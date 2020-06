(CNN) — Parte de Estados Unidos avanza de puntillas hacia un autoexamen incómodo sobre la raza. Pero el presidente Donald…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Parte de Estados Unidos avanza de puntillas hacia un autoexamen incómodo sobre la raza. Pero el presidente Donald Trump, escondido en su fortaleza detrás de altas cercas que ahora rodean la Casa Blanca, está rechazando la ola de reflexión nacional.

En el más reciente ejemplo de brutalidad policial, con la muerte de George Floyd, ha llevado a decenas de miles de personas a las calles y ha provocado que algunos estadounidenses inicien una nueva evaluación sobre racismo sistémico y el sesgo que experimentan los estadounidenses negros en este país.

Sintiendo un momento de reconocimiento nacional, algunas grandes corporaciones, gerentes de empresas, grandes ligas deportivas y políticos blancos se han sentido obligados a hablar. Como anécdota, se pueden ver signos de un cambio en las listas de los libros más vendidos en Amazon dominadas por libros sobre prejuicios raciales. Una historia sobre una conversación franca sobre la carrera entre un ejecutivo de una aerolínea y una azafata de una aerolínea rival fue un momento agradable en una semana desgarradora.

Trump fue llevado brevemente a un refugio subterráneo durante protestas frente la Casa Blanca

La Casa Blanca, blindada contra las protestas 1:30

Este jueves, el mariscal de campo de la NFL, Drew Brees, repudió sus propias críticas a los jugadores que se arrodillaron durante el himno nacional. “Reconozco que debería hablar menos y escuchar más… y cuando la comunidad negra está hablando de su dolor, todos debemos escuchar”, dijo Brees.

Hay un notable ausente de este debate cada vez más amplio: Donald Trump. Si bien ha condenado la muerte de Floyd y prometió justicia varias veces, el presidente, que tiene un historial de retórica racista, no está examinando sus propios prejuicios.

En cambio, Trump amplificó las acusaciones de que el expresidente Barack Obama enardeció la preocupación racial, se jactó de haber hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente que no haya sido Abraham Lincoln, hizo que las fuerzas federales atacaran a manifestantes pacíficos para poder tener una sesión fotográfica divisiva y amenazó con enviar soldados a los estados.

La historia de la foto de Trump con una Biblia 2:32

Trump defendió este jueves la acción dura de las fuerzas de seguridad federales en Washington duplicando la personalidad de tipo duro que espera le revierta su actual déficit electoral contra el demócrata Joe Biden en la carrera electoral presidencial.

“¡El problema no son los pilotos de helicópteros de bajo vuelo con mucho talento que desean salvar nuestra ciudad, el problema son los incendiarios, saqueadores, criminales y anarquistas, que desean destruirla (y a nuestro país)!” Trump tuiteó.

Y luego, más tarde el jueves, Trump compartió una carta en Twitter en la que se refería a los manifestantes pacíficos que fueron dispersados por la fuerza de un parque cerca de la Casa Blanca: los llamó “terroristas”.

El presidente sin duda cree que está en terreno firme al reflejar los sentimientos de sus partidarios de base con su línea dura. Los medios conservadores ya están creando una narrativa de que las reflexiones sobre la raza son señales de virtud liberal y la corrección política se vuelven locas y que las protestas representan la anarquía de los radicales y no son levantamientos políticos genuinos.

Ha habido violencia y saqueos junto con algunas protestas, pero la mayoría de las manifestaciones ahora son en gran parte pacíficas. Sin embargo, argumentar que los eventos de la última semana son puramente una cuestión de orden público implica que no hay discriminación institucional y brutalidad policial a las que hay que hacer frente. El asesor de seguridad nacional Robert O’Brien le dijo a CNN el domingo, por ejemplo, que pensaba que no había “racismo sistémico” en las filas policiales y que solo había “algunas manzanas podridas”.

Incluso el secretario de Justicia William Barr, que defiende su posición de línea dura en las protestas en Washington, dijo este jueves que si bien la mayoría de los agentes de policía hacen su trabajo “con valentía y rectitud”, también es “innegable que muchos negros carecen de confianza en nuestro sistema estadounidense de justicia criminal”.

“Esto debe cambiar”, dijo Barr.

Trump esquivó en gran medida esas preguntas durante una entrevista de Fox News Radio esta semana, admitiendo que había un “problema a largo plazo” y que todos tienen que “mejorar”. Pero aprovechó la oportunidad para culpar del problema a Biden y alardear de su propia posición entre la comunidad negra.

Que el presidente no quiera ser parte de una creciente evaluación nacional de las heridas raciales de Estados Unidos y las injusticias que los estadounidenses negros enfrentan ahora, o sentir la responsabilidad de liderarlo en un momento de crisis profunda, es una reflexión sobre su carácter, y la forma en que ha llevado a cabo su gobierno y campañas, que han tendido a abrir heridas históricas.

El poder del momento, incluso cuando el país está luchando contra una pandemia y la consiguiente devastación económica, deja abierta la posibilidad de que Trump haya juzgado mal el estado de ánimo público.

“Mucho movimiento pero muy poca acción”

Ha habido muchas “conversaciones fallidas sobre la raza” en la política estadounidense. Los sucesivos ultrajes por motivos raciales han producido pocos cambios legales o políticos significativos. Las familias negras todavía tienen menos riqueza que las familias blancas, los estadounidenses negros todavía no están bien representados en los niveles superiores de gestión y tienen más probabilidades de morir por coronavirus y de tener una atención médica deficiente. Sin mencionar que las protestas anteriores contra la brutalidad policial no han detenido el asesinato de hombres y mujeres negros en este país.

MIRA: La desigualdad entre blancos y negros en Estados Unidos en 6 gráficos contundentes

“A menudo hay mucho movimiento pero muy poca acción” de las empresas en medio de los llamados a la reforma, dijo John Harmon, miembro de la comisión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos encargado de corregir la desigualdad de oportunidades, a Cristina Alesci de CNN.

Entonces, hay muchas razones para el escepticismo de que cuando la furia, la tristeza y la culpa disminuyan por la muerte de Floyd, nada terminará siendo tan diferente esta vez.

Sin embargo, esa también sería una visión cínica que no tiene en cuenta la humanidad de la reacción a la muerte de Floyd, que se produjo en un momento en que las emociones ya eran frágiles después de semanas de cierres por el coronavirus y la muerte de más de 100.000 estadounidenses. Al menos parece haber alguna esperanza de que más estadounidenses blancos que nunca se estén tomando el tiempo para examinar los prejuicios culturales que no creían que soportaran.

De manera similar, parece haber una disposición a escuchar con más atención las agonías de los estadounidenses negros. Si bien ha habido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, y algunos elementos criminales que se aprovechan de las protestas, también ha habido escenas inspiradoras. Algunos policías, por ejemplo, se arrodillaron en solidaridad con los objetivos de las protestas pacíficas.

Obama, en sus comentarios más expansivos sobre los eventos de las últimas semanas, dijo este miércoles que las perspectivas eran mucho más esperanzadoras de cambio que en los días más oscuros de la década de 1960.

“Miren esas protestas y esa fue una sección representativa mucho más representativa de Estados Unidos en las calles, protestando pacíficamente. Quienes se sintieron motivados a hacer algo debido a las injusticias que han visto. Eso no existía en la década de 1960 “, dijo el expresidente.

Expresidente Obama da mensaje sobre las protestas por George Floyd 23:13

“He sido desafiada”

Si bien muchos senadores republicanos han eludido las preguntas sobre el comportamiento de Trump, la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski tuvo un momento personal de introspección en el Capitolio este jueves.

“Algunos me han desafiado. Algunos me han castigado … de algunos amigos muy cercanos que dicen ‘estás en silencio, Lisa. ¿Por qué no has arreglado lo que estamos viendo?’. He luchado con las palabras correctas”, dijo Murkowski durante un debate sobre un proyecto de ley contra el linchamiento durante el cual los senadores demócratas Cory Booker y Kamala Harris se manifestaron en contra del intento del senador republicano Rand Paul de reducir el alcance de la legislación.

“Como mujer blanca nacida y criada en Alaska con una familia privilegiada, no puedo sentir esa franqueza y crudeza que acabo de escuchar expresada por mis amigos Cory y Kamala. No he vivido su vida. Puedo escuchar, y puedo educarme a mí misma, y puedo tratar de ser sanadora cuando necesitamos ser sanados”.

Trump tiene más probabilidades de empatizar con los sentimientos reaccionarios provocados por los acontecimientos épicos de los últimos días. (Prometió el jueves hacer campaña contra la reelección de Murkowski para 2022, quien más temprano había aplaudido las críticas al presidente del exsecretario de Defensa James Mattis).

Exsecretario de Defensa de EE.UU. critica a Trump 0:40

Y es posible que él esté haciendo una apuesta política sólida. Su victoria en 2016 fue en parte una reacción a la primera presidencia negra de Obama y la marea de cambio social y diversidad que ayudó a agitar. Si los jugadores de la NFL se prepararan para el domingo, es probable que muchos más siguieran el ejemplo de Colin Kaepernick, a quien Trump ayudó a sacar de la liga con una retórica cargada de raza y por arrodillarse.

El presidente parece tentado a seguir explotando el drama para crear un problema de cuña en las elecciones de noviembre.

Sus partidarios en los medios conservadores ya están aumentando el calor. La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, defendió el miércoles a Brees, que es blanco, por sus comentarios sobre el respeto del himno y la bandera de Estados Unidos. Previamente arremetió contra la estrella de baloncesto LeBron James, quien es negro, luego de que criticara a Trump y le dijera que “se callara y driblara“.

A pesar de la retórica tan divisiva, el ícono de los derechos civiles y el representante demócrata John Lewis de Georgia tuvo una interpretación optimista de la última confrontación de Estados Unidos con sus desigualdades raciales. Este jueves dijo en una conferencia telefónica de la Cámara demócrata que si bien puede haber “pensado que estábamos más lejos … en el camino para redimir el alma de Estados Unidos … llegaremos allí”.

Y haciéndose eco de Obama, dijo que a lo largo de sus años en el movimiento de derechos civiles, nunca antes había visto que personas de orígenes tan diversos se unieran.

— Lauren Fox y Clare Foran de CNN contribuyeron a esta historia.