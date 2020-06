Drew Brees hace enfurecer a LeBron James y otros atletas por un comentario sobre “el respeto a la bandera”

(CNN) — Drew Brees, el popular mariscal de campo de los New Orleans Saints, recibió críticas de LeBron James y…

(CNN) — Drew Brees, el popular mariscal de campo de los New Orleans Saints, recibió críticas de LeBron James y sus propios compañeros de equipo, después de decir que “nunca estará de acuerdo con alguien que le falte el respeto a la bandera”, una referencia a los jugadores que se arrodillan en protesta durante los juegos de la NFL.

Su respuesta se dio el miércoles en una entrevista con Yahoo Finance, cuando se le preguntó su opinión sobre los jugadores que se arrodillen para protestar contra la brutalidad policial cuando comience la temporada de la NFL.

Brees dijo que respetar el Himno Nacional no es solo mostrar respeto a los militares, sino también a cualquiera que se haya sacrificado por este país, incluidos los integrantes del movimiento de derechos civiles.

“¿Y está todo bien con nuestro país en este momento? No, no lo está”, dijo Brees en la entrevista. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero creo que lo que haces al pararte allí y mostrar respeto a la bandera con tu mano sobre tu corazón es una muestra de unidad. Muestra que todos estamos juntos en esto, podemos todos hacerlo mejor, y que todos somos parte de la solución”.

Poco después de que se diera a conocer la entrevista, la superestrella de la NBA LeBron James llamó al quarterback.

“¿Literalmente todavía no entiendes por qué Kap se arrodillaba?”, dijo James en un tuit, haciendo referencia a Colin Kaepernick. “No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto (a la bandera de Estados Unidos) y nuestros soldados”.

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020

James habló luego sobre su propio suegro, quien estuvo en el ejército, y dijo que este nunca consideró irrespetuoso a Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial, “porque él y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal”.

Michael Thomas, un receptor abierto de los Saints, no criticó específicamente a Brees, pero sí retuiteó un comentario de un periodista que decía: “¿Cómo puede alguien ver cómo asesinan a George Floyd y su primera respuesta cuando se le pregunta al respecto es Respeta la bandera” dijo Thomas añadiendo un emoji de vómito.

Malcolm Jenkins, otro jugador de los Saints, dedicó palabras más fuertes. En un video de cuatro minutos lleno de lágrimas publicado en Instagram, Jenkins expresó su dolor y decepción sobre Brees, y dijo que él es parte del problema.

“Cuando salgo del campo y me quito el casco, soy un hombre negro caminando por Estados Unidos y te digo que tengo que lidiar con estas cosas, te digo que mis comunidades tienen que lidiar con estos cosas, y tu respuesta para mí es que no hable de eso aquí … ¿cuál es el lugar, Drew?”.

“Cuando el mundo te dice que no eres digno, que tu vida no importa, el último lugar del que quieres escucharlo son los tipos con los que vas a la guerra y los que consideras tus aliados y tus amigos”, dijo Jenkins. “Aunque somos compañeros de equipo, no puedo dejar que esto pase”.

El mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, también habló, aunque no hizo referencia específica a Brees ni a sus comentarios.

“Hace unos años fuimos criticados por unir los brazos en solidaridad antes del juego”, dijo Rodgers en una publicación de Instagram. “NUNCA se trató de un himno o una bandera. No lo fue entonces. No lo es ahora. Escuchemos con el corazón abierto, eduquémonos y luego hagamos que las palabras y las ideas se transformen en acciones”.

Los jugadores negros representan aproximadamente el 70% de la NFL. En 2018, la NFL aprobó una política para multar a los jugadores por arrodillarse durante el himno, que se hizo para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial en EE. UU. El castigo asociado con la política fue rechazado más tarde, aunque la política misma permaneció.