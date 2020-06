El campeón de UFC Conor McGregor anuncia su retiro

(CNN) — El luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor anunció su retiro del deporte en las redes sociales este…

(CNN) — El luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor anunció su retiro del deporte en las redes sociales este domingo.

El excampeón mundial de dos divisiones de UFC dijo que se retira de pelear en un comunicado publicado en su cuenta verificada de Twitter el domingo por la mañana.

📺: HISTORIAL DE POLÉMICAS Y BATALLAS LEGALES DE CONOR MCGREGOR

“Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha”, dice el tuit. “¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué viaje ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas después de una de mis victorias de título mundial! ¡Escoge la casa de tus sueños, Mags, te amo! Lo que sea que desees es tuyo”.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!Pick the home of your dreams Mags I love you!Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Esta no es la primera vez que la estrella de artes marciales mixtas anuncia su retiro en las redes sociales.

El controvertido luchador irlandés, cuyo apodo es “The Notorious”, anunció su retiro del deporte en marzo de 2019, pero regresó al ring a principios de este año para luchar contra el estadounidense Donald “Cowboy” Cerrone en Las Vegas, Nevada.

Venció al Cowboy con un nocaut técnico después de 15 meses de retiro.

MIRA: FOTOS | Conor McGregor regresa con victoria al octágono del UFC

Y en 2016, tuiteó: “He decidido retirarme joven. Gracias por el queso. Nos vemos luego”.

‘Está en mi sangre luchar’

El luchador, un explomero en formación, es considerado uno de los mejores en el UFC.

Incluso se mudó del octágono de las artes marciales mixtas al ring para pelear contra la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr.

McGregor fue derrotado en el décimo asalto por el campeón, yendo más allá de lo que muchos pensaban.

La pelea le costó sus cinturones ligeros y de peso pluma y terminó con su derecho de presumir como el único luchador que posee simultáneamente dos títulos de UFC.

En una entrevista previa con CNN, el luchador comentó que parte de su éxito se debe al legado de su familia.

“El apellido McGregor es histórico cuando se trata de combate”, afirmó con orgullo. “Hace mucho tiempo, estudiaba el nombre de mi familia, estudiaba la herencia de mi familia. Éramos un clan temido. En un momento, se castigaba con la muerte tener el apellido McGregor. Está en mi sangre luchar, y eso es todo. Es lo que mis antepasados han estado haciendo mucho antes que yo”, agregó.

En 2019, el espíritu de lucha de McGregor lo llevó a una gran pelea después de su derrota en la cuarta ronda contra el luchador ruso Khabib Nurmagomedov.

Ambos luchadores recibieron sanciones y McGregor recibió seis meses de suspensión y una multa de US$ 50.000. Su oponente recibió una multa de US$ 500.000 y fue suspendido por nueve meses por su parte en la pelea.

McGregor deja el deporte en el octavo lugar en la lista libra por libra del Ultimate Fighting Championship (UFC).

Oscar De La Hoya: nueva provocación hacia Conor McGregor 0:32