El director ejecutivo de Netflix dona US$ 120 millones a universidades negras en un esfuerzo por “revertir generaciones de inequidad”

(CNN) — El director ejecutivo de Netflix dijo que donará 120 millones de dólares a facultades y universidades históricamente negras…

(CNN) — El director ejecutivo de Netflix dijo que donará 120 millones de dólares a facultades y universidades históricamente negras (HBCUs, por sus siglas en inglés), y calificó el regalo como “una inversión en el futuro de Estados Unidos”.

Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, y su esposa, Patty Quillin, informaron el miércoles que donarán 40 millones de dólares a Morehouse College, otros 40 millones a Spelman College y 40 millones más al United Negro College Fund (UNCF).

“Hemos apoyado a estas tres instituciones extraordinarias durante los últimos años porque creemos que invertir en la educación de los jóvenes negros es una de las mejores formas de invertir en el futuro de Estados Unidos”, dijeron Hastings y Quillin en un comunicado. “Ambos tuvimos el privilegio de una excelente educación y queremos ayudar a más estudiantes, en particular estudiantes de color, a tener el mismo comienzo en la vida”, agregaron.

5 series o películas sobre racismo para ver en Netflix 1:12

Los dos dijeron que las HBCUs “tienen un historial magnífico, pero están en desventaja cuando se trata de dar”.

“En general, el capital blanco fluye hacia instituciones predominantemente blancas, perpetuando el aislamiento del capital”, dijeron. “Esperamos que esta donación adicional de 120 millones de dólares ayude a más estudiantes negros a cumplir sus sueños”, agregaron.

LEE: La desigualdad entre blancos y negros en Estados Unidos en 6 gráficos contundentes

La pareja pidió a otros que también apoyen a estas instituciones para ayudar a “revertir generaciones de inequidad” en el país.

Las instituciones históricamente negras tienden a tener menos estabilidad financiera

Las HBCUs en general tienden a tener menos seguridad financiera que las instituciones predominantemente blancas (PWIs, por sus siglas en inglés). Tanto en el sector público como el privado, los fondos de las instituciones históricamente negras están por detrás de los de sus pares blancas en al menos un 70%, según un informe reciente del Consejo Estadounidense de Educación.

Ese mismo informe también encontró que las HBCUs públicas dependen más de fondos federales, estatales y locales que otras universidades públicas, ya que tienden a carecer de grandes donantes y fuentes secundarias significativas de ingresos como librerías, estacionamientos y actividades de atletismo, que otras instituciones sí pueden tener.

Esta situación se profundizó en el marco de la pandemia de coronavirus. Las HBCUs se han visto afectadas más que otras universidades. Quinton Ross, presidente de la Universidad Estatal de Alabama, predijo una pérdida de millones solo para esa institución.

Se percibe más discriminación en Estados Unidos 3:32

Y los estudiantes de las HBCUs se endeudan más que sus pares de otras universidades. Para ellos, la media de la deuda acumulada de préstamos federales es casi el doble, según el informe.

Parte de lo que hace que la donación a Morehouse sea tan significativa es que financiará al menos a 200 estudiantes para que se gradúen sin deudas, dijo la universidad en un comunicado. El estudiante promedio de Morehouse tiene deudas de entre 33.000 y 40.000 dólares.

Netflix: “Guardar silencio es ser cómplice”

La donación de Hastings y Quillin es el último esfuerzo de Netflix para apoyar a la comunidad negra después de las protestas por la muerte de George Floyd.

MIRA: FOTOS | Dolor y rabia: Las protestas por la muerte de George Floyd suman días y revueltas alrededor de Estados Unidos

Floyd, de 46 años, murió a manos de la policía de Minneapolis en mayo. Después de que saliera a luz el video de su muerte, este provocó un movimiento global en reclamo de justicia y del fin de la brutalidad policial.

El 30 de mayo, Netflix tuiteó su apoyo al movimiento Black Lives Matter, convirtiéndose en uno de los primeros gigantes del entretenimiento en tomar una posición en medio de las protestas.

“Guardar silencio es ser cómplice”, tuiteó Netflix desde su cuenta principal. “Las vidas de los negros importan. Tenemos una plataforma, y tenemos el deber con nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros de hablar”, agregó.

To be silent is to be complicit. Black lives matter.

We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.

— Netflix (@netflix) May 30, 2020

El tuit recibió más de un millón de “me gusta”.

Hastings también donó un millón de dólares al Centro para la Equidad Policial.

LEE: Estas eran las cosas comunes y corrientes que estaban haciendo estos estadounidenses negros cuando la policía los mató

“Gran organización que ha estado trabajando en este gran problema durante una década”, tuiteó Hastings el 2 de junio, vinculando su mensaje a un tuit del centro que anunció su donación. El director ejecutivo instó a la gente a ver una charla TED del Dr. Phil Goff, quien “trabaja en los departamentos de policía para ayudar a que la seguridad pública sea más equitativa y menos mortal”, según TED Talks.

Video muestra a un policía apuntando a jóvenes negros 2:35

A principios de esta semana, Netflix dijo que donará cinco millones de dólares “a organizaciones dedicadas a crear oportunidades para creadores negros, jóvenes negros y negocios propiedad de negros, incluyendo Ghetto Film School, Black Public Media y Know Your Rights Camp de Colin Kaepernick”, informó Variety.

Según el medio, Netflix también está igualando todas las donaciones de los empleados al 200%.