Tom Brady se unió a los chistes por el accidente que tuvo con sus pantalones

(CNN Español) — El torneo caritativo de golf protagonizado por Tiger Woods, Peyton Manning, Tom Brady y Phil Mickelson ha dejado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Los vencedores terminaron siendo Woods y Manning, pero lo que importaba realmente era recaudar dinero para la gente afectada por la pandemia del covid-19. Al final lograron reunir US$ 20 millones en donaciones.

También hubo varios momentos memorables durante la jornada, como esta salida de Brady que fue directo al hoyo.

Your QB could never. #TheMatchpic.twitter.com/1HzFLa9eHh

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) May 24, 2020

Pero no todo le salió bien al campeón de seis títulos de Super Bowl.

same energy @TomBrady #TheMatch pic.twitter.com/oNISuufv1z

— Erin Hodges (@erinnicoleh_) May 24, 2020

Fueron varios los que se dieron cuenta sobre el pequeño accidente de Brady.

Somebody gonna let Tom Brady know he got a rip in his pants 😂😂#TheMatch pic.twitter.com/QXtf6ATzG2

— Emmanuel Acho (@thEMANacho) May 24, 2020

Hasta el propio Brady terminó bromeando al respecto, asegurando que sus pantalones buscaban respetar el distanciamiento social.

Pants wanted in on social distancing I guess… https://t.co/PJBPyFWowI

— Tom Brady (@TomBrady) May 25, 2020