo.

“Soy una de las únicas personas de color allí, pero estoy solo. Pensé que ya verías por qué sucede esto y dirías algo al respecto, pero no puedes estar de nuestro lado”, dijo recientemente.

La temporada 2020 de Fórmula Uno se ha pospuesto temporalmente en medio de la pandemia, pero está programada para reiniciarse en Austria el 5 de julio.