Bolton llama a Trump “ingenuo y peligroso” y espera que sea recordado como presidente de un solo mandato

share via email

share on twitter

share on facebook

Washington (CNN) — John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llamó al presidente Donald Trump “ingenuo…

Listen now to WTOP News

Washington (CNN) — John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llamó al presidente Donald Trump “ingenuo y peligroso”, en una entrevista de ABC News que se transmitió el domingo, y agregó que espera que su exjefe sea recordado como un presidente de un solo mandato.

La notable declaración hecha por un exasesor clave del presidente de Estados Unidos en ejercicio se produce después de que los detalles del próximo libro de Bolton, “La habitación donde sucedió”, se filtraron esta semana a pesar de que sigue siendo el foco de una disputa legal en curso.

MIRA: John Bolton reveló el pequeño secreto sucio de Donald Trump

“Espero que (la historia) lo recuerde como un presidente de un solo mandato que no hundió irremediablemente al país en una espiral descendente de la que no podremos retroceder. Podemos superar un mandato. Tengo absoluta confianza, incluso si no es el milagro de que se elija a un republicano conservador en noviembre. En cuanto a dos mandatos, estoy más preocupado”, dijo Bolton a Martha Raddatz de ABC News.

Con respecto al presidente, Bolton dijo: “No creo que sea apto para el cargo. No creo que tenga la competencia para llevar a cabo el trabajo. No creo que sea un republicano conservador. No voy a votar por él en noviembre. Ciertamente tampoco votaré por Joe Biden. Voy a encontrar un republicano conservador por quien votar”.

LEE: Lo que descubrimos con el sorprendente relato de John Bolton de cuando trabajaba con Trump

“Ingenuo y peligroso”

Bolton elaboró muchos de los temas clave descritos en su libro, incluida la afinidad de Trump por los líderes autoritarios, como el dictador norcoreano Kim Jong Un, que el ex asesor de Seguridad Nacional dice que se ha convertido en una amenaza a pesar de los acercamientos del presidente.

“La idea de que solo esta capa oleaginosa de cumplidos a este brutal dictador lo convencería de que podría llegar a un acuerdo con Donald Trump… pensé que era sorprendentemente ingenua y peligrosa”, dijo Bolton a ABC News.

“La amenaza de Corea del Norte hoy es absolutamente mayor. Porque mientras se aprovechaban todas las oportunidades de tomarse fotos, no hay duda de que el trabajo de Corea del Norte en sus programas de misiles nucleares y balísticos continuó. Es una de las sociedades más secretas del planeta”, dijo.

Bolton, un experto en la política de Corea del Norte, dijo que no creía que el régimen “se hubiera ralentizado un poco durante estos dos años de negociaciones. Entonces, como los ocho años de Obama, acabamos de perder otros dos o tres años. Y Corea del Norte e Irán y otras capacidades estatales rebeldes continúan avanzando”.

Kim también pudo manipular a Trump, dice Bolton en su libro.

Bolton escribe extensamente sobre sus desacuerdos con el enfoque de Trump hacia Corea del Norte antes, durante y después de la cumbre de Singapur con Kim, que Bolton esperaba “colapsar” antes de que ocurriera y la comparó con el apaciguamiento de la Alemania nazi, incluso citando a Winston Churchill.

“Todo el fandango diplomático fue creación de Corea del Sur”, escribe Bolton, “en relación más con su agenda de ‘unificación’ que con una estrategia seria por parte de Kim o la nuestra”.

A pesar de las objeciones de sus asesores, Bolton escribe que “Trump estaba desesperado por tener la reunión a cualquier precio”.

Bolton luego escribe que Kim había “enganchado” a Trump en la cumbre de Singapur mientras se halagaban mutuamente en su reunión.

LEE: Juez niega el intento del gobierno Trump de bloquear la publicación del libro de John Bolton

Cuando Trump le dijo a Kim que buscaría la aprobación del Senado para cualquier acuerdo nuclear, Bolton escribe que el secretario de Estado, Mike Pompeo, le pasó a Bolton una nota diciendo “él está tan lleno de mierda”. Bolton sugiere que Pompeo se refería a Trump, no a Kim.

Y las interacciones de Trump con Kim no fueron los únicos casos que le suscitaron preocupación a Bolton, quien dijo que estaba sorprendido de cómo el presidente estaba ansioso por reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otros autócratas.

“Creo que hubo la misma fascinación por hablar con un líder como Putin que vimos con respecto a Xi Jinping y Kim Jong Un. Fue difícil de explicar. El propio presidente solía comentar lo extraño que era que en un viaje asistió a una cumbre de la OTAN, una cumbre con Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, y luego con Vladimir Putin en Helsinki, y que pensaba que la más fácil y placentera podría ser con Vladimir Putin”.

En su entrevista con ABC News, Bolton dijo creer que Putin piensa que puede jugar a Trump “como un violín”.

“Creo que Putin es inteligente, duro. Creo que puede ver que no se enfrenta a un adversario serio aquí. No creo que esté preocupado por Donald Trump”, dijo Bolton.

Trump ha afirmado anteriormente que ningún otro presidente ha sido más duro con Rusia que él, pero esa afirmación ha sido cuestionada por varios de sus propios asesores, además de Bolton.

En su nuevo libro, Bolton escribe que estaba preocupado por dejar a Trump solo en una habitación con Putin durante la Cumbre de Helsinki 2018.

“No sabía lo que diría. En cualquier momento, no sabíamos qué iba a decir. Ahora, resultó, y lo digo en el libro, me siento muy seguro de que nada malo sucedió en la reunión uno a uno. Pero eso significa que escapamos sin lesiones de la reunión. Eso no ayuda a los intereses estadounidenses. Quiero decir, es mejor que el daño. Pero ciertamente no ayuda en los intereses”, dice.

La conferencia de prensa en Helsinki, durante la cual Trump, junto a Putin, se negó a respaldar la evaluación del Gobierno de EE.UU. de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016, fue particularmente impactante para Bolton y otros altos funcionarios.

“Pensé que no me levantaría. No sabía qué hacer… pensé que Dan Coats, entonces director de inteligencia nacional, estaba cerca de renunciar”, dijo Bolton a ABC News.

MIRA: Putin dice que Trump no es manipulable, contrario a lo que dice el libro de John Bolton

Preguntas persistentes de juicio político

Bolton dedica su capítulo final al asunto de Ucrania, en el que formó parte de varias reuniones clave, incluidas algunas descritas por otros testigos durante el proceso de juicio político. Pero Bolton hizo una acusación en el libro que ningún testigo de juicio político hizo: que escuchó directamente a Trump vincular la retención de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a una investigación sobre los Biden.

“A la mañana siguiente, 20 de agosto, medí la temperatura de Trump en cuanto a la asistencia de seguridad a Ucrania, y dijo que no estaba a favor de enviarles nada hasta que todos los materiales de investigación de Rusia relacionados con Clinton y Biden hubieran sido entregados”, escribió Bolton.

El ex asesor de Seguridad Nacional reiteró esa afirmación durante la entrevista del domingo con ABC News,

“No tengo ninguna duda en mi mente de que el presidente sintió que el anterior gobierno ucraniano había sido parte de una conspiración para tumbarlo. Dijo eso en cualquier número de ocasiones. Y lo que quería de los ucranianos tardó meses en desarrollarse. No sucedió, no sucedió de una vez”, dijo.

Trump “quería una investigación de Joe Biden a cambio de entregar la asistencia de seguridad que era parte de la legislación del Congreso que se había aprobado varios años antes. Así que en su mente, él estaba negociando para obtener la investigación, utilizando los recursos del gobierno federal, lo que me pareció muy inquietante”, agregó Bolton.

Aún así, la pregunta persistente permanece: si Bolton estaba tan preocupado por las acciones de Trump, ¿por qué no habló, especialmente durante los procedimientos de juicio político?

Los demócratas de la Cámara de Representantes querían que Bolton testificara el año pasado, pero se negó a hacerlo, amenazando con una batalla legal si lo citaban. Bolton ofreció testificar durante el juicio de juicio político del Senado, pero los republicanos votaron para rechazar la audiencia de cualquier testigo.

Bolton escribió que los demócratas llevaron a cabo una investigación apresurada y partidista, y los acusó de cometer “mala práctica de juicio político” al centrarse solo en la participación de Trump con Ucrania.

Cuando se le preguntó por qué no testificó durante el juicio político durante la entrevista del domingo, Bolton dijo que su testimonio en los procedimientos de juicio político no habría importado.

“No creo que hubiera hecho una diferencia debido a la forma en que los demócratas siguieron el proceso de juicio político en la Cámara”, dijo.

“Yo estaba completamente preparado, si recibía una citación como todos los que testificaron obtuvieron una citación. Creo que la forma en que procedieron los defensores del juicio político en la Cámara de Representantes fue muy errónea. Creo que fue una mala práctica de juicio político. Creo que fueron determinados debido a sus propios objetivos políticos para llevar a cabo un proceso de juicio político que se centró muy estrechamente en Ucrania, y que fue muy, muy rápido”, agregó Bolton.

Cuando se le preguntó si el presidente estaba mintiendo cuando tuiteó que nunca le dijo a Bolton que Ucrania había retenido la ayuda de Biden, Bolton dijo que estaba mintiendo. “Sí, lo está. Y tampoco es la primera vez”.