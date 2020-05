Trump sobre las protestas por George Floyd en Minneapolis: “Cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó sobre las protestas en curso en Minneapolis, advirtiendo que “cuando…

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó sobre las protestas en curso en Minneapolis, advirtiendo que “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”.

(Photo by KEREM YUCEL/AFP via Getty Images)

LEE: Protestas por George Floyd: manifestantes incendian una estación de policía en Minneapolis

Trump criticó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de “débil” y dijo que muestra “una falta total de liderazgo”.

“Estos RUFIANES están deshonrando el recuerdo de George Floyd y no permitiré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él para lo que necesite. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos. ¡Gracias!”, tuiteó Trump.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Pasada la medianoche en Minneapolis las protestas continuaban. Esta noche, los manifestantes prendieron fuego a un recinto policial, que seguía ardiendo. Todo el personal dentro del edificio fue evacuado más temprano y los bomberos aún no llegaban a la escena para extinguir las llamas.

Esta es la tercera noche de protestas en todo Minnesota y el país, luego de la muerte de George Floyd, quien aparece en un video inmovilizado por un agente de policía blanco que presionó su rodilla en el cuello de Floyd durante varios minutos.

Floyd, un hombre negro de 46 años que estaba desarmado y esposado, dijo que no podía respirar. Fue declarado muerto en un hospital cercano poco después, según las autoridades.

Nuevo video en caso George Floyd antes de confrontación 2:56