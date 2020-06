J.K. Rowling explica lo que piensa sobre la identidad de género tras las críticas

(CNN) — Una vez más, J.K. Rowling está intentando explicar más sus puntos de vista sobre la identidad de género…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Una vez más, J.K. Rowling está intentando explicar más sus puntos de vista sobre la identidad de género en medio de duras críticas por declaraciones que hizo en las redes sociales que han suscitado señalamientos de actores que llevaron sus obras a la pantalla grande, como Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne.

LEE: Daniel Radcliffe responde a los tuits de J.K. Rowling sobre identidad de género

“Todo lo que pido, todo lo que quiero, es una empatía similar, una comprensión similar, que se extienda a los muchos millones de mujeres cuyo único delito es querer que se escuchen sus inquietudes sin recibir amenazas y abusos”, escribió Rowling, la mente detrás de los libros de “Harry Potter”, en un ensayo publicado en su sitio web el miércoles.

Rowling ha sido criticada en el pasado por opiniones que algunos percibían como transfóbicas. Ella se convirtió nuevamente en blanco de la ira el fin de semana por un tuit con el que se burlaba de un titular sobre “las personas que menstrúan”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”, tuiteó el sábado.

El tuit, y sus comentarios de seguimiento, provocaron una reacción airada de activistas transgénero, incluido Radcliffe, quien escribió un artículo para The Trevor Project.

En su ensayo de 3.600 palabras, Rowling no da marcha atrás sobre sus puntos de vista. De hecho, se mete en temas controvertidos, como las leyes transgénero para el uso del baño.

“Quiero que las mujeres transgénero estén seguras. Al mismo tiempo, no quiero que las niñas y mujeres natales estén menos seguras”, dice en un momento, reconociendo en otro lugar: “Creo que la mayoría de las personas identificadas como transgénero no solo no representan una amenaza para los demás, sino que son vulnerables por todas las razones que he esbozado”.

MÁS: Identidad de género: la diferencia entre género, sexo y otras cosas que necesitas saber

Al intentar explicar cómo sus propias experiencias influyeron en su punto de vista, Rowling revela que ella es una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual.

“Menciono estas cosas ahora no en un intento de ganar simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido calificadas como fanáticas por tener preocupaciones en torno a espacios de un solo sexo”, escribió.

“Lo último que quiero decir es esto. No he escrito este ensayo con la esperanza de que alguien saque los violines por mí, ni siquiera uno pequeño … Solo he mencionado mi pasado porque, como cualquier otro ser humano en este planeta, tengo una historia de fondo compleja que da forma a mis miedos, mis intereses y mis opiniones. Nunca olvido esa complejidad interna cuando estoy creando un personaje ficticio y ciertamente nunca lo olvido cuando se trata de personas transgénero”.