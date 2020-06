Beyoncé, Oprah, Madonna y más famosos protestan por la muerte de George Floyd

(CNN Español) — La muerte de George Floyd, el hombre de raza negra que fue declarado muerto en un hospital…

(CNN Español) — La muerte de George Floyd, el hombre de raza negra que fue declarado muerto en un hospital el 25 de mayo luego de que un policía fue captado poniéndole la rodilla sobre el cuello en Minneapolis, Minnesota, ha desatado rabia e indignación alrededor de Estados Unidos.

Y algunos famosos se han unido a las voces de protesta.

Beyoncé

Beyoncé le pidió a sus legiones de fanáticos que tomen medidas después de la muerte de George Floyd.

“Estamos quebrados y nos repugna”, dice ella en un video publicado en Instagram. “No podemos normalizar este dolor. No solo estoy hablando con personas negras. Si eres blanco, negro, marrón y algo intermedio, estoy segura de que te sientes desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”.

En el video publicado en Instagram, Beyoncé continuó diciendo: “No más asesinatos sin sentido de seres humanos. No más ver a las personas de color como menos humanas. Ya no podemos mirar hacia otro lado. George es toda nuestra familia y humanidad. Él es nuestra familia porque es un compatriota estadounidense”.

If you want to demand more charges brought on all those involved in the death of George Floyd, click the link in my bio to sign the petition.

“Demasiadas veces hemos visto estos asesinatos violentos y sin consecuencias”, dijo. “Sí, alguien ha sido acusado, pero la justicia está lejos de lograrse”.

Beyoncé terminó el video pidiéndole a los fanáticos que visiten una página en su sitio web que incluye enlaces a varias peticiones. Una de las peticiones en Change.org ya ha acumulado más de 9 millones de firmas.

“Continúa orando por la paz, la compasión y la sanación de nuestro país”, dijo.

Oprah

La reconocida presentadora de televisión Oprah publicó en su cuenta de Instagram una ilustración de George Floyd con el mensaje: “he estado tratando de procesar lo que puede decirse o ser escuchado en este momento. No he sido capaz de sacar de mi cabeza la imagen de una rodilla sobre su cuello”.

“George Floyd, hablamos sobre tu nombre. Pero esta vez no dejaremos que tu nombre sea solo un hashtag. ¡Tu alma se levantará por el llanto de todos los que pedimos justicia en tu nombre!”, escribió Oprah.

I’ve been trying to process what can be said or heard in this moment. I haven’t been able to get the image of the knee on his neck out of my head. It’s there every morning when I rise and when I go through the ordinary duties of the day. While pouring coffee, lacing my shoes, and taking a breath, I think: He doesn’t get to do this. And now the video from the other angle of two other officers pinning him down. My heart sinks even deeper. His family and friends say he was a gentle giant. His death has now shown us he had a giant soul. If the largeness of a soul is determined by its sphere of influence, George Floyd is a Mighty soul. #GeorgeFloyd: We speak your name. But this time we will not let your name be just a hashtag. Your spirit is lifted by the cries of all of us who call for justice in your name!

Billie Eilish

La joven cantante Billie Eilish les pidió a sus fans blancos que reconozcan sus privilegios a través de una publicación en Instagram.

“Si escucho a otra persona blanca decir “Todas las vidas importan” una p*** vez más me voy a volver loca. ¿Podrías callarte de una p*** vez? Nadie está diciendo que tu vida no importa. Nadie está diciendo que tu vida no es dura. Nadie está diciendo literalmente nada en absoluto sobre ti… Todo lo que ustedes hdp hacen es encontrar una forma de volver esto sobre ustedes. Esto no es sobre ustedes. Dejen de volver todo sobre ustedes. No están en apuros. No están en peligro”, escribió Eilish.

#justiceforgeorgefloyd #blacklivesmatter

“Eres privilegiado te guste o no. La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando, e igualmente el color de tu piel te está dando más privilegios de los que puedes imaginar”.

“Si todas las vidas importan, ¿por qué los negros están siendo asesinados solo por ser negros? ¿Por qué los inmigrantes están siendo perseguidos? ¿Por qué a la gente blanca le dan oportunidades que a las demás razas no? ¿Por qué está bien que haya gente blanca a la que le dijeron que se quedara en casa protestando con armas semiautomáticas?”, escribió.

“¿GENTE? ¿¿¿SABEN POR QUÉ??? P***. PRIVILEGIO. BLANCO”.

Michael Jordan

La leyenda de la NBA y dueño de los Hornets de Charlotte, Michael Jordan, emitió un comunicado en la cuenta de Twitter de los Hornets apoyando a quienes luchan contra el racismo y la violencia contra los negros en EE.UU. y ofreció condolencias a la familia de Floyd.

“Estoy profundamente entristecido, realmente afligido y simplemente enojado. Veo y siento el dolor, indignación y frustración que todos sienten. Estoy con todos aquellos que estén denunciando el racismo arraigado y la violencia contra la gente de color en nuestro país. Ya es suficiente”, escribió Jordan.

“No tengo las respuestas, pero nuestras voces unidas demuestran fuerza y la habilidad de no ser divididos por otros. Debemos escucharnos entre nosotros, mostrar compasión, empatía y nunca darle la espalda a esta brutalidad sin sentido. Necesitamos seguir con nuestras expresiones pacíficas contra la injusticia y reivindicar que haya responsabilidad. Nuestra voz unificada debe presionar a nuestros líderes para que cambien nuestras leyes, y si no, debemos usar nuestro voto para generar un cambio sistémico. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución, y debemos trabajar juntos para asegurar la justicia para todos”.

“Mi corazón está con la familia de George Floyd y con las incontables vidas que se han perdido brutalmente y sin sentido a través de actos de racismo e injusticia”.

Madonna

El jueves, Madonna tuiteó un video de dos minutos de su hijo, David Banda, bailando la canción de Michael Jackson “They Don’t Care About Us”.

Madonna escribió: “El asesinato brutal viaja por todo el mundo, mi hijo David baila para honrar y rendir homenaje a George y su familia y todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos. #Davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson “.

Pero la exitosa cantante fue objeto de burlas por su publicación: “Nadie le pidió a Madonna que se metiera hoy. Ni un alma. Los errores no forzados de las figuras públicas han sido rampantes este mes”, escribió April Reign, la creadora de la campaña #OscarsSoWhite.

El agente de la policía grabado en video con su rodilla sobre el cuello de Floyd, Derek Chauvin, fue despedido y luego arrestado y acusado de homicidio involuntario.