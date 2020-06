Identidad de género: la diferencia entre género, sexo y otras cosas que necesitas saber

(CNN) — Los controvertidos comentarios hechos por la autora de “Harry Potter”, JK Rowling, han provocado otra discusión en línea…

(CNN) — Los controvertidos comentarios hechos por la autora de “Harry Potter”, JK Rowling, han provocado otra discusión en línea sobre la identidad de género.

Rowling fue objeto de críticas durante el fin de semana por un tuit en el que se burló de un titular que decía “personas que menstrúan”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas “, tuiteó. “Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

En medio de la reacción airada en la que los usuarios de Twitter la acusaron de transfobia, Rowling repitió su comentario inicial y dijo que “borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

La frase “personas que menstrúan” tenía la intención de ser inclusiva con mujeres, personas no binarias, hombres transgénero y personas con género fluido o inconformes con su género.

Rowling dijo que si “el sexo no es real”, las realidades de las mujeres cisgénero (mujeres cuya identidad de género se ajusta al sexo que se les asignó al nacer) se borran a nivel mundial.

Pero las personas que excluyó en su tuit inicial eran hombres transgénero, personas no binarias y de género fluido, al enfatizar la idea de que solo las mujeres cisgénero menstrúan. También excluyó a las mujeres transgénero al implicar que si no pueden menstruar, no son mujeres.

Las mujeres transgénero son personas a las que se les asignó ser hombre al nacer pero se identificaron como mujeres. Los hombres transgénero son personas a las que se les asignó ser mujer al nacer pero se identificaron como hombres.

Sus comentarios fueron una “idea errónea fundamental de la diferencia entre sexo y género”, dijo Amit Paley, director ejecutivo de The Trevor Project, una organización de prevención de suicidios e intervención en crisis para jóvenes LGBTQ.

“Tu sexo es lo que se te asigna al nacer, y tu género es la forma en que experimentas tu propio sentido de identidad de género”, dijo Paley. “Es importante [que reconozcamos] muy claramente que las mujeres transgénero son mujeres y que los hombres transgénero son hombres… y que respetamos a las personas por la forma en que se identifican y viven su propio género”.

Los tuits de Rowling también “demuestran un claro malentendido sobre quiénes son las personas transgénero, qué queremos, qué necesitamos y cuál es el consenso médico”, dijo Sarah McBride, una mujer transgénero y secretaria de prensa nacional de Human Rights Campaign, una organización de derechos civiles que trabaja para lograr la igualdad para los estadounidenses LGBTQ.

“Más allá de eso”, agregó, los tuits de Rowling “son parte de un prejuicio que resulta en discriminación y violencia en demasiadas circunstancias”.

LEE: Daniel Radcliffe responde a los tuits de J.K. Rowling sobre identidad de género

Un representante de Rowling no respondió de inmediato a la solicitud previa de CNN de comentarios sobre la situación.

Comprender la diferencia entre género y sexo es importante para comprender el espectro de experiencias basadas en los dos conceptos. Esto es lo que significan género y sexo y cómo impactan la identidad de una persona.

Definición de género versus sexo

Algunas asociaciones médicas han reconocido la diferencia entre género y sexo.

La Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, así como siglos de experiencias vividas por personas transgénero, han afirmado a las personas transgénero, dijo McBride.

El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia con el sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología. En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social.

El sexo describe el sexo biológico que le fue asignado a una persona al nacer. Se basa en las características biológicas de la masculinidad o la feminidad como lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.

La identidad de género es un componente de género que describe el sentido psicológico de una persona sobre su género.

“Muchas personas describen la identidad de género como un sentido profundo e inherente de ser un niño, un hombre o un macho; una niña, una mujer o una hembra; o un género no binario (p. Ej., Género queer, género no conforme, género neutral, agénero, de género fluido) que puede corresponder o no al sexo de una persona asignada al nacer, presunto género basado en la asignación de sexo o características sexuales primarias o secundarias”, describió la Asociación Estadounidense de Psicología.

Las personas se identifican como transgénero cuando su identidad de género, expresión y/o rol no se alinean con lo que se ha asociado culturalmente con su sexo al nacer. Los que se identifican con el género que está de acuerdo con las asociaciones culturales se denominan “cisgénero”, según lo descrito por la Asociación Estadounidense de Psicología.

“Necesitamos entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es el género que dicen que es”, dijo Paley. “Realmente no queremos vivir en un mundo en el que miramos a las mujeres trans y decimos que no son mujeres debido al sexo que les fue asignado al nacer.

“Sugerir que el género no existe, sugerir que es solo el sexo que te asignaron al nacer… si alguien presenta ese argumento, esencialmente está diciendo que las personas transgénero no existen, que solo pueden vivir con el sexo que les fue asignado al nacer. Eso niega y borra la existencia de personas transgénero y no binarias”.

MIRA: ¿Cómo se vive el transgenerismo?

Borrando las realidades vividas por las mujeres

Rowling también compartió la preocupación de que creer que “el sexo no es real” significaría que “la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra”.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Para sugerir que apoyar a las mujeres trans perjudica a las mujeres cisgénero de alguna manera es una “falsa dicotomía”, dijo Paley.

“Reconocer el hecho de que las mujeres transgénero son mujeres no elimina los derechos de las mujeres cisgénero”, dijo Paley. “Es importante que honremos y respetemos los derechos y la dignidad de todas las mujeres” ya sea que sean cisgénero, transgénero o como se identifiquen.

Cada mujer tiene una experiencia diferente de la feminidad, dijo McBride. “Hay diversidad en la feminidad, y reconocer eso y aceptar y afirmar una porción de esa diversidad de ninguna manera disminuye la validez o la realidad de la feminidad de otra persona”.

El impacto en la salud de rechazar la identidad

Una de las razones por las cuales las personas no deberían descartar la identidad de género de los demás es que es “básicamente irrespetuoso ignorar la expresión del género preferida de un individuo”, dijo el Dr. Jack Drescher, profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Malinterpretar el género de la gente trans, incluso si no son intencionados por el perpetrador, puede ser frustrantes o perjudicial para su salud mental. Algunas personas son más resistentes, mientras que los sentimientos de otros pueden verse afectados por microagresiones que ignoran sus realidades.

Algunas asociaciones médicas, incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Psicología, han validado a las personas trans y no binarias e instaron a la afirmación de sus identidades de género dadas las posibles consecuencias para la salud de descartar la identidad de género.

“Todos los principales grupos médicos y de salud mental reconocen que existen personas transgénero y no binarias”, dijo Paley. “Cuando niegas la existencia de esas personas, desde una perspectiva psicológica causa dolor intenso, sufrimiento y puede dañar la salud mental de las personas trans y no binarias”.

Estas fuentes dijeron que esta negación puede manifestarse como obstáculos para la atención de la salud, la atención de afirmación de género y la construcción de una autoestima positiva. La discriminación, el rechazo y la falta de acceso a la atención y los recursos también hacen que las personas trans y no binarias corran el riesgo de depresión y suicidio, dijo Paley.

Varias de las experiencias por las que algunas personas trans podrían pasar, incluso darse cuenta de que son trans, luchar contra la disforia de género y hablar con la familia, son lo suficientemente angustiantes y confusas, sin perjuicio de los demás.

“Es difícil ser referido [como] algo diferente de lo que eres solo porque no naciste así”, dijo Lazarus Gates, un hombre trans de Kalamazoo, Michigan.

“Ser una minoría estigmatizada es difícil en sí mismo, sufrir lo que llamamos disforia de género en sí misma”, dijo Drescher. La disforia de género describe el conflicto incómodo entre el género asignado a una persona y el género con el que la persona se identifica, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

“Así que ser doblemente estigmatizado por tener el dolor de la disforia y luego ser irrespetado y estigmatizado, no está bien”, agregó Drescher.

Educarte sobre el lenguaje y las identidades con respecto al género y ajustarte a cómo está cambiando la cultura puede ser confuso, especialmente si eres mayor o no interactúas con ninguna persona trans regularmente.

“El idioma está cambiando”, dijo Drescher, y puede ser difícil mantenerse al día.

Puede leer libros sobre cuestiones de género y trans, y hay varias organizaciones que abogan por las personas trans y proporcionan recursos sobre el tema.

LEE: El brutal asesinato de una mujer transgénero conmociona a Puerto Rico y renueva una conversación sobre la transfobia

“Muchas personas trans siempre están dispuestas a educar a la gente y responder preguntas sobre ser trans, también”, dijo Gates. “Entiendo que puede ser difícil mantenerse al día con estos cambios, especialmente para las personas que crecieron en un momento o lugar donde no se conocía ser transgénero, pero nunca es demasiado tarde para educarse sobre el tema y cambiar sus errores”.

Ser culturalmente consciente puede ayudarte a comprender y apoyar a la comunidad LGBTQ, pero también puede contribuir al mejoramiento de la sociedad en general.

“Cuando las personas trans son capaces de vivir auténtica y plenamente, todos somos más libres para expresarnos auténtica y plenamente”, dijo McBride. “Las personas transgénero son parte de la rica diversidad de nuestra sociedad y nuestro mundo”.