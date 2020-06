La depresión tropical Cristóbal se mueve hacia el interior, pero la amenaza de inundación está lejos de terminar

(CNN) — La depresión tropical Cristóbal está en movimiento, llevando cantidades increíbles de lluvia al valle del río Mississippi. La…

(CNN) — La depresión tropical Cristóbal está en movimiento, llevando cantidades increíbles de lluvia al valle del río Mississippi.

La amenaza de inundación será una preocupación evidente durante los próximos dos o tres días. Los avisos y advertencias de inundaciones se extienden por mil millas, desde la costa del Golfo hasta Wisconsin, e incluyen a más de 15 millones de personas.

Según el Centro Nacional de Huracanes, “es posible que se produzcan inundaciones repentinas e inundaciones nuevas y renovadas en los ríos, especialmente cuando se produzcan lluvias más intensas en partes de la costa del Golfo a través del valle del río Mississippi”.

Las mayores amenazas de inundaciones repentinas serán en las próximas 24 horas en el valle del río Mississippi y se extenderán a través de los Ozarks en Arkansas y Missouri. Según el Centro Nacional de Huracanes, algunas de estas áreas podrían ver más de 25 centímetros de lluvia, con cantidades aisladas de hasta 38 centímetros. Muchas veces las bandas de lluvia producidas por los sistemas tropicales se colocarán sobre la misma área, causando aguaceros continuos durante horas e inundaciones repentinas que amenazan la vida.

“Las inundaciones en el interior han provocado más muertes en los últimos 30 años a causa de huracanes y tormentas tropicales en los EE.UU. que cualquier otra amenaza. Aunque la velocidad del viento y la marejada son importantes, y siempre hacen titulares, las inundaciones repentinas debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta impactan a más personas y se extienden sobre un área mucho más grande”, dijo el meteorólogo de CNN, Brandon Miller.

Cristóbal podrá llegar más al norte en las próximas 24 a 36 horas de lo que la mayoría de los sistemas tropicales suelen llegar, sin ser absorbidos por otro sistema climático no tropical. Esto es gracias a una cresta de alta presión sobre el centro de EE.UU., que le permite al fenómeno metereológico moverse bien tierra adentro mientras mantiene su estado tropical.

Cristóbal perderá sus características tropicales en los próximos días, a medida que interactúe con un frente frío que avanza en el Medio Oeste Superior, dijo Miller. “Los vientos volverán a aumentar, a pesar de que la tormenta ya no será ‘tropical’. Los vientos podrían llegar a 80 kph en algunas partes de los Grandes Lagos y en Canadá a mediados de la semana. Por lo tanto, aunque Cristóbal ya no será una tormenta tropical, seguirá siendo formidable”.

Cristóbal tocó tierra el domingo por la noche alrededor de las 5 p.m. hora local, entre la desembocadura del río Mississippi y Grand Isle, Louisiana.

La meteoróloga de CNN, Monica Garrett, contribuyó a esta historia.