Las 3 formas en que la columna de polvo del Sahara te afectará si vives en EE.UU.

(CNN) — La esperada columna de polvo del Sahara ahora está haciendo su viaje de más de 8.000 kilómetros a través del Atlántico hasta Estados Unidos.

El grueso polvo también es claramente visible en las imágenes satelitales. Puedes distinguir el brillo marrón que se extiende por la costa africana. ¡Es tan denso que hace que sea casi difícil saber dónde termina el continente y dónde comienza el océano!

MIRA: Impresionantes imágenes muestran columna de polvo del Sahara avanzando en el Caribe

Today’s view of a large Saharan dust plume.

Watch in near-realtime: https://t.co/mtWrgxAxqY. pic.twitter.com/aq4Ozto4Ng

— CIRA (@CIRA_CSU) June 19, 2020

Los modelos de pronóstico requieren que esta franja de polvo, directamente desde el desierto del Sahara y transportada por los vientos alisios de este a oeste, llegue al sureste de EE.UU. a partir del miércoles de esta semana.

A computer model forecast of atmospheric dust for the next 10 days. The plume of Saharan dust is expected to move over the Southeastern US next week. The dust will be primarily at higher altitudes, so the main impact will be some especially colorful sunrises sunsets pic.twitter.com/bBzFp06lCu

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) June 19, 2020

Si no has escuchado a tus amigos hablar sobre esta columna de polvo sahariana “misteriosa”, entonces ciertamente la has visto en las redes sociales desde la semana pasada. Es lo único de lo que habla la gente en el mundo del clima.

Esta columna de polvo sahariano que sopla a través del Océano Atlántico desde África no es nada nuevo, ni siquiera es especial en 2020. De hecho, “grandes columnas de polvo sahariano rastrean rutinariamente en el Océano Atlántico desde finales de la primavera hasta principios del otoño. De vez en cuando, cuando la columna de polvo es lo suficientemente grande y los vientos alisios se mueven de la forma precisa, el polvo puede viajar miles de kilómetros a través del Atlántico y hacia Estados Unidos”, dijo la meteoróloga de CNN Haley Brink.

Estas columnas de polvo en realidad ocurren a menudo durante la temporada de huracanes.

El polvo sahariano también puede impactarte de varias maneras una vez que llega a tierra. Algunos de estos impactos se pueden sentir, mientras que otros se ven.

Estas son las 3 formas principales en que notará el polvo sahariano de la próxima semana en EE.UU.

Una diferencia en el cielo

Una de las primeras cosas que notarás cuando llegue la capa de polvo sahariana es que su cielo azul típico tendrá una neblina lechosa. ¡Esa bruma lechosa es el polvo sahariano! Esas diminutas partículas de polvo elevadas a decenas de miles de metros en el aire hacen un gran trabajo dispersando los rayos del sol al anochecer y al amanecer, lo que da paso a impresionantes amaneceres y atardeceres. Entonces, ¡saca la cámara!

Menos actividad tropical en el Atlántico

El polvo sahariano de un huracán no es más que aire extremadamente seco. ¡Los huracanes odian el aire seco! Un huracán necesita un ambiente cálido, húmedo y tranquilo. Mientras el polvo del Sahara esté cerca… es probable que veas el Centro Nacional de Huracanes observando menos sistemas en los trópicos.

Alergias a la nube de polvo

Las pequeñas partículas de polvo que dan paso a hermosos amaneceres y atardeceres y ayudan a suprimir el desarrollo de huracanes no siempre se mantienen a 9.100 metros. A veces las partículas pueden llegar a la superficie, afectando en gran medida a las personas con alergias sensibles.

Si te encuentras buscando un pañuelo esta semana, o buscas tu iPhone para publicar otra increíble foto al atardecer en Instagram, agradece o culpa al polvo sahariano.