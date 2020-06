El grupo de K-pop BTS y su “ejército” donan más de US$ 2 millones a Black Lives Matter

(CNN) — El grupo benéfico de recaudación de fondos One In An ARMY, formado por seguidores de BTS, lanzó una…

(CNN) — El grupo benéfico de recaudación de fondos One In An ARMY, formado por seguidores de BTS, lanzó una campaña para recaudar dinero en apoyo al movimiento Black Lives Matter después de que el grupo K-pop donara un millón de dólares.

El sello musical de BTS, Big Hit Entertainment, confirmó a CNN la donación del grupo a la organización de la campaña Black Lives Matter.

“Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia, tú, yo y todos tenemos derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos. #BlackLivesMatter”, escribió el grupo en un tuit la semana pasada.

우리는 인종차별에 반대합니다.우리는 폭력에 반대합니다.나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.

We stand against racial discrimination.We condemn violence.You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter

— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020

Su donación se produce mientras las protestas por la muerte de George Floyd continúan en Estados Unidos y en todo el mundo.

Floyd, de 46 años, murió mientras estaba bajo custodia policial después de que el exagente de la Policía de Minneapolis Derek Chauvin le presionara la rodilla en el cuello por casi nueve minutos durante un arresto.

Chauvin y otros tres agentes fueron arrestados en relación a los hechos.

Kailee Scales, directora gerente de Black Lives Matter, respondió a la donación de BTS en un comunicado a Variety el domingo.

“Las personas negras en todo el mundo están sufriendo en este momento por el trauma de siglos de opresión”, dijo Scales. “Nos conmueve la generosidad de BTS y de aliados en todo el mundo que se solidarizan en la lucha por la vida de los negros”, agregó.

CNN se ha comunicado con Black Lives Matter para obtener comentarios adicionales.

La campaña #MatchAMillion comenzó después de que se informara el sábado la donación de un millón de dólares hecha por BTS.

En las primeras 24 horas del movimiento #MatchAMillion, el total recaudado por el grupo de seguidores superó los 817.000 dólares, según un comunicado de prensa de One In An ARMY (“Juntos en un Ejército”) publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Poco después, el domingo por la noche, ARMY informó a través de Twitter que habían alcanzado su meta de un millón de dólares.

Este millón adicional fue donado a “fianzas para los arrestados por protestar contra la brutalidad policial”, “organizaciones de defensa de los derechos lideradas por negros que luchan contra la injusticia sistémica” y “apoyo a la salud física y mental de la comunidad negra”, dijo el comunicado.

La semana pasada, los seguidores de BTS usaron su poder en las redes sociales para tomar el control de #WhiteoutWednesday, que comenzó a ser tendencia como respuesta a #BlackLivesMatter y #BlackoutTuesday.

Los amantes de BTS publicaron memes y videos de sus grupos favoritos para tratar de ahogar los hashtags anti-negros.

Alicia Lee y Sandi Sidhu de CNN contribuyeron a este informe.