La transmisión de coronavirus por asintomáticos “parece ser rara”, dice una funcionaria de la OMS

(CNN) — La propagación de covid-19 por un asintomático parece ser rara, dijo el lunes Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la respuesta al coronavirus y jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

“De los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie a un individuo secundario”, dijo Van Kerkhove el lunes.

“Tenemos varios informes de países que están haciendo un seguimiento de contactos muy detallado. Siguen casos asintomáticos, siguen contactos y no encuentran transmisión secundaria en adelante. Es muy raro, y gran parte de eso no se publica en la bibliografía”, dijo. “Constantemente estamos mirando estos datos y estamos tratando de obtener más información de los países para responder realmente a esta pregunta. Todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie”.

Van Kerkhove continuó describiendo cómo el nuevo coronavirus, un patógeno respiratorio, se propaga a través de gotitas, que pueden liberarse cuando alguien tose o estornuda.

“Pasa de un individuo a través de gotitas infecciosas. Si realmente siguiéramos todos los casos sintomáticos, aisláramos esos casos, siguiéramos los contactos y pusiéramos en cuarentena esos casos, lo reduciríamos drásticamente. Me encantaría poder dar una proporción de cuánta transmisión detendríamos realmente, pero sería una reducción drástica en la transmisión”, dijo.

Van Kerkhove también dijo que lo que parecen ser casos asintomáticos de covid-19 a menudo resultan ser casos de enfermedad leve.

“Cuando en realidad volvemos y decimos cuántos de ellos eran realmente asintomáticos, descubrimos que muchos tenían una enfermedad realmente leve”, dijo Van Kerkhove.

“No son síntomas de covid entre comillas, lo que significa que es posible que aún no hayan desarrollado fiebre, que no hayan tenido una tos significativa o que no tengan dificultad para respirar, pero algunos pueden tener una enfermedad leve”, dijo. “Dicho esto, sabemos que puede haber personas verdaderamente asintomáticas”.

Muchas personas con covid-19 que pueden parecer asintomáticas en realidad podrían tener síntomas leves o atípicos, o podrían ser pre-sintomáticos, dijo en un correo electrónico a CNN el lunes la Dra. Manisha Juthani, especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de medicina y epidemiología en la Escuela de Yale de Medicina.

Pre-sintomático se refiere a las primeras etapas de una enfermedad, antes de que los síntomas se hayan desarrollado, mientras que asintomático puede referirse a no tener síntomas durante el curso de una infección, una distinción que Van Kerkhove insinuó durante la sesión informativa del lunes.

Juthani, quien no participó en la sesión informativa para los medios y no ha revisado los datos no publicados citados por Van Kerkhove, dijo que esos hallazgos no son necesariamente inconsistentes con otras estimaciones sobre cómo puede ocurrir la propagación pre-sintomática del coronavirus.

Un estudio realizado en abril descubrió que la excreción del virus, cuando las personas pueden infectar a otras, podría comenzar dos o tres días antes de que aparecieran los síntomas. Además, los CDC estiman en escenarios de planificación que el 40% de la transmisión del coronavirus se produce antes de que las personas se sientan enfermas.

“Estos pacientes no eran asintomáticos”, dijo Juthani. Más bien, estaban “propagando la enfermedad antes de volverse sintomáticos”.

En general, “estos hallazgos sugieren que si ponemos en cuarentena y contactamos a personas sintomáticas, podemos hacer una abolladura significativa en la pandemia”, dijo Juthani.

Hacer esta distinción entre infecciones asintomáticas y pre-sintomáticas sigue siendo importante, pero también entre “infecciones paucisintomáticas”, que se refiere a tener síntomas atípicos o muy leves, dijo en una declaración escrita distribuida por el Science Media Center con sede en el Reino Unido Babak Javid, investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsinghua en Beijing y consultor en enfermedad infecciosa en los hospitales de la Universidad de Cambridge.

“El rastreo detallado de contactos desde Taiwán, así como la primera cadena de transmisión europea en Alemania, sugirió que los verdaderos asintomáticos rara vez transmiten. Sin embargo, esos (y muchos otros) estudios han encontrado que puede ocurrir una transmisión paucisintomática, y en particular, en el estudio alemán, descubrieron que la transmisión a menudo parecía ocurrir antes o el día en que aparecieron los primeros síntomas”, dijo Javid en el comunicado.

“Otros datos disponibles, de estudios en varios continentes que confirman que ocurre la transmisión presintomática, sugerirían que estar bien no necesariamente significa que uno no puede transmitir SARS-CoV-2”, dijo Javid en parte. “Esto tiene implicaciones importantes para las medidas de seguimiento / rastreo / aislamiento que se están implementando en muchos países”.

